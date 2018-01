Resumo: 240º Episódio - 17 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No fim do jantar em casa da mãe, António começa a sentir-se ensonado. Ao levantar-se para regressar a casa tem uma tontura e Sara fica preocupada com ele. Tiago finge que não é nada consigo e comenta que o irmão deve estar cansado por causa do bebé. A mãe insiste para que ele durma ali em casa mas António recusa e segue com Duarte para o carro.

Sara vai ter com Tiago ao escritório e encontra-o a denunciar o irmão à polícia, acusando-o de condução perigosa. Sara discute com ele por ter drogado o irmão e Tiago enfrenta-a dizendo que fez o que devia e que não anda às suas ordens.

António vai muito sonolento e tem dificuldade em manter o carro na estrada. Vanda, que segue atrás dele para levar Rafael a casa, protesta com o condutor desconhecido. Rafael repara que se trata do carro de António e fica em pânico quando ele começa a sair da estrada. António adormece ao volante e acaba por se despistar, perante a impotência de Vanda e Rafael para evitarem o acidente.

Sara continua a recriminar Tiago por ter drogado o irmão e ele defende-se dizendo que só quer recuperar o que ele lhes roubou. Ela recusa que isso seja feito à custa da sua morte e do neto e Tiago argumenta que desta vez, Rita não lhe vai perdoar e assim vão conseguir separá-los. A discussão sobe de tom e Sara ameaça Tiago, frisando que se está com ela será com as suas condições ou então ficará por sua conta. Entretanto, liga a Rita e avisa-a de que António saiu muito alterada, pedindo-lhe que ele ligue assim que chegar a casa. Rita fica muito nervosa e telefona a António.

Vanda corre para o carro de António e tenta tirá-lo do carro mas não consegue, resgatando apenas o bebé que está a chorar. Vanda pede ajuda a Rafael mas ele tem um ataque de pânico e não consegue reagir. A PSP chega entretanto ao local do acidente.

Pela manhã, Sara telefona para vários hospitais à procura de António e Tiago diz que ela está a exagerar. A mãe ignora-o e sai de casa a dizer que vai à procura do filho.

Rita, muito tensa e na companhia de Vanda, aguarda notícias de António que está internado. A doutora Lígia abeira-se dela e confidencia que foram detectados ansiolíticos no sangue de António, lembrando que ele já teve problemas com o álcool e que pode ter-se automedicado para ultrapassar a dependência da bebida. A médica avisa que teve de enviar essas informações à polícia.

Luísa está cheia de dúvidas sobre se deve ir ter com Rita ao hospital, pois tem receio de a ir atrapalhar por ser desiquilibrada. Kiko convence-a a ir apoiar a filha reforçando que ela precisa de si.

Vanda vai à Mercearia e conta a Patrícia e Filipa o que se passou com António. Filipa deseja que ele não tenha voltado a beber e Patrícia fica muito preocupada com Rita.

Bruno conta a Vítor o jantar com Nelo lá em casa e acha que ele até é simpático, convencido de que ele é gay. No entanto, confessa que estranhou a atitude de Eunice. Vítor, por seu lado, queixa-se de que a surpresa que quis fazer a Patrícia não correu bem por culpa dele. Quando Vítor conta que lhe ofereceu uma tatuagem, Bruno goza com ele.

Nelo faz chantagem com Eunice e diz que só se vai afastar lá de casa se ela disser a toda a gente que ele é a melhor escolha para supervisor da fábrica. Eunice irrita-se e responde que vai contar a Bruno que ele a beijou.

Danilo está muito irritado e Sergei estranha o seu comportamento. Pedro e Alice contam que o cozinheiro julga que ele está assim porque faz anos e que até está a organizar apostas sobre quantos anos ele fará. Sergei fica entusiasmado e quer organizar uma festa.

Rita regressa a casa com o filho e a mãe, interrogando-se como é que António foi capaz de lhe fazer uma coisa daquelas, referindo-se ao acidente depois de ele ter ingerido ansiolíticos. Luísa mostra-se compreensiva para com António mas Rita está desiludida com ele. Sara aparece entretanto e pergunta por António, criticando Rita por não lhe atender as chamadas. Rita conta o que aconteceu e Sara finge-se surpreendida. Luísa ataca-a e afirma que afinal quem é perigoso para Duarte é António, que sofreu um acidente com o filho por ter tomado comprimidos.

Tiago desabafa com Filipa e queixa-se de que a mãe está sempre e deitá-lo abaixo, ao contrário do que faz com António, a quem tudo perdoa. Filipa tenta animá-lo e aconselha-o a viver a sua vida sem estar sempre a pensar em agradar à mãe. Patrícia observa-os de longe.