Resumo: 234º Episódio - 11 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago certifica-se de que está sozinho e telefona a Filipa. Ela conta que está a fazer um retiro para se transformar numa outra pessoa, diferente daquela que faz tanto mal a tanta gente e assume que ainda não está preparada para regressar. Ele tenta seduzi-la a regressar, colocando-a a par de que voltou a trabalhar com António, que se estão a dar bem e que o irmão voltou para Rita. Filipa mantém-se impassível e diz que tem de desligar.

Isabel conversa com Afonso e mostra-se enervada por Carmo mal falar com ela. O neto acusa-a de não fazer um esforço para aceitar o pai mas ela afirma com segurança que o tempo lhe vai dar razão sobre quem é Fernando.

Jarvis vai a casa de Renata de ramo de flores na mão mas quando se prepara para a beijar ela afasta-o e diz que acabou tudo entre eles. Jarvis não compreende a sua mudança de atitude e fica desolado quando ela praticamente o empurra para fora de casa.

Bruno descobre o congelador de casa cheio de embalagens de empadão do mar e Eunice é obrigada a contar que Matilde compra os congelados aos Bacalhaus Costa Nova para fazer crescer as vendas. Bruno acusa a sogra de ser uma golpista e garante que Zé Paulo se vai passar quando perceber que ela anda a vender o seu prato no Meia Desfeita. Eunice repreende-o por estar a atacar a mãe e começa a seduzi-lo para aliviar a culpa que sente por Nelo a ter beijado. Bruno deixa-se levar por momentos mas acaba por afastar a mulher, argumentando que tem de ir trabalhar para a oficina se não nunca mais se livra de Sal. Eunice fica frustrada e sente-se cada vez mais culpada.

Elsa conversa com Zé Paulo sobre a sua Fé e assume que quer continuar no caminho de Deus, que quer frequentar a catequese e fazer a Primeira Comunhão. Ele fica aflito sem saber lidar com aquele assunto e pede-lhe para pensar. Matilde e André discutem por causa do micro-ondas, culpando-se mutuamente por ele ter avariado. Zé Paulo dispara que ele não faz falta. A cozinheira fica enervada porque está a ver o seu negócio secreto a ir por água abaixo.

Flávio faz-se convidado para jantar em casa de Lucinda e ela reconhece que ele até fez bem em aparecer porque agora os filhos não param em casa. Lucinda aconselha-o a trabalhar e a estudar para garantir o seu futuro e o rapaz fala da mãe que adorava e de como sofreu por ela o ter abandonado. Lucinda percebe que ele a tem usado como substituta quando Flávio conta que a mãe era cabeleireira e fica muito perturbada.

Bruno diz a Vítor que têm de acabar com o trabalho nocturno na oficina porque o seu casamento está a sofrer com isso. Sal aparece com Jarvis sem que eles dêem conta e descobre que andaram a enganá-la, exigindo-lhes que mantenham o esquema que criaram e que lhe paguem a percentagem que lhe é devida pelos carros que arranjaram às escondidas. Bruno e Vítor são obrigados a renderem-se e ficam desanimados.

Rita e António jantam juntos e ela não esconde que a mãe está apreensiva com o casamento e preocupada com o facto de só ele ter a guarda do filho. António diz que têm de rever o poder paternal, uma vez que vão ficar juntos. Patrícia oferece-lhes uma garrafa de espumante para brindarem ao casamento e Rita fica apreensiva por António ir beber. Ele diz que é apenas um brinde, mas Rita não fica confortável com a situação.

Sara está muito irritada e diz a Tiago que o casamento de António com Rita não pode acontecer, porque correm o risco de nunca mais reaverem a Faina Norte. Tiago lembra-lhe que bem a avisou. Sara fica ainda mais furiosa e decreta que têm de fazer alguma coisa porque António já passou dos limites e apesar de ser seu filho não vai permitir que destrua o negócio da sua vida.

Afonso tenta abrir o computador portátil do pai mas não consegue porque não tem a senha de acesso. No entanto, ao reparar no contacto do informático que trata do aparelho, envia-lhe um sms a fazer-se passar por Fernando, pedindo-lhe a password.

Carmo discute com Isabel e acusa-a de fazer de tudo para impedir o seu casamento com Fernando. A mãe dispara que ela pode casar quando quiser, pois não quer ser acusada de ser um entrave à sua felicidade. Ambas percebem que se excederam e pedem desculpas por isso. Carmo abraça a mãe e ela mostra-se muito serene, dizendo à filha que tem de agradar é a Fernando porque ela já não vai viver muito mais tempo.

Afonso consegue ligar o computador do pai e percebe que ele perdeu uma fortuna ao jogo. Sem perder tempo, telefona-lhe e confronta-o com a verdade. Fernando fica muito nervoso e diz-lhe que aquele assunto não é para falar ao telefone, garantindo que vai tratar de tudo para regressar aos Açores no dia seguinte, pedindo-lhe que não comente nada com ninguém até falarem os dois.

Rita e António regressam a casa mas ela está apreensiva pelo facto de ele ter bebido a comemorar o noivado. António assegura que se tratou de uma circunstância excepcional mas ela continua insegura.

Fernando está muito impaciente e pede a conta a Matilde assim que Joel chega ao Meia Desfeita. Deixa uma nota em cima da mesa e sai, deixando a cozinheira intrigada.

Carmo desabafa as suas angústias sobre Fernando no colo de Afonso. O filho omite o que descobriu sobre o pai e diz-lhe que tudo vai correr bem.

António regressa a casa e encontra Rafael em dificuldades para sossegar Duarte que não para de chorar. Depois de serenar o bebé, António confidencia que Rita ficou aborrecida com ele por ter bebido ao jantar, embora apenas para brindar ao casamento. Rafael acha que Rita teve uma reacção normal e repreende António por ele ter arriscado uma recaída.