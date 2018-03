Resumo: 297º Episódio - 17 de março (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rita conta muito amargurada a Luísa que António não quer ser operado e a mãe diz que pode falar com ele. Rita acha que não adianta e sente-se perdida, sem saber o que fazer. Luísa culpa Sara por tudo o que estão a sofrer.

Rafael irrita-se com António por ele continuar a dizer que não quer ser operado e incentiva-o a ir à luta e para procurar uma solução para o seu problema.

Depois de conversar com o contabilista, Eunice fica mais decidida do que nunca a ficar com a Faina Norte, apesar de terem de pagar dois bacalhoeiros. Bruno acaba por apoiar a mulher naquela decisão.

André estranha que Vítor não esteja preocupado por ter sido despedido da oficina mas percebe rapidamente que a boa disposição dele se deve ao facto de ter feito as pazes com Patrícia.

Rita desabafa com Patrícia pelo facto de António não querer ser operado e a amiga acha que ela deve parar de insistir com ele.

Cláudia faz o prato preferido de Elsa para o almoço e a irmã acaba por fazer as pazes com ela.

Afonso confessa a Kiko que está desconfiado com Miguel, pois tem a sensação de que ele esconde qualquer coisa. O amigo aconselha-o a pesquisar sobre ele na internet.

Carmo comenta com Miguel o facto de Afonso não ter aceitado a sua ideia para montarem uma cadeia de restaurantes e assume que o filho é muito protector. Miguel adopta uma postura sedutora e beija-a, cobrando a promessa que lhe fez de mostrar a ilha.

Sara recebe a visita de Fernando na prisão e delira com a febre, dizendo que foi Varela quem mandou colocar outra reclusa na sua cela para a matar. Fernando não se apercebe logo do estado em que ela está mas quando ela começa a dizer que Tiago está vivo e que têm de o encontrar, vê que ela está a arder em febre. A guarda prisional separa-os e leva Sara à bruta de volta à cela, ignorando o apelo de Fernando para que ela seja vista pelo médico. Ele fica devastado.

Eunice informa António que depois de ter visto as contas da fábrica com um contabilista os trabalhadores decidiram assumir a gestão da Faina Norte. Rita tenta perceber se António reconsiderou e admite a possibilidade de ser operado mas ele desconversa e diz que quer casar com ela.

Afonso e Kiko procuram informações sobre Miguel na internet e ficam alarmados com o que começam a ver.

Sergei e Alice entram em picardia mas a paixão fala mais alto e acabam por se beijar. Entretanto, Danilo e Pedro começam a projectar uma festa de boas-vindas para Alice mas Sergei diz que tem algo para lhes dizer.

Raul vai a casa de Lucinda e pede-lhe ajuda para se reaproximar de Flávio. Ela recusa e manda-o embora.

Flávio está absorto a varrer o chão do salão e Renata faz com que desperte, perguntando se está assim por causa do homem que o visitou. Ele mente e diz que está apenas cansado. Ela manda-o ir descansar. Jarvis aparece entretanto e mostra-lhe os bilhetes de avião que comprou para irem embora e diz que está a assumir o seu amor por ela. Renata não consegue responder logo e ele vai embora depois de a beijar. A cabeleireira fica sem saber o que pensar.

Filipa elogia Luísa pelo trabalho que tem desenvolvido com Bernardo e vai embrulhar o bolo que tinha para ele. Entretanto, Filipa desmaia e cai com estrondo. Filipe e Patrícia correm a ajudá-la, muito preocupados.

Varela prepara-se para fugir mas Fernando entra no carro apontando-lhe uma arma, deixando o advogado sem pinga de sangue.

Depois de recuperar do desmaio, Filipa tranquiliza Patrícia e Luís dizendo que está bem. Patrícia garante que a arrasta para o hospital se o episódio se repetir e Luís tenta perceber o que se passa. No entanto, Filipa não abre o jogo e esconde que está grávida.