Resumo: 301º Episódio - 22 de março (quinta-feira)

Lucinda desabafa com Renata sobre a situação que Flávio está a viver com o pai e a cabeleireira acha que devia ser ela a fazer queixa de Raul. Lucinda teme que Flávio não a perdoe e Renata fica bem impressionada como o cuidado que ela demonstra com o rapaz.

Sergei tenta meter conversa com Alice, perguntando se ela também vai deixar de lhe falar. Alice reconhece algo irritada que voltou ao barco por causa dele mas frisa que ela estragou tudo. O capitão garante que nunca mentiu quando se tratou dela mas Alice não acredita.

Rita volta a pedir ajuda a Vanda para reaver o filho e conta que António vai ser operado e vai ficar bem. Vanda garante que está do lado deles mas que não pode dar um parecer errado à juíza, preferindo esperar que António esteja definitivamente recuperado. Luísa irrita-se com ela e Rita tenta acalmar a mãe.

Telma entrega a António os papéis que conseguiu retirar do lixo de Fernando e conta que ele esteve com o advogado para tirarem Sara da prisão. António recomenda-lhe que tenha cuidado com Fernando.

Filipa conta a Patrícia que decidiu levar a gravidez até ao fim e ela abraça-a para lhe dar conforto. Luís e Bernardo aparecem naquele momento para a levarem a assistir à prova de natação.

Varela entrega o dinheiro de que Fernando precisa para subornar os médicos que vão dizer que Sara tem um cancro em fase terminal para a livrarem da cadeia. Ele mostra-se desconfortável por ter de dar a cara mas o advogado frisa que não pode arriscar-se mais, pois corre o risco de não poder defender Sara em tribunal se for descoberto. Fernando avisa o advogado que só o vai deixar em paz quando ela estiver em liberdade.

António visita Sara na prisão e ameaça-a, dizendo que já sabe do plano para a tirarem da prisão. Ela critica-o por ter passado a Faina Norte para as trabalhadoras e António exalta-se de tal forma durante a discussão que se gera que tomba no inconsciente no chão. Sara fica em pânico e grita por socorro.

Rita fica irritada com Luísa porque a mãe insiste em que ela e António deviam ficar à frente da Faina Norte porque com a fábrica entregue aos trabalhadores, Fernando e Sara tudo farão para a recuperar. A discussão não chega a instalar-se porque Rita atende uma chamada e fica em choque com a informação de que António caiu fulminado no chão.

Sara grita para que a deixem sair da cela, exigindo saber como está o filho que foi levado para o hospital. A outra reclusa observa o desespero dela com grande atenção. Naquele momento, uma guarda prisional abre a porta de cela e Sara sai para telefonar a Fernando. Ele é apanhado de surpresa quando está a tirar do cofre algum dinheiro que Varela lhe deu e mal percebe o que ela diz, tal o desespero com que fala. Sara revela que António foi transportado para o hospital e Fernando promete descobrir para onde o levaram.

Bruno e Vítor querem ir almoçar mas Nelo não deixa e diz que quem vai sair é ele e que quer o carro que estão a arranjar pronto para o inspeccionar quando voltar. Vítor faz orelhas mocas e vai-se embora assim que Nelo deixa a oficina.

Zé Paulo dá a táctica a André para o jogo e Lucinda disfarça o orgulho que sente do filho e deseja-lhe sorte. Cláudia faz o mesmo mas antes diz que têm de conversar sobre a filha que está para nascer. Matilde quer que André dê uma grande alegria ao bairro marcando muitos golos e provoca Sal, acusando-a de só publicar mentiras no jornal. Sal afirma altiva que a Cornélia não escreve notícias mas apenas crónicas e dispara que para ela, as dores deles são vitórias.

Vítor procura comida em casa e está desesperado. Assim que a mãe entra em casa com o almoço pede-lhe para que divida com ele. Como ela recusa, tira-lhe a caixa da mão e começa a comer.

Entretanto, a campainha da porta toca e quando Vítor vai abri, Nelo tira-lhe a caixa da comida da mão e repreende-o por não estar na oficina. Lucinda fica furiosa e disputa a caixa com Nelo, até que ela cai no chão. Lucinda ameaça bater a Nelo e este ameaça contar a Sal que Vítor prevaricou ao sair mais cedo para almoçar.

Jarvis diz a Renata que não pode esperar mais e que têm de partir naquela noite. Elsa ouve a conversa e fica muito triste, enquanto Renata continua cheia de dúvidas sobre o que fazer.

Bernardo ganha uma medalha na prova de natação para grande contentamento de Patrícia mas Luís acha que ele é capaz de fazer melhor do que ficar em terceiro lugar. Entretanto, sugere que jantem os três mas Bernardo não sabe se Vanda vai permitir. Patrícia conta alarmada que António está a ser operado de urgência. Filipa quase desmaia.

Luísa fica irritada quando Fernando aparece no hospital para saber de António e afronta-o. Fernando esclarece que está ali porque Sara pediu. Rita não quer discussões mas a tensão que se gerou é diminuída pelo cirurgião que vai informar que conseguiram salvar a vida de António, embora vinque que as próximas horas vão ser decisivas. Rita não fica completamente descansada.

Vanda vai ter com Rafael, nervosa por causa do estado de saúde de António e ele recebe-a com frieza. Vanda pede desculpa por ter sido brusca com ele na instituição e justifica a sua atitude, contando uma história difícil que viveu com um paciente.

Elsa desabafa com Flávio, triste por ter percebido que Renata está prestes a partir com Jarvis. Quando a campainha da porta toca, Flávio vai abrir e é violentamente empurrado pelo pai que invade a casa para o levar consigo. Flávio recusa-se a ir e é agredido. Elsa consegue fugir e vai ao cabeleireiro pedir socorro a Lucinda e Renata. Lucinda diz para chamarem a polícia e corre para casa, onde Raul continua a bater em Flávio. Ao tentar impedi-lo, é violentamente empurrada. A GNR aparece naquele momento e prende Raul. Renata conforta Elsa e diz a Lucinda para ir apresentar queixa. Flávio não quer mas Lucinda não se demove e diz que tem de o fazer.