Resumo: 299º Episódio - 20 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Renata mostra-se muito irritada por Jarvis não a ter defendido à frente de Sal mas ele abre o jogo e confessa que roubou a patroa e que é com esse dinheiro que vão viver. Renata fica ainda mais enervada.

Alice censura Sergei por estar a escrever a sua autobiografia com base em mentiras e histórias roubadas de outros, interrogando-se sobre se o que ele fez não será punível por lei. O capitão tenta que o desculpem.

Rita e António pedem a Vanda que permita que o filho assista ao casamento. Vanda mostra-se indecisa e António perde o controlo, levando a que Rita lhe peça para sair, justificando em seguida a sua atitude. Vanda reafirma que é amiga deles mas que tem de perceber que resposta dará à juíza quando pedir o seu parecer quanto ao destino a dar ao bebé.

Sara diz a Fernando que já se sente melhor e ele conta o plano que Varela tem para a tirar dali. Sara fica furiosa e cheia e raiva quando fica a saber que António entregou a Faina Norte aos trabalhadores.

Miguel despede-se de Carmo mas antes de ir embora conta-lhe como realmente as coisas aconteceram nos restaurantes que faliram, bem como a verdade sobre a agressão a um funcionário que, afinal, era um sócio que se recusava a pagar aos trabalhadores. Carmo fica pensativa com as palavras dele mas quando se prepara para responder, Miguel já se foi embora.

Eunice e as colegas ainda não acreditam que são donas da Faina Norte e falam disso com grande entusiasmo. Nelo vai despedir-se e mente ao dizer que vai à sua vida e tomar conta da herança porque a tia já faleceu. Antes de sair, mostra a crónica da Cornélia no jornal de Sal e Eunice fica estarrecida quando vê escrito que ela e o marido burlam as pessoas nas consultas de tarôt.

Zé Paulo oferece ajuda a Renata, tentando evitar que ela se junte com Jarvis. Ela quase conta o esquema que Jarvis urdiu para a ter mas Cláudia interrompe a conversa e convida-a para madrinha da filha. Renata aceita, embora angustiada. Zé Paulo fica feliz.

Raul insiste em reaproximar-se de Flávio e tenta parecer simpático com Lucinda mas ela diz que só o levará quando tiver uma decisão do tribunal nesse sentido, percebendo que ele apenas quer dinheiro. Raul torna-se violento e agarra-a por um braço mas o filho empurra-o e aceita falar com ele na rua e a sós, porque o assunto é entre eles.

Patrícia não consegue animar Filipa que desaba a chorar, perdida sobre o que fazer quanto a levar ou não a gravidez até ao fim.

Rita desabafa com Rafael sobre a atitude de António perante Vanda quando lhe foram pedir que deixasse o filho assistir ao casamento deles, temendo perder Duarte de vez. António escuta a conversa e para alívio de Rita aceita finalmente falar com o médico e avançar para a operação.

A juíza que tem nas mãos o destino de Duarte pergunta a Vanda se acha que ela deve restituir o filho a Rita e António. Vanda está muito ansiosa e indecisa sobre o parecer que deve dar.

Lucinda chega a casa e descobre que Flávio foi agredido pelo pai. Furiosa, diz que ele tem de contar à polícia para afastarem Raul definitivamente das suas vidas. O miúdo não quer que o pai volte para a prisão e chora agarrado a Lucinda.

Vanda acaba de se despedir da juíza quando Rafael lhe entra de rompante pelo gabinete. Ela fica desagradada e ele precipita-se a dizer que António está gravemente doente. Vanda percebe que Rita lhe estava a esconder algo e conta que pediu tempo à magistrada para decidir o destino de Duarte. Rafael dá-se conta que foi demasiado impulsivo e vai embora. Vanda fica apreensiva.

António acaba de marcar a consulta de cirurgia e Rita dá-lhe ânimo dizendo que vão enfrentar tudo juntos. Ele fá-la prometer que lhe desligará a máquina de suporte de vida se as coisas não correrem bem.

Luís insiste em saber como Filipa está e ela responde que melhorou bastante. Ele conta-lhe a história da mãe que acabou por falecer por se recusar a ir ao médico e Filipa lamenta o sucedido. Ele garante que é bom ouvinte e que pode ajudá-la. Patrícia observa-os, intrigada com aquela conversa.

Carmo apanha Miguel a sair de casa e despede-se dele com grande angústia. Miguel confessa que ela foi uma boa volta na sua vida e beija-a antes de sair. Carmo fica descorçoada e pede-lhe que dê notícias.