ESPELHO D'ÁGUA - SINOPSE

Uma novela centrada na luta de uma mulher, a quem roubaram tudo, e que tenta descobrir a família desaparecida e ficar com o único homem que pode amar RITA é uma mulher que se sente sozinha no Mundo, e que procura a mãe e o irmão, desaparecidos há vinte anos, depois de o seu pai ter sido assassinado em circunstâncias pouco claras. A mãe, LUÍSA, profundamente perturbada e que sabe quem cometeu o crime, fugiu logo a seguir, levando consigo o filho ainda bebé, KIKO, e nunca mais deu notícias.

Aos 24 anos, Rita sabe finalmente os nomes dos seus pais, através do dossier do centro que a acolheu em criança. Nesse momento decide abandonar a Marinha, onde faz carreira, transforma a busca pela família a missão da sua vida. Nesse mesmo dia apresenta-se na Faina Norte, a empresa que pertencera ao seu pai. É ali que começa a busca. Mas Rita não imagina que está a pôr-se nas mãos das pessoas que assassinaram o seu pai.

SARA e FERNANDO, hoje, estão casados e à frente da Faina Norte. Quando Rita chega, é ameaçada a harmonia em que viviam. Apaixonados desde adolescentes, foram eles que planearam e executaram o crime, há vinte anos, com o objectivo de ficarem juntos. Mas o plano não correu exactamente como era esperado. O marido de Sara, Rui, acabou por não morrer, e houve uma vítima colateral que foi Álvaro, o seu sócio. Tudo o que Sara mais preza – os filhos e a empresa – passa a estar em risco. Por isso, está decidida a impedir Rita de chegar à mãe e de saber a verdade acerca da morte do pai. Mas, apesar dos esforços de Sara, Rita revela-se um perigo muito real.

Hoje, a mãe de Rita trabalha numa plantação de chá nos Açores, em São Miguel. Foi ali que Luísa se escondeu, sob falsa identidade, acreditando que nunca mais teria de se confrontar com o pesadelo que deixara para trás. Só que, afinal, encontra-se muito mais próxima do homem que matou o seu marido do que alguma vez imaginara.

Há vinte anos, Fernando estava para se casar com CARMO, filha dos donos da plantação de chá, mas este abandonou-a no altar, para ficar com Sara. O drama de Carmo marcaria para sempre a família Goulart, uma vez que ela se encontrava grávida de Fernando. E depois de muitas discussões sobre o que fazer com aquela criança, acabam por ser os pais de Carmo a assumir a paternidade do neto.

Quando, vinte anos depois, Fernando descobre que tem um filho e vai atrás dele para o conhecer Luísa fica novamente em perigo.

É nesse momento que Luísa começa a ceder e se dispõe a tentar encontrar a filha, e a enfrentar os pesadelos que a torturam há tantos anos e que a levaram a esconder a terrível verdade de JAIME, o homem com quem vive, e do filho Kiko.

Sara quer livrar-se de Rita e tudo faz para que isso aconteça. Rita, que é uma sobrevivente, não se deixa abater e as duas envolvem-se numa guerra cada vez mais dura, que apenas terminará com a destruição de uma delas. Mas esta é uma luta desigual. Rita tem inicialmente apenas a sua força de vontade e um punhado de amigos. Mas um aliado inesperado, Rui, que regressa secretamente em busca de vingança contra aqueles que tentaram matá-lo, e que depois tudo fizeram para que fosse acusado da morte do sócio e amigo.

Nesta caminhada, há mais alguém que entra na vida de Rita. Para desespero de Sara, ANTÓNIO, o filho mais novo dela e de Rui, apaixona-se por Rita. É um amor arrebatador, que vai ser posto à prova por Sara, que tudo fará para o impedir, embora em vão. A paixão de Rita e de António vai falar sempre mais alto.

Rita, que sempre sonhou ter alguém com quem partilhar a vida, compreende que António é o homem que lhe está destinado, como se os dois tivessem feitos um para o outro. Também António se rende à evidência da paixão. A história deles os dois é de uma ligação inevitável, que começou quando ainda eram crianças e nunca mais terminará.

Também o reencontro de mãe e filha é inevitável, mas as duas têm feridas profundas para tratar. Acabarão por perceber que tudo o que passaram foi um pesadelo e que saírem dele só depende de ambas.

Verdade e Consequência é profundamente marcada pelas imagens de mar e de pesca do bacalhau; Aveiro, Ílhavo, Açores e Noruega são os espaços geográficos em que se movimentam as nossas personagens.

Uma novela dramática, de alguém a quem roubaram tudo, mas que encara o futuro com a força e o humor de quem está disposta a lutar até ao fim.