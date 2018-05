Resumo: 325º Episódio - 19 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Matilde ajuda Flávio a reanimar Lucinda e ela fica muito emocionada quando desperta e ele a trata por mãe.

Os paramédicos chegam a tempo de fazerem o parto de Cláudia que chora de emoção quando recebe Sofia nos braços. André também não contém as lágrimas e apressa-se a ligar a Lucinda para lhe dar a notícia de que já é avó.

António e Rita alugam um apartamento no Dubai e começam a refazer a vida. Ele assume a proposta de trabalho que recebeu e ela tenta arranjar emprego. Ambos anseiam pelo casamento e beijam-se apaixonados.

Fernando conta com entusiasmo a Sara que acabou de arranjar um comprador para a droga de Rui e que agora só falta consumar o negócio e fugirem com o dinheiro. Sara avança a hipótese de passar pelo casamento de António e Rita, levando Fernando ao desespero e a tentar convencê-la de que têm é de fugir porque correm o risco de serem presos por Romão ou mortos por Rui. Sara não se conforma por não se vingar do que lhe fizeram.

Luísa trata com Patrícia dos preparativos do casamento de Rita e António e fala com a filha para saber como estão as coisas. Rita revela que já têm apartamento para morar e que estão de saída para o aeroporto para regressarem a Portugal.

Alice apresenta o seu documentário enquanto Sergei lança o livro que escreveu. Pedro indigna-se com o que lê mas Célia defende o capitão e lembra ao namorado que Sergei lhe salvou a vida quando não desistiu de a procurar. Alice conta a Rafael que vai embarcar com Sergei na próxima campanha de pesca do bacalhau e que lhe está a preparar essa surpresa.

Matilde pede ajuda a Eunice e Bruno para construir um anexo para viver com Eurico. Bruno fica em estado de choque quando fica a saber que, afinal, Eurico não é milionário mas sim apenas um motorista que está prestes a ser despedido. Eunice dispõe-se logo a ajudar a mãe e o namorado, enquanto ralha com Bruno por sugerir que os dois vão para um lar. A conversa é interrompida pelos gritos de apoio a Sal que faz campanha eleitoral na rua. Bruno comenta com Eunice o discurso de Sal e diz que ela está a repetir-se. A mulher não acredita que ela seja eleita mas Bruno diz que nunca se sabe.

André e Cláudia regressam a casa com a filha. Zé Paulo, Renata, Horácio e Lucinda discutem o futuro deles.

Entretanto, Cláudia pede a André que fique a viver com ela e a filha em casa do tio Zé Paulo. Ambos se comovem com aquela conversa.

Renata fica muito feliz quando Zé Paulo a pede em casamento mas recusa, dizendo que já o tem e não precisa de casar.