Resumo: 236º Episódio - 13 de janeiro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sal treina o seu discurso enquanto Renata lhe arranja o cabelo. Flávio escapa-se do salão e Lucinda vai atrás dele. Sal reclama do preço do penteado e Jarvis pede desculpas a Renata pelo comportamento da patroa.

Rita conta a António que a mãe dele a procurou e mostra-se convencida de que ela está mesmo a fazer um esforço para remediar o passado e dar-se bem com eles. António duvida das intenções da mãe. Luísa aparece bem vestida para acompanhá-los ao evento de angariação de fundos.

Fernando regressa ao Açores e convence Carmo de que a ama e que está disposto a adiar o casamento. Ela fica feliz e deixa-se arrebatar pelo beijo dele. No entanto, Fernando diz que tem uma condição para ficar com ela e dispara se quando Isabel terminar os tratamentos não casarem, volta para Aveiro. Carmo recebe um banho de água fria e o ambiente entre eles fica desagradável.

Rita e António confrontam-se com Sara e Tiago no evento de angariação de fundos para o Abrigo que acolhe as crianças abandonadas. Sara aproveita para tentar envenenar a relação entre António e Rita comentando com Tiago que Filipa está de volta e que continua a ter uma fixação pelo ex-marido.

Depois do ultimato que Fernando fez a Carmo, o ambiente entre ambos fica muito tenso. Isabel entra em casa com Joaquim e Ricardo, antigo namorado da filha e Fernando sente-se posto de parte, enquanto eles conversam animadamente.

Durante o evento para a angariação de fundos promovido por Vanda, Sara conta a Tiago que Filipa voltou e assegura que se ela se mantiver afastada de si e da família nada fará contra ela. Entretanto, fixam-se satisfeitos em Rita e António porque ela discute com ele, censurando-o por ter um gin na mão. Rafael e Luísa estão desejosos de ir embora mas têm de ouvir o discurso de agradecimento de Vanda, que elogia António por ter feito o maior donativo. Sal fica furiosa por não ter conseguido ser o centro das atenções e ordena a Jarvis que recupere o dinheiro que doou.

Kiko e André esperam ansiosos pelo regresso de Cláudia que foi ao médico com Zé Paulo. Quando ela chega e revela que vai ter uma menina, André fica entusiasmado mas também receoso, confessando que não sabe se vai entender-se com uma filha. Cláudia vai para junto de Kiko e André fica com ciumes. Matilde entra no restaurante para ir buscar as embalagens de empadão congelado. Zé Paulo não quer deixá-la levar a comida mas Cláudia convence o tio a mudar de opinião, lembrando que ela os ajudou muito.

Lucinda continua a suspirar no salão e Renata diz que já não a pode ouvir. Ela confessa que está preocupada com Flávio e sugere a Renata que adopte o rapaz mas a cabeleireira frisa que o que queria mesmo era um bebé e diz a Lucinda que pode colocar Flávio no quarto dos filhos.

Matilde regressa estafada a casa a carregar as embalagens de bacalhau que levou do Meia Desfeita. Eunice acha que ela devia pedir desculpa a Zé Paulo por o ter enganado. Bruno provoca a sogra, não escondendo que gostava era de a ver dali para fora.

Rita obriga António a prometer-lhe que não volta a beber e ele entrega-lhe a chave de casa para demonstrar que nada tem a temer. Rita confessa que tem medo que ele tenha uma recaída e António assume que sente o mesmo e abraça-a.

Isabel conversa muito animada com Ricardo e Fernando está muito irritado com aquela situação, sentindo-se constrangido e humilhado. Joaquim quebra o gelo e oferece digestivos. Diana vai buscar Afonso para irem sair e ele fica deslumbrado, tal como Fernando, embora ninguém note. Isabel estranha a pressa de Diana e quando Afonso revela que a namorada trabalha num bar para pagar as propinas, Fernando fica desconfiado.

Filipa conversa com Patrícia na Mercearia e confessa que se arrependeu do mal que fez e que regressou uma mulher nova do retiro onde esteve. Rafael leva Vanda a jantar como forma de se desculpar pelo comportamento que teve com ela. Depois das pazes feitas, aceita trabalhar no site do Abrigo.

Vítor fica emocionado ao saber que vai ter uma sobrinha. Lucinda não quer dar parte fraca perante André e disfarça a sua enorme alegria. Entretanto, fala aos filhos de Flávio e procura saber notícias dele.