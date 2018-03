Resumo: 302º Episódio - 23 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sergei toca a sua balalaica com nostalgia. Pedro conversa com o capitão e aconselha-o a falar com Alice para perceberem se gostam realmente um do outro.

Rita vai a casa mudar de roupa. Está arrasada e desabafa com Rafael que não sabe como é que António vai acordar e conta que ele lhe pediu para não o deixar viver dependente de ninguém. Rafael dá-lhe apoio e diz que ela não vai passar por aquilo sozinha. Entretanto entrega a Rita uns papéis que encontrou no carro de António mas que ela não tem disposição para ler.

Telma pergunta a Fernando por António e descai-se ao comentar que ele estava tão bem de manhã. Fernando não está com paciência e a empregada consegue disfarçar. Fernando liga para a prisão e pede para avisarem Sara de que o filho está vivo.

Filipa está distante e preocupada com António, desabafando que se trata do seu ex-marido. Luís comenta que também já foi casado, acabando por apoiá-la ao contar a sua história.

Patrícia fica comovida e dá um abraço apaixonado a Vítor quando ele lhe oferece uma carrinha para fazer a distribuição de alimentos na rua.

Zé Paulo conta no Meia Desfeita que a sua equipa ganhou o jogo com um golo de André o que deixa Horácio orgulhoso. Renata recebe uma mensagem de Jarvis a dizer que está em casa dela à sua espera para partirem. Elsa, Cláudia e André arranjam forma de tirarem toda a gente do restaurante e trancam Renata e Zé Paulo lá dentro para os juntar, deixando-os sem chaves nem telefones.

Matilde prepara o chá que Cláudia lhe pediu para fazer, ignorando que foi uma estratégia para ela sair do restaurante. Cláudia e Elsa começam a ficar preocupadas com o que fizeram ao tio e a Renata. Elsa espera que o plano para os juntar resulte.

Flávio, ainda muito abalado com a violência do pai diz que Lucinda não devia ter feito queixa e que devia ter ido com ele. Lucinda diz que o seu lugar não é com o pai, mas sim naquela casa.

Bruno está tão irritado com Nelo que até se esquece de perguntar a Eunice como é que correu o seu dia na fábrica. Ela fica desagradada e diz-lhe que se apresse a correr com Nelo da oficina ou ainda ficam os dois no desemprego.

Jarvis envia nova mensagem a Renata a dizer que continua à espera dela. Instantes depois, recebe a resposta a dizer para que não espere por ela. Jarvis fica arrasado e vai-se embora.

Elsa fica com um peso na consciência depois de ter enviado a mensagem a Jarvis a fingir que era Renata. Cláudia não quer pensar que o plano para juntar a cabeleireira com o tio não dê certo.

Zé Paulo prepara-se para partir o vidro do restaurante para poderem sair mas Renata não deixa. Ele ganha coragem e declara-lhe o seu amor e os dois acabam por se beijar.