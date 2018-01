Resumo: 239º Episódio - 16 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Flávio finge-se doente e Nelo acusa-o de estar a fazer fita. Eunice contraria-o e diz ao rapaz que é melhor ir para casa. Nelo fica furioso e avança muito irritado para os escritórios.

Tiago convida António para ir jantar lá em casa e diz-lhe que pode levar Rita. O irmão recusa e argumenta que é impossível que Rita se dê com a mãe e lhe perdoe todo o mal que ela lhe fez. Nelo interrompe a conversa e faz queixa de Flávio, acusando-o de estar sempre a faltar e a esquivar-se ao trabalho. António diz que vai resolver o assunto.

Rafael apresenta as suas ideias a Vanda para melhorarem o site da instituição mas sente-se desconfortável com o reboliço provocado por um dos miúdos. Vanda repreende-o e quando percebe que Rafael está a sentir-se mal, tenta descontraí-lo. Rafael convida-a para jantar mas a conversa é interrompida pelo telefonema de António que faz queixa de Flávio a Vanda.

Rita prepara-se para se mudar para casa de António mas Luísa não gosta nada da ideia, receando perdê-la. Ela diz que tem de estar ao lado dele.

Pedro insiste com Alice para que mostre o seu desagrado a Sergei por tê-la desenhado mas ela resiste e fica irritado porque ele e Danilo querem ver o desenho que o capitão fez dela. Sergei chega naquela altura e ao ouvir o seu nome pergunta o que lhe querem contar. Pedro, movido pelos ciúmes, abre o jogo e Alice pede contas ao capitão por a ter desenhado. Ele fica aborrecido, diz que há ladrões a bordo e ameaça colocar Pedro a ferros. Depois vai-se embora, triste com Alice, que tenta detê-lo mas em vão.

Flávio ajuda Lucinda no cabeleireiro e ela estranha os horários que ele tem na fábrica. Vanda entra no salão e repreende Flávio por andar a faltar ao trabalho. Lucinda defende-o e pede para falar com Vanda a sós, dizendo que o rapaz não gosta de estar na fábrica e que acha que ele gostava de ser barbeiro, oferecendo-se para o ter ali e dar-lhe formação. Vanda discute e acha que não tem de falar com ela.

Apesar da insistência de Pedro e Danilo, Alice recusa mostrar as gravações que já fez a bordo porque teme que a tripulação comece a representar para a câmara. Sergei surpreende-os e mostra-lhes os desenhos que faz a bordo. Toda a tripulação está desenhada e Danilo fica espantado, reconhecendo o talento do capitão. Ele justifica que não mostrou antes os desenhos porque senão não tinha tempo para comandar o barco.

Patrícia fica irritada com Vítor porque ele a levou para fazer uma tatuagem com os seus nomes, dizendo que acha aquilo tão piroso como o fio que lhe ofereceu. Ele consegue pô-la bem disposta com a sua declaração de amor e assim acabam aos beijos.

Sara dá os parabéns a Tiago por ter conseguido convencer António a ir jantar lá a casa e acrescenta que só é pena que Rita não vá, pois gostava de os fazer discutir. Ardilosa, Sara começa a arquitectar o seu plano para fazer Rita acreditar que António voltou a beber.

Rita não vê com bons olhos que António vá jantar a casa da mãe e recusa-se acompanhá-lo. Ele quer acreditar que Sara se tornou numa pessoa melhor e Rita diz que vai tomar um café com Horácio, pois já não está com ele há muito tempo.

Rafael e Vanda jantam na Mercearia e trocam ideias sobre o site da instituição. Rafael fica espantado quando Vanda revela que uma das pessoas que mais contribuiu para a angariação de fundos foi Filipa.

Eunice estranha que a mesa do jantar esteja posta para mais uma pessoa e começa a pensar que Pedro voltou mais cedo do mar. Bruno tenta explicar que não é nada disso mas ela começa a gritar pela mãe. Matilde também começa a pensar que o neto está de regresso a casa. Entretanto, Nelo aparece com uma garrafa de vinho na mão e Eunice fica furiosa ao perceber que Bruno o convidou para jantar. Nelo bajula Matilde e Eunice ainda fica mais irritada.

António e Tiago começam mal o jantar, discutindo sobre os motivos de Rita para não ter ido e acusando-se mutuamente do que fizeram uns aos outros. Quando se apanha sozinho na sala, Tiago coloca um pó no copo de água de António e fica a vê-lo beber quando tomam com Sara os seus lugares à mesa.

André consegue convencer Zé Paulo a deixá-lo substituir Matilde na cozinha. Rita chega ao Meia Desfeita com Horácio e ambos acham que não será boa ideia confiar as refeições a André.

Fernando tenta saber em que bar é que Diana trabalha e ela fica muito atrapalhada mas Afonso aparece naquele momento e acaba por salvá-la. Fernando faz-se convidado para ir sair com eles mas Afonso consegue demovê-lo. Joaquim pede a Fernando para lhe dar uma palavra e ele segue-o até ao escritório. Joaquim pede a Fernando para deixar Isabel em paz mas ele concorda em não lhe dar resposta às provocações apenas quando estiverem apenas os dois, assegurando que irá reagir quando ela falar à frente de Carmo. Joaquim endurece o discurso mas Fernando não verga e sugere-lhe que convença a mulher a aceitar o seu casamento com Carmo, garantindo que ele vai acontecer.