Resumo: 237º Episódio - 14 de janeiro (domingo)

Cláudia confessa a Elsa que já não aguenta as discussões entre André e Kiko. A irmã faz-lhe ver que quer ela esteja com Kiko ou não, André estará sempre presente por ser o pai da bebé.

Zé Paulo vê-se aflito para gerir o restaurante sem Matilde e fica irritado com Sal que não gosta nada de poder apenas comer o prato do dia. Ela dá indicações a Nelo sobre o que deve escrever no jornal e exige que ele faça um artigo a noticiar que foi Sal quem fez o maior donativo para a instituição. Bruno entra no restaurante em pânico e suplica a Zé Paulo para devolver o emprego a Matilde mas ele recusa. Nelo ouve a conversa convence Bruno a deixá-lo ir lá a casa para conversar com a sogra mas o que verdadeiramente quer é ver Eunice. Bruno cai na armadilha e diz-lhe que pode ir.

Alice continua a fazer o seu documentário a bordo do bacalhoeiro e grava o relato de Danilo sobre o dia em que salvaram Horácio quando ele se perdeu no mar. Pedro provoca Sergei e diz que ele podia aprender alguma coisa. O capitão manda-o meter-se na sua vida, deixando-o desconfiado.

Rita confessa a Luísa com grande preocupação que tem medo que António tenha uma recaída e volte a beber.

Rafael confessa a António que já se sente melhor, que gostou de estar com Vanda e que está a pensar mudar-se para ali. António concorda que ele está a conseguir vencer a sua fobia e apoia-o na sua decisão. Entretanto, conta que não sabe se Rita vai confiar em si, uma vez que ela não acreditou que a bebida que tinha na mão durante o evento era para ela. Tiago aparece inesperadamente e pede desculpa por esse facto, dizendo que precisa de falar com ele sem ter a mãe ao pé. Rafael deixa-os a sós e Tiago pede ao irmão que dê a Sara um cargo na Faina Norte para ela se sentir mais animada. Entretanto, repara nos comprimidos que Rafael deixou por ali e pede ao irmão que lhe vá buscar um copo de água. Quando fica sozinho, pega nas lamelas de comprimidos e põe-nas no casaco do irmão. António regressa da cozinha e Tiago insiste com ele para que dê à mãe um cargo de conselheira à mãe. Ele, ingénuo, promete pensar no assunto.

Fernando fala com Carmo cheio de azedume, deixando perceber algum ciúme e dispara que não gosta que o façam de parvo, frisando que percebeu muito bem que Isabel estava radiante com o regresso de Ricardo. Ela assegura que se trata apenas de um amigo e que não vale a pena dramatizar, confessando que até gosta de o ver com ciumes. Carmo beija-o e vai-se deitar. Fernando continua a jogar no casino online e volta a perder muito dinheiro.

Matilde protesta com Bruno por ele deixar a roupa toda espalhada. O genro anuncia que vão ter uma visita ao jantar e manda-a colocar o melhor serviço, pois a visita é mais para ela do que para ele. Matilde fica curiosa e Bruno aguça-lhe o apetite, dizendo que se trata de uma pessoa que quer saber tudo sobre o seu empadão.

Vítor prepara o pequeno-almoço para Patrícia mas ela diz que de manhã nunca tem muita fome e faz-lhe notar que a cozinha está um caos. Ele promete arrumar tudo e beija-a apaixonado. Patrícia sai para trabalhar e Vítor telefona-lhe quase a seguir a avisar que se esqueceu de pôr o fio que ele lhe deu. Ela recusa andar com um colar que tenha o nome dele e desliga. Vítor continua a sonhar com a sua paixão.

André não gosta da visita de Lucinda ao Meia Desfeita mas a mãe não se impressiona e diz que já que ele vai ser pai de uma menina, a filha tem de ter o seu nome. Zé Paulo impõe-se e decreta que quem vai escolher o nome da filha é Cláudia.

António discursa na fábrica e pede a ajuda de todos para escolher entre eles alguém para supervisionar o trabalho. Nelo acha que é a pessoa indicada para o cargo mas as colegas escolhem Eunice. Ele assume com despeito que a partir daquele momento estão em guerra.

Sara exige a Tiago que lhe diga o que realmente quer de Filipa. Ele é evasivo e responde que o mais importante agora é que ela reconquiste uma posição na fábrica, para poder estragar a relação de António com Rita.

Isabel espera que Afonso regresse a casa e repreende-o por ter ficado a dormir em casa da namorada. Ele pede desculpa mas Fernando insurge-se contra Isabel, defendendo que o filho deve viver a vida. Afonso pede-lhes que não discutam mas Isabel acusa Fernando de nunca ter crescido e aconselha-o a controlar o filho, pois a herança genética que lhe deixou não foi a melhor.

Patrícia não tem mãos a medir e recebe mensagens consecutivas de Vítor, acabando por contar a Filipa que namora com ele. Filipa aprova a relação e comenta que ela já merecia ser feliz.

Rita está cansada porque dormiu mal, preocupada com António. Sara aparece-lhe em casa de surpresa e fá-la acreditar que o filho voltou a beber, sugerindo que o melhor era tratar-se numa clínica. Rita faz-se forte mas quando Sara se vai embora, fica arrasada.

Alice revê as filmagens que fez e Pedro esconde-lhe o motivo por ter partido a perna de propósito. Ela pede-lhe ajuda para chegar ao caderno de Sergei.

Tiago visita Filipa na Mercearia e ela reconhece que, tirando os seus pais, ele foi a única pessoa que lhe ligou enquanto esteve fora. Tiago reconhece que cometeu muitos erros mas diz que está ali para o que ela precisar.

Fernando esconde de Carmo o que está a fazer ao computador e tem de se esforçar para controlar a irritação quando ela diz que vai visitar a herdade em que Ricardo trabalha. Ela beija-o e insiste que não há motivos para ter ciumes.

Rita vai a casa de António na sua ausência e depois de Lúcia sair para fazer compras começa a procurar garrafas para perceber se ele voltou a beber. Apesar de não encontrar o que procura, descobre os anti-depressivos que Tiago lhe tinha colocado no casaco. António entra em casa e ela pergunta-lhe com cara de poucos amigos há quanto tempo anda a tomar aquilo. António diz que os comprimidos não lhe pertencem e fica em choque quando Rita o confronta e ameaça que ou lhe conta a verdade ou não há casamento.