Resumo: 300º Episódio - 21 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fernando espalha o pânico na fábrica e tenta fazer com que as trabalhadoras acreditem que António lhes entregou a Faina Norte porque a empresa está mal e não quer estragar a sua vida. Eunice intervém e tenta sossegar as colegas dizendo que enquanto produzirem com qualidade o futuro delas está garantido. Fernando vai-se embora e as trabalhadoras ficam a discutir entre si deixando Eunice preocupada.

Flávio está desanimado depois de ter sofrido de novo a violência do pai. Lucinda assegura que não vai deixar que algo de mal lhe aconteça e Vítor dá-lhe conforto. Flávio reconhece que devia denunciar o pai à polícia mas confessa que não tem coragem.

Zé Paulo vai convidar Renata para a primeira comunhão de Elsa e repara que ela está a fazer a mala e diz que Jarvis não a vai fazer feliz que devia ter dito às sobrinhas que se ia embora. Ela confessa que ainda não sabe o que fazer e fica angustiada quando Zé Paulo se vai embora.

André perde a paciência e dispara que se fartou de ser um banana, sugerindo que contratem um advogado para resolverem o que têm de resolver em relação ao futuro da filha. Cláudia fica atordoada com a atitude de André.

Zé Paulo lê indignado a notícia da coluna da Cornélia que acusa Eunice e Bruno de burla aos clientes a quem deitam as cartas. O casal clama a sua inocência, enquanto Nelo e Jarvis troçam deles, dizendo que aquela mulher sabe muitas coisas. Zé Paulo, Eunice e Bruno insurgem-se contra Nelo e ele pergunta a Jarvis quando é que o dinheiro prometido lhe chega às mãos. Jarvis garante que já falta pouco, antes que Sal desconfie.

Patrícia beija Vítor depois de regressarem da distribuição de comida pelos sem abrigo mas ele resiste e foge deixando-a frustrada a chamar por ele.

André mostra a Lucinda uma fotografia da ecografia da filha mas ela não se emociona. Ele conta que vai falar com um advogado para definir o futuro de Sofia e a mãe só consegue criticá-lo por ser pai tão cedo, recusando ajudá-lo a criar o bebé. André fica furioso com ela.

Bruno veste a pele de cartomante e pensa em formas de limpar a sua reputação. Eunice irrita-se e decreta que para ele as cartas acabaram, frisando que a sua principal preocupação é com a fábrica e as ameaças que Fernando fez.

Telma vasculha os papéis no escritório de casa e mete alguns ao bolso. Fernando quase a apanha mas a empregada disfarça bem o que estava a fazer. Ele avisa que não a quer ali e manda-a embora.

Luísa e António elogiam o bacalhau que comeram ao jantar e Rita diz-se orgulhosa por ter sido pescado pelo seu bacalhoeiro. António desabafa que gostava de ter Duarte nos braços antes da cirurgia e Rita anima-o, convicta de que a cirurgia vai correr bem. Ele conta que Fernando foi à fábrica tentar demover as trabalhadoras de ficarem com a Faina Norte. Luísa acha que ele é bem capaz de conseguir os seus intentos e António irrita-se, dizendo que não quer saber.

Joaquim tenta animar Carmo depois da partida de Miguel mas a filha conta que falou com ele antes de partir e que acreditou na sua inocência. Desiludida, pede ao pai e a Afonso que doravante sejam eles a escolher o pessoal para a empresa. Joaquim e Afonso ficam perplexos por vê-la tão irritada.

Pedro diz a Alice e Danilo que deviam falar com a editora do livro de Sergei, fazendo valer que as histórias que ele relata são deles. Danilo acha que não vai adiantar de nada e Alice prefere nem ler a parte que lhe diz respeito porque já sabe o que lá está.

Bruno fica em estado de choque quando regressa à oficina para trabalhar e percebe que Nelo será o seu chefe, recusando-se a ficar naquelas condições. Sal diz-lhe que não se preocupe porque Nelo é de confiança e convida Vítor para regressar. Vítor aceita e convence Bruno a ficar também.

Cláudia conversa com Elsa e acha que deviam fazer alguma coisa para juntarem o tio com Renata. A irmã lembra que da última vez não resultou e fica irritada quando Flávio aparece, julgando que Cláudia o chamou para a convencer. Cláudia retira-se irritada e Flávio esclarece Elsa que só foi lá a casa para lhe pedir conselhos sobre o que fazer em relação ao pai.

Matilde comenta com Zé Paulo que deviam expulsar Sal e Jarvis do restaurante mas ele responde que apesar de o desejar fazer, não pode. Sal diz a Jarvis que quer que ele abra uma conta para ela depositar o dinheiro que tem escondido. Jarvis fica incomodado com a situação.