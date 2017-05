Vem aí: Rita desmascara Sara!

Lurdes injecta um calmante na mulher a quem está a fazer passar-se pela mãe de Rita. Quando esta chega à clínica para a visitar, a enfermeira informa-a de que a mãe tem andado muito agitada e que as vistas vão ser reduzidas ou mesmo anuladas. Mesmo assim, Rita consegue que Lurdes a deixe ir ao quarto onde a suposta mãe repousa. Horácio acompanha-a e quando olha para a cara da mulher, afirma com toda a convicção que aquela não é a sua mãe. Rita fica confusa e em choque.

Rita confronta Lurdes e obriga a enfermeira a confessar que recebeu dinheiro de uma mulher desconhecida para a fazer acreditar que a senhora que tem visitado na clínica é a sua mãe. Lurdes implora a Rita para que não chame a polícia.

Entretanto, Rita vai procurar Manuela em casa mas já não a encontra porque ela desapareceu, deixando-lhe apenas uma carta a pedir desculpa por a ter enganado. A antiga ama avisa-a de que ela corre perigo se não se afastar. No interior da carta está uma fotografia e Horácio confirma que a senhora que segura a mão dela é a sua mãe Luísa e que o rapaz é o seu irmão. Rita fica perplexa por existir na foto uma segunda mulher que nem Horácio sabe quem é.

Tiago pede Clara em casamento e ela fica radiante e comovida. Todos os convidados aplaudem o sim da noiva mas Tiago não perde a oportunidade de convidar António para seu padrinho. Quando todos se preparam para abrir o champanhe, Rita chega acompanhada por Horácio e interrompe a festa, dizendo que tem de falar com Sara sobre a mãe. Subitamente gera-se um ambiente de tensão entre Rita e Filipa, que a fulmina com o olhar. Sara leva Rita para o escritório. Fernando vai logo atrás. Rita confronta Sara com o facto de ter descoberto que a mulher internada na clínica não ser a sua mãe e acrescenta que a enfermeira lhe confessou ter recebido dinheiro para mentir. A empresária fica atrapalhada e justifica que ela própria conseguiu o contacto da antiga ama de Rita, que confirmou a identidade da mulher. António entra com Horácio no escritório e depois de dizer que já sabe da história aconselha Rita a participar o caso à polícia. Ela revela que já denunciou a enfermeira e garante que vai descobrir quem lhe mentiu. Horácio concorda mas diz que não será naquela noite. Sara reage com azedume e pergunta se a estão a acusar de alguma coisa. O pescador confirma que só a foram informar, secundado por Rita, que está ainda confusa com aquela conversa.