Resumo: 298º Episódio - 19 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Varela está muito assustado e teme que Fernando use contra ele a arma que tem. Ele diz-lhe que não precisa de ter medo mas apenas tem de arranjar um plano para tirar Sara da cadeia. O advogado responde que não consegue pensar sob aquela pressão e a vê-lo de arma na mão e Fernando senta-se ao pé dele e ameaça dar-lhe um tiro no joelho se ele não arranjar uma estratégia para libertar Sara.

Luísa acha bem que Rita case com António mas ela sente-se insegura pelo facto de ele insistir em não ser operado, colocando a vida em risco. O ambiente fica mais desanuviado quando Rita recebe uma embalagem contendo o primeiro bacalhau pescado pelo Tritão do Norte. Ao perceber o orgulho que a filha sente, sugere que façam um jantar.

Afonso pergunta a Joaquim por Carmo e o avô conta que ela saiu com Miguel. O neto não esconde a sua preocupação e mostra o que descobriu sobre Miguel, deixando Joaquim tão preocupado quanto ele.

Zé Paulo insiste com Renata para que vá jantar lá a casa até porque as sobrinhas têm saudades dela. Renata começa a desabafar com ele e inventa que tem uma amiga que está dividida entre partir para uma vida nova com um homem que não ama. Zé Paulo percebe que ela está a falar de si própria e responde que as pessoas às vezes não vêem a felicidade mesmo à sua frente. Jarvis entra com Sal no Meia Desfeita e fica aflito porque a patroa percebe que ele está perturbado por ver Renata. Esta pensa que Jarvis a vai defender mas como ele se acobarda, vai-se embora furiosa. Lourenço vai à mesa de Sal e diz que não a vai largar enquanto não descobrir o dinheiro que ela fez desaparecer das contas. Sal não se atemoriza.

Lucinda e Flávio mentem um ao outro sobre o dia que tiveram. André mostra entusiasmados as possibilidades de emprego que encontrou mas a mãe coloca defeitos em tudo. Flávio oferece-se para o ajudar e André agradece mas avisa Lucinda que sai de casa outra vez se ela continuar a desvalorizá-lo.

Pedro convoca toda a tripulação do bacalhoeiro e divulga o manuscrito da autobiografia que Sergei está a escrever. As histórias que ele conta estão ao contrário e fazem dele o herói em qualquer situação. Os pescadores ficam revoltados e Alice fica furiosa e nem sequer se atreve a ler a parte que lhe diz respeito.

Vítor continua a resistir aos avanços de Patrícia que o convida para cearem depois de distribuírem as refeições na rua. Ela fica um pouco desiludida mas ele percebe que é a melhor estratégia para a conquistar. Bernardo aparece na Mercearia, preocupado com o que aconteceu a Filipa. Patrícia diz que ela agora parece estar bem e Vítor oferece-se para o levar a casa.

António confessa-se aliviado por ter entregado a Faina Norte aos trabalhadores. Rita fala-lhe do jantar que a mãe quer dar mas quando tenta voltar ao assunto da operação que ele não quer fazer, António tem uma dor forte que o faz mudar de humor, ficando irritado. Ela opta por tranquilizá-lo mas fica muito ansiosa.

Miguel e Carmo regressam a casa muito animados e ele elogia a ilha que ela lhe deu a conhecer. Afonso e Joaquim confrontam-no com as notícias que descobriram a seu respeito e Carmo fica muito desiludida. Miguel tenta defender-se mas volta a sentir-se julgado antes de poder justificar-se e prefere ir embora antes que lho peçam.

Fernando aprova o plano que Varela arranjou para libertar Sara e avisa-o de que será ele a suportar todas as despesas, no fundo com o dinheiro que Tiago lhe deu e que lhes pertencia. O advogado resigna-se, quando Fernando lhe lembra que é a única forma de escapar com vida. Entretanto, Fernando surpreende Telma atrás da porta do escritório e acusa-a de estar a escutar a conversa. Ela fica muito assustada e justifica que apenas ia levantar a louça suja. Fernando vê o telemóvel que ela tem na mão e arranca-lho. Telma consegue disfarçar e diz que ia apenas ligar à mãe.

Rita observa António a dormir e deita-se ao seu lado com carinho. Ele desperta e ela diz que aceita casar-se com ele. António beija-a com paixão.

Vítor chega de manhã a casa e Lucinda brinda-o com umas chineladas. Ele justifica que esteve a distribuir comida pelos pobrezinhos e ela grita que a caridade começa em casa. Depois de ficar a sós com André, conta ao irmão que passou uma noite cansativa mas compensadora por estar ao lado de Patrícia, embora lamente que não lhe tocou num fio de cabelo porque agora é um homem maduro e responsável.

Sal convida Bruno para voltar para a oficina, dizendo que ficará com um homem da sua confiança a cuidar das contas. Ele não quer ser empregado de ninguém mas Eunice diz que o marido aceita a proposta e sussurra-lhe que depois logo arranjam uma maneira de correr com Sal.

Cláudia discute com Elsa porque a irmã lhe sugere que esconda a gravidez. Zé Paulo está inconformado com a perspectiva de Renata ir atrás de Jarvis.