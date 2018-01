Resumo: 233º Episódio - 10 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sara fica muito transtornada ao ouvir Fernando reafirmar que a ama, que nunca amou Carmo, apesar de ir casar com ela. Sara fica cada vez mais furiosa a cada palavra que ouve e expulsa Fernando da sua casa.

Joaquim está cada vez mais preocupado com a saúde de Isabel e irrita-se com Carmo porque a filha fala em avançar com o casamento com Fernando, dizendo que não está para o perder por causa de um capricho da mãe. O pai chama-a à razão e deixa-a pensativa, frisando que Isabel merece algum crédito da sua parte por ser cautelosa com Fernando.

Rita e António regressam a casa aos beijos e ela está ainda incrédula com o pedido de casamento que aceitou. Ele mal acredita que Rita disse que sim e pede-lhe que vá viver consigo. Rita aceita naquele instante.

Vanda convida Rafael para melhorar o site da instituição e diz que ele pode trabalhar em casa, confessando que António lhe contou o problema que ele tem. Rafael fica muito zangado, diz que não quer que ela tenha pena dele e sai disparado da Mercearia deixando-a sem reacção.

Patrícia faz uma visita a um produtor de azeite e prova os diversos produtos, agradecendo o convite que lhe fizeram.

Flávio faz queixas de Nelo a Eunice e ela diz-lhe para o ignorar porque ele é um traste. O rapaz finge que se está a sentir mal e ela fica preocupada. Nelo aproxima-se e Flávio aproveita para se escapar, dizendo que vai à casa de banho. Nelo puxa Eunice para um canto e insiste em conquistá-la mas ela lembra-lhe que é uma mulher casada e que devia fazer queixa por ele a ter beijado, exigindo-lhe que a deixe em paz e se afaste dela. Nelo não fica convencido e acha que Eunice gosta mesmo dele.

Renata mente a Lucinda e diz que já fez o tratamento de fertilidade. Lucinda protesta com ela e a cabeleireira fica em pânico que a sua mentira tenha sido descoberta mas fica aliviada quando percebe que Lucinda se está a referir ao secador que ela lhe tirou. Jarvis entra no salão para falar com Renata e ela acaba por expulsá-lo, para evitar que ele não fale com Lucinda e se descaia a dizer que se envolveram para ela engravidar. Lucinda fica desconfiada.

Vítor fala com Bruno sobre Patrícia e afirma que ela é a mulher da sua vida e que a quer para mãe dos seus filhos. O patrão comenta com humor que se ela já conheceu Lucinda e não fugiu, então vai mesmo casar com ele. Zé Paulo vai perguntar a Bruno se sabe se Matilde está doente porque anda a falhar na cozinha. O mecânico deseja que não, mas não deixa de estranhar que ela passe a vida a impingir-lhe o empadão do mar.

Rita conta a Luísa e Kiko que vai viver e casar com António. A mãe fica apreensiva com a novidade e Rita diz-lhe que devia ficar feliz por ela. Kiko apoia a irmã e diz que sempre soube que ela gostava de António.

Sara conta a Tiago que Fernando foi lá a casa e o filho acha que ela devia ter chamado a polícia. A mãe diz que não foi preciso tomar qualquer atitude porque Fernando se foi embora assim que ela mandou.

Afonso tenta reconfortar Carmo que está muito em baixo e ela diz duvidar que Fernando tenha ido tratar de negócios ao continente. O filho acha que se ela está com tantas dúvidas deve ligar ao pai e Carmo faz a chamada do telefone do filho. Quando Fernando atende, fica aborrecida por ele dizer que não regressa naquele dia aos Açores porque vai ter uma reunião de trabalho e acusa-o de estar a fugir dela. Fernando contrapõe que foi ela que quis adiar o casamento e diz que voltará quando resolver os seus assuntos. Assim que desliga a chamada, Sal abeira-se dele e Fernando vai directo ao assunto e propõe-lhe uma parceria para desenvolver o negócio dos carros de luxo, de preferência fugindo aos impostos. Sal recusa, alegando que agora não se pode envolver nesses negócios por ser uma figura pública mas entrega-lhe o cartão de um amigo que pode ajudá-lo. No entanto, avisa que mais tarde lhe vai cobrar o favor.

Flávio vai para o salão para fugir ao trabalho da fábrica e Renata critica-o dizendo que devia era trabalhar e estudar. O rapaz defende-se e responde que fica muito cansado e fica satisfeito porque Lucinda lhe dá razão. Lucinda e Renata entram em despique para atender um cliente e quase chegam a vias de facto. Flávio chama-as á razão e diz que se calhar é melhor engalfinharem-se lá fora enquanto ele faz a barba ao homem e Renata retoma o trabalho. O rapaz observa-a com muito interesse.

Cláudia avisa André que vai a uma consulta por causa da gravidez e que Kiko a acompanha. André fica irritado e diz que quer ser ele a levá-la porque o filho é seu. Cláudia recusa-se a ir com ele de mota porque não é seguro e André diz que vai arranjar uma carrinha, mesmo sem ter carta.

Sergei apanha a câmara de Alice e não resiste a ver as imagens. Danilo surpreende-o e o capitão disfarça o que estava a fazer mas esquece-se de desligar a câmara. Danilo avisa-o de que ela não vai gostar de saber que ele anda a mexer nas suas coisas e Sergei assume que tem um plano para a conquistar.

Patrícia mostra-se feliz por Rita se ter entendido com António e assume que não faz ideia de como vai ser a sua relação com Vítor. Entretanto, conta a Rita que vai fornecer o catering para a angariação de fundos da instituição.

Sara confessa a António que gostava de passar mais tempo com o neto e assume que estranhou o facto de ele não ter ido trabalhar. O filho conta que pediu Rita em casamento e Sara faz um esforço enorme para se controlar.