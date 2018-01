Resumo: 238º Episódio - 15 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Isabel tosse muito e mancha o seu lenço de sangue. Joaquim fica muito preocupado e quer levá-la ao hospital. Ela mostra-se resignada e diz que os médicos já não podem fazer nada e aconselha-o a preparar-se para a perder.

António censura Rita por andar a espiá-lo, assegura que não está dependente da bebida e que os comprimidos que ela encontrou no seu casaco pertencem a Rafael. Ela sente-se culpada por ter desconfiado dele mas não conta que Sara a foi avisar de que ele tinha recomeçado a beber. António afirma que têm de confiar um no outro e propõe-lhe que vá viver com ele imediatamente.

Patrícia propõe a Filipa que façam alguns workshops sobre pequenos-almoços saudáveis na Mercearia e ela aprova a sua ideia.

Jarvis pede explicações a Renata por não querer estar com ele mas a cabeleireira limita-se a dizer que foi agradável os momentos que passaram juntos e deixa aberta a possibilidade de se envolverem no fim do mês. No entanto, esconde que a sua ideia é engravidar e trata de o mandar embora.

Lucinda insiste com Cláudia que a filha dela e de André também se deve chamar Lucinda, porque foi o nome com que a sua mãe quis homenagear a avó. O rosto de Cláudia ilumina-se e pergunta a Zé Paulo com grande entusiasmo se ele acha bem que baptize a menina com o nome de Sofia para homenagear a mãe. O tio acha bem e Cláudia abraça Lucinda, que fica desiludida.

Vítor só fala de Patrícia na oficina e Bruno desespera porque tem de arranjar muitos carros para pagar a dívida a Sal e levar Eunice a Quarteira. Vítor não quer saber das angústias do patrão e vai ter com a namorada. Matilde vai pedir dinheiro a Bruno para fazer o jantar para a sua visita mistério. O genro tenta esquivar-se mas ela obriga-o a dar todo o dinheiro que tem, sob pena de não haver jantar.

Nelo distribui panfletos com a sua cara e faz campanha para conseguir o lugar de supervisor na fábrica. Eunice faz troça dele e Fábio diz que não precisa de nada daquilo porque já sabe em quem vai votar. Nelo fica irritado e decreta que ele é menor e não pode votar. Entre os dois gera-se uma discussão e quase chegam a vias de facto.

António pede a Rafael que tenha cuidado e não deixe os comprimidos nas suas coisas porque Rita pensou que eram dele e fez uma cena. O amigo pede desculpa e António diz que vai voltar às reuniões dos Alcoólicos Anónimos. Tiago escuta a conversa e diz que ela devia ter mais confiança nele. António responde que é natural que Rita esteja de pé atrás consigo mas garante que desta vez não vai permitir que existam desconfianças entre eles. Tiago fica a pensar nas palavras do irmão.

Rita conversa com Patrícia e diz que não vai deixar de ir ter com ela à Mercearia por causa de Filipa. A amiga acha que ela não deve desconfiar de António se quer ir viver com ele. Vítor aparece entretanto e diz a Patrícia que tem uma surpresa para ela. Filipa deixa-a sair mais cedo e diz a Rita que pode ficar mas ela decide ir embora.

Sergei conta mais uma das suas histórias fantásticas e Pedro mostra-se muito interessado para o distrair enquanto Alice lhe rouba o caderno onde ele costuma escrever. Quando ficam a sós, Alice descobre-se desenhada por Sergei e não gosta de se ver nua. Pedro larga o seu veneno e diz que aquele material deve ser para o livro erótico. Danilo ouve aquela frase e quer ver o caderno. Alice fecha-o e não deixa que Danilo o veja.

Sal entra na oficina a conversar com Jarvis sobre o jornal. Bruno aproveita a sua boa disposição para tentar que ela lhe perdoe parte da divida mas ela não liga nenhuma e exige-lhe o dinheiro todo com juros e diz que vai construir uma piscina. Bruno dá-lhe o que já ganhou e quase chora.