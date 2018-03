Resumo: 303º Episódio - 24 de março (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Joaquim mostra-se preocupado com Carmo mas Afonso acha que fizeram a coisa certa quando revelaram os segredos de Miguel. O avô confessa que só queria vê-la feliz.

Rita chora em silêncio agarrada à mão de António e sussurra-lhe que sabe que ele vai acordar bem e que vão ser felizes.

Luísa tenta que Teresa Mendes a ajude a evitar que os trabalhadores da fábrica fiquem com a Faina Norte mas a advogada recusa-se a trair a confiança de Rita e António e diz-lhe que procure outro advogado se quiser opor-se à decisão deles. Luísa fica irritada.

António acorda finalmente da operação e muito confuso, olha Rita como se fosse uma estranha. Ela fica apavorada mas tenta disfarçar a sua angústia.

Luísa procura Filipa na Mercearia e pede-lhe que adie a transferência da Faina Norte para os trabalhadores até que António desperte da cirurgia, dizendo que ele não sabia o que fazia quando tomou aquela decisão. Patrícia aparece naquele instante e pergunta pelo estado de António. Luísa despacha a conversa e sai. Filipa comenta que ela está mais preocupada com o destino da fábrica do que com António.

O cirurgião que operou António confirma que é normal que ele se sinta confuso. António fica desesperado por não conseguir mexer a perna e apesar de Rita tentar acalmá-lo diz que quer ficar sozinho. Ela cumpre a custo o seu desejo e sai com o médico do quarto.

Matilde abre a porta do Meia Desfeita e encontra Zé Paulo e Renata prontos para sair. A situação é constrangedora e eles contam que Cláudia e Elsa os trancaram dentro do restaurante. Matilde estranha que não tenham usado a chave que estava na cozinha. Zé Paulo, atrapalhado, diz que não se lembrou e Renata dispara que ainda bem. Matilde diz a Zé Paulo para ter cuidado com Jarvis, que não vai gostar que ele tenha passado a noite com Renata.

Nelo supervisiona o trabalho de Vítor e Bruno e manda-os encomendar uma peça nova para um carro que estão a arranjar. Bruno diz a Vítor que é melhor arranjar forma de se livrarem de Nelo, senão ainda o mata. Sal chega à oficina e diz que não sabe de Jarvis. Nelo fica preocupado com a possibilidade de ele ter fugido mas não diz nada. Quando a patroa vai embora, apressa-se a fazer uma chamada. Provocando a desconfiança de Bruno e Vítor.

Renata entra em casa e encontra um bilhete de despedida de Jarvis que deixa em aberto a esperança de que ela vá ter com ele. Jarvis avisa-a de que Sal vai pressioná-la para que diga para onde ele foi e pede-lhe que não diga nada. Renata lacrimeja, emocionada.

Elsa está nervosa à espera que o tio regresse a casa. Quando Zé Paulo entra, pergunta se ele não dormiu em casa e Cláudia dá-lhe sinal para que não diga mais nada. Zé Paulo diz que esteve a tratar de assuntos seus mas para espanto das sobrinhas acaba por lhes agradecer a noite que lhe proporcionaram com Renata. André chega entretanto e discute com Cláudia sobre a guarda da filha, depois de ela revelar que tenciona participar num concurso em que pode ganhar uma bolsa para ir para fora.

Flávio está desanimado e Lucinda diz que tem uma notícia que o vai deixar feliz. Ele pensa que ela está grávida e estranha. Fica mais descansado quando ela desfaz o equívoco e diz que vai casar com Danilo. Renata ouve a conversa e abraça-se a ela, dando-lhe os parabéns. Lucinda estranha aquela reacção tão efusiva.

Danilo e Pedro conversam sobre a conservação do bacalhau e Pedro pergunta ao contra-mestre se está preparado para o casamento e ele confessa que só quer voltar para os braços de Lucinda. Sergei mete conversa e como ninguém lhe liga diz que está disposto a mudar o título do seu livro e atribuir-lhes as histórias que lá estão relatadas. Alice entra na sala com o manuscrito que ele escreveu e lê comovida o que ele disse sobre ela. Sergei faz-lhe uma declaração de amor e dá-lhe um beijo arrebatador que leva todos os pescadores ao delírio.

Rita desabafa com Patrícia sobre o estado de saúde de António, temendo que ele não recupere o andar e que não se lembre mais de si. Apesar de confortar a amiga, Patrícia conta-lhe que a mãe dela esteve ali na Mercearia a falar com Filipa e Rita fica ansiosa por saber o que Luísa lá foi fazer.

Sara fica chocada quando Fernando lhe conta que António está vivo mas sem conseguir andar. Ela sente-se destruída mas Fernando encoraja-a e prosseguir o plano que traçaram para a fazer sair da prisão.

Afonso fala dos percursos turísticos que Kiko idealizou e pergunta a Joaquim se acha que estão a ser demasiado ousados. O avô também não tem certezas mas acaba por ficar na expectativa.

Rita discute com Luísa por ela ter ido pedir a Filipa para adiar a entrega da fábrica aos trabalhadores e apesar das suas justificações exige-lhe que não faça mais nada nas suas costas.