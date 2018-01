Resumo: 235º Episódio - 12 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vítor e Patrícia vivem o seu romance e concordam que Lucinda não pode voltar e interferir nas suas vidas. Patrícia aproveita para lhe elevar a auto-estima, insistindo para que ele volte a estudar e se valorize.

Eunice irrita-se com a mãe e diz que ela tem de contar a verdade a Zé Paulo sobre o esquema de venda do empadão congelado. Bruno provoca Matilde e dispara que ela se arrisca a ser despedida e a ir parar a um lar.

Cláudia avisa o tio de que vai a uma consulta por causa da gravidez acompanhada por Kiko e adianta que André também vai lá ter. Zé Paulo não gosta da ideia mas aceita. Elsa pede para ir à catequese e sugere que Renata vá jantar lá a casa. Zé Paulo fica desconfortável mas não diz que não.

Jarvis e Sal chegam a acordo sobre o nome a dar ao jornal que ela comprou. A empresária convida Nelo para escrever os artigos e ele faz-se difícil mas acaba por aceitar e ainda paga a conta da mesa.

André conta ao irmão que quer vender a mota para fazer dinheiro que o ajude a comprar coisas para o bebé. Vítor sugere-lhe que leve a mota para a oficina onde é mais fácil vendê-la. Lucinda mostra-se preocupada com a situação de Flávio, impressionada com o facto de ele ir viver sozinho quando deixar a instituição.

Flávio pergunta a Vanda se não há a possibilidade de arranjar uma família que o acolha e sugere a casa de Lucinda mas ela está tão ocupada com a organização do evento de angariação de fundos que diz que mais tarde falam do assunto.

Tiago fica admirado com a quantia elevada que António quer doar à instituição e insiste para que Sara esteja presente no evento. O irmão não desdenha essa hipótese, embora não acredite que Sara se tenha tornado numa pessoa tão solidária. Entretanto, lembra que vai fazer o teste de ADN para confirmar de Kiko é irmão deles e Tiago aceita participar. Natália dá entrada a uma candidata a babysitter de Duarte e António fica a entrevistá-la.

Rita fica em choque quando Sara a procura em casa para propor tréguas, dizendo que está arrependida do que fez e que quer dar-se bem com ela, agora que vai casar com António, desejando ver o neto crescer em paz.

Fernando convence Afonso a não contar a ninguém que perdeu uma fortuna no jogo, garantindo que conseguiu recuperar o dinheiro e fazendo chantagem emocional ao insinuar que se a mãe souber o que aconteceu vai desistir do casamento. O filho fica com receio e aceita guardar segredo.

Patrícia e Vanda organizam o evento de angariação de fundos para o Abrigo, confiantes de que os convidados vão comparecer todos, principalmente depois de Rita e António se terem reconciliado.

Bruno receia que se descubra que não passa facturas pelo trabalho na oficina. No entanto, a sua maior preocupação é Eunice e por isso pede a Vítor que continue a espiar a mulher na escola.

Zé Paulo descobre finalmente que Matilde andou a enganá-lo e a vender o seu empadão congelado no Meia Desfeita. Depois de discutirem, concordam que o melhor é ela deixar de trabalhar no restaurante.

Nelo insiste em conquistar Eunice e começa por se vangloriar de ter recebido uma proposta de trabalho de Sal. Como isso não chega, atreve-se a lembrá-la do beijo que lhe deu e Eunice acaba por lhe dar uma estalada à vista das colegas que troçam dele.

Alice tenta saber se Sergei sempre se envolveu com Sal mas ele esconde a verdade e pica-a, dizendo que ela está com ciúmes. Alice não dá parte fraca e esconde o que sente.

Rita convence Luísa a acompanhá-la ao evento da instituição dizendo que se trata de um acontecimento muito importante para si.

Sara fica escandalizada quando Tiago lhe revela a quantia que António decidiu doar ao abrigo e diz que vai ao evento. Entretanto, avisa o filho de que é preciso tornarem-se necessários para tomarem conta de Duarte, apesar de ele já ter arranjado uma babysitter e insinua que já se livrou de Fernando.

António tranquiliza Rafael e garante que o leva de volta a casa se ele se sentir mal no evento. Lúcia aparece para tomar conta do bebé e António avisa que ele já está a dormir.

Flávio ajuda no cabeleireiro enquanto Renata faz um penteado. Lucinda sugere-lhe que adopte o rapaz.

André tenta impor-se e evitar que Kiko acompanhe Cláudia à consulta mas ela diz-lhe que ele não tem qualquer direito sobre si, apesar de ser o pai da criança e vai-se embora.

Cláudia entra no restaurante e pede ajuda ao tio para se livrar de André e Kiko. Zé Paulo decreta que será ele a ir com ela à consulta e diz a André e a Kiko que vão ficar a tomar conta do restaurante na sua ausência.

Matilde pede ajuda a Eunice para convencer Zé Paulo a devolver-lhe o emprego no Meia Desfeita mas a filha repreende-a por o ter enganado e diz que não tem como convencê-lo e devolver-lhe o lugar.