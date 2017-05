VEM AÍ: António tem um acidente grave

Depois do despiste, António liberta-se do cinto de segurança e tenta libertar Tiago que está inanimado e cheio de sangue. Clara está tombada e inconsciente e António fica desesperado ao tomar consciência de que o irmão e a noiva estão em estado muito grave. Um automobilista para no local do acidente e ajuda António a chamar o INEM.

As ambulâncias chegam ao local em que o carro de António capotou e os paramédicos prestam os primeiros socorros. Clara está em estado crítico e tem de ser reanimada com desfibrilhador, seguindo de urgência para o hospital. Tiago é estabilizado e é colocado dentro da ambulância, perante o olhar desesperado do irmão. António também é assistido e ouve com preocupação o paramédico dizer que ainda é cedo para se saber se Tiago sobreviverá.

Rita procura por António no Meia Desfeita e estranha que ele não a tenha procurado. Horácio aparece entretanto e oferece-se para acompanhar Rita, que vai procurar saber quem é a mulher que aparece na fotografia com a sua mãe e o irmão. O pescador tenta convencer Rita a voltar lá para casa mas ela diz que quer perceber primeiro quem é que a quer ver longe dali.

Clara, Tiago e António chegam ao hospital. Clara vai imediatamente para o bloco operatório, uma vez que está em estado crítico. Os irmãos ainda se cruzam antes de serem assistidos e ficam muito preocupados um com o outro.

António assume a culpa do acidente e desabafa com Sara a sua preocupação pelo estado crítico em que Carla ficou. António fica igualmente preocupado com o irmão, que acabou de ser operado.