VEM AÍ: Tiago denuncia António à polícia!

Tiago vai à esquadra da PSP e altera o depoimento que fez no dia do acidente. Cego pelo desejo de se vingar de António, diz que não foi um cão que fez despistar o irmão, mas sim o facto de ele estar distraído a ver o telemóvel quando ia ao volante. O agente faz notar que a acusação que está a fazer é muito grave mas Tiago afirma que o irmão tem de pagar por ter matado a sua namorada.

Enquanto espera pelo regresso de Fernando a casa, Afonso trava conhecimento com António e numa breve troca de palavras com ele reconhece que está a viver uma situação estranha e desconfortável por ter descoberto quem é o seu verdadeiro pai. Entretanto, a conversa é interrompida pela chegada de um agente da PSP que informa António de que Tiago alterou o depoimento sobre o acidente que tirou a vida a Clara, revelando que o despiste se deu porque ele se distraiu a mexer no telemóvel. António encaminha o agente para o escritório para falarem mais à-vontade.

António conversa com o agente da PSP no escritório e reafirma a sua inocência pela morte de Clara ao manter que se despistou porque um cão se atravessou à frente do carro. Tiago aparece naquele momento e insiste em mentir para incriminar o irmão, dizendo que mentiu no primeiro depoimento para o proteger mas que agora que a noiva morreu ele não pode ficar impune.