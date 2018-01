Resumo: 232º Episódio - 9 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vítor queixa-se de Lucinda na oficina por ela ter recebido mal Patrícia quando lha foi apresentar. Bruno diz estar farto da sociedade com Sal e Vítor sugere que deixem de passar facturas. O patrão mostra receio do fisco mas decide embarcar naquela ideia.

Sal torna-se dona do jornal e da rádio e ordena a Jarvis que escreva um artigo a dizer bem dela. Ele está distraído e limita-se a dizer que não é jornalista. Zé Paulo confronta Matilde com uma embalagem de empadão que encontra no lixo do restaurante mas ela consegue dar-lhe a volta, contando uma mentira.

Renata entra no salão toda contente e confidencia a Lucinda a esperança que tem de ter conseguido engravidar mas não explica como. Lucinda queixa-se dos filhos e Renata avisa-a de que qualquer dia eles não a podem ver.

Flávio vai a medo falar com Vanda, a pensar que ela o vai repreender por andar a faltar ao trabalho na fábrica só que ela apenas lhe quer comunicar que lhe arranjaram uma casa de transição, deixando-o muito nervoso.

António conta a Rafael que decidiu pedir ao irmão para ir a uma reunião da empresa por ele e o amigo fica preocupado, com receio de que ele se esteja a precipitar. António liga a Tiago e ele fica espantado com o seu convite, mostrando-se no entanto disponível para o substituir. Sara ouve a conversa e comenta com Tiago que acha estranho a decisão de António, mais cedo do que seria imaginável.

Patrícia não esconde de Vítor que ficou furiosa com as humilhações a que a mãe dele a sujeitou quando foi jantar lá em casa e diz que da próxima vez vai responder à altura a Lucinda. Vítor pede desculpa pelo sucedido e diz que a partir de agora serão só eles os dois e mais ninguém. Patrícia não gosta da ideia e assume que quer ter o seu espaço.

Isabel confessa a Joaquim que já se sente com falta de forças e que por isso pediu a Luísa para a ajudar nos Chás Goulart, temendo que se não resistir à doença e morrer, Fernando tome conta de tudo o que é deles. Joaquim recusa-se a ficar sem ela.

Fernando perde muito dinheiro nas apostas online e fica muito irritado, tentando que a bebida o acalme. Carmo entra no escritório e tenta perceber porque é que ele está tão tenso. Fernando mente e aproveita para se vitimizar, dizendo-se farto dos obstáculos que os pais dela vão colocando entre eles e pede-lhe para casarem em segredo. Carmo prefere respeitar a vontade da mãe e ele diz-lhe que tem de ir ao continente para tratar do negócio que pretende iniciar com os carros de luxo. Carmo fica em lágrimas com aquela discussão e suplica a Fernando que não vá mas ele sai porta fora deixando Isabel e Joaquim muito preocupados quando Carmo lhes diz para a deixarem em paz.

Luísa regressa a casa e diz que se sente em falta com Isabel. Rita insiste que o seu lugar é ao pé dos filhos e ela não enjeita a possibilidade de refazer a sua vida nos Açores. Ao olhar o neto pergunta a António se o bebé não pode passar ali a noite e ele responde-lhe que na manhã seguinte precisa que ela tome conta dele pois tem uma surpresa para Rita. Ela fica cheia de expectativa e Kiko pergunta a brincar quanto é que ele leva à hora. Depois de António sair, Luísa duvida do amor dele por Rita mas diz ter a certeza de que a filha o ama de verdade.

Pedro é alvo de chacota no bacalhoeiro por ter descoberto uma bomba. Danilo apazigua os ânimos e Alice frisa que se não fosse Sergei, podiam ter morrido todos. O capitão dá-se ares de convencido e ela fica irritada, discutindo com ele. Danilo comenta com Sergei que ele e Alice foram feitos um para o outro.

Vítor repreende a mãe por ter estragado o jantar com Patrícia e assegura que nunca mais leva a namorada lá a casa.

Eunice vai à oficina e leva o jantar a Bruno, tratando-o com muito carinho. O marido fica desconfiado mas acaba por aproveitar a maré. Vítor aparece ainda furioso com a mãe e quer despachar o trabalho porque quer ir ter com Patrícia. Eunice sugere a Bruno um serão a dois mas Vítor estraga-lhe os planos, recusando-se a ficar a trabalhar sozinho. Bruno diz à mulher que afinal vão ter de guardar o serão para outra altura e Eunice vai-se embora amuada com Vítor.

Jarvis faz sentir a Renata que ela está a ir depressa demais e trava-lhe os ímpetos. Ela fica zangada e manda-o embora. Jarvis arrepende-se e acaba por se deixar envolver, beijando-a.

Zé Paulo diz a André que acha que Matilde está a esconder qualquer coisa porque descobriu no lixo uma embalagem de empadão congelado. André confessa que também já descobriu várias e o patrão afirma que vai tratar do assunto. Quando fala com Matilde diz-lhe que têm de mudar o prato do dia mas a cozinheira diz que quem sabe da cozinha é ela, acabando com a conversa. Flávio procura André e conta-lhe que está cheio de medo porque vai ter de deixar o Abrigo para ir viver sozinho numa casa.

Rita fica apreensiva por deixar o filho com Luísa mas Kiko diz que vai estar ali para ajudar a mãe. António leva Rita ao encontro da surpresa que lhe preparou. Luísa comenta com Kiko que Rita não confia nela para tomar conta do bebé mas o filho transmite-lhe confiança.

Sara fica surpreendida e desconcertada quando Fernando lhe entra em casa a dizer que não está feliz e que apesar de tudo o que lhe fez ela é a mulher que sempre amou.

António leva Rita numa avioneta e já no ar faz-lhe o pedido de casamento que está escrito no solo em letras garrafais. Rita não perde tempo e aceita com entusiasmo.