Resumo: 304º Episódio - 26 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rafael vai à instituição e conta a Vanda que António está sem sentir uma das pernas depois da cirurgia e que Rita está arrasada. Vanda agradece-lhe por ter ido falar com ela e ele aproveita para dizer que está bem melhor e que precisa mais dela como amiga do que como psicóloga ou até algo mais. Vanda não lhe dá saída e ele vai embora.

Bernardo queixa-se a Filipa que gozam com ele no trabalho e ela fica com pena dele. Vítor queixa-se a Patrícia por ter de suportar Nelo na oficina mas tenta dar a ideia de que vai suportá-lo até que ele seja corrido de lá.

Sal lê o bilhete que Jarvis lhe deixou e fica furiosa ao perceber que ele a roubou.

Nelo entra no cabeleireiro e atira-se a Renata para saber de Jarvis. Lucinda e Flávio separam-nos e Renata jura que não sabe dele. Lucinda fica com pena de Renata a pensar que Jarvis a deixou.

Matilde protesta com Zé Paulo porque ele não despacha o serviço no restaurante. Renata entra no Meia Desfeita e ele assume-a como sua namorada perante toda a gente.

Pedro não se conforma que Sergei e Alice estejam finalmente juntos. Danilo promete arranjar-lhe uma namorada assim que chegarem a terra.

Filipa pede às trabalhadoras que aguardem que António saia do hospital para receberem a fábrica. Eunice coloca interrogações sobre o futuro da Faina Norte e fica orgulhosa quando uma colega diz que ela será a representante de todas.

Rita coloca fotografias no quarto de António e ele finalmente reconhece-a. Rita, muito emocionada, pede-lhe que não desista.

Sara apercebe-se que a sua companheira de cela está a tramar algo com a cumplicidade da guarda prisional que lhe entrega um saco que ela esconde debaixo do colchão.

Bernardo chora na Mercearia porque gritaram com ele no trabalho. Filipa aproxima-se da mesa onde ele está e conforta-o, dizendo que não pode deixar que o deitem abaixo.

Alice e Sergei deixam finalmente brotar o amor que sentem um pelo outro e beijam-se, completamente alheios aos ciúmes que Pedro sente deles.

Sal vai ao Meia Desfeita à procura de Jarvis. Nelo consegue a custo fugir à conversa mas Matilde, intriguista, deixa escapar que talvez Renata saiba onde ele está. Sal deixa claro a Nelo que se não encontrar Jarvis, será ele a pagar por isso.

Zé Paulo e Renata vivem na casa dela um verdadeiro clima de romance, embora ela não esteja ainda bem certa dos seus sentimentos. Sal aparece à procura de Jarvis e confronta Renata dizendo que sabe onde ele está, pois estavam juntos. Zé Paulo intervém com dureza em defesa de Renata e expulsa Sal lá de casa.

Cláudia e Elsa ficam radiantes quando Zé Paulo e Renata confirmam que estão juntos, graças ao plano que elas idealizaram para o conseguirem.