Resumo: 231º Episódio - 8 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Jarvis e Renata perdem-se em beijos tórridos mas a cabeleireira protesta porque ele não para de falar. Jarvis tem de atender a chamada de Sal e embora lhe prometa ir de imediato ao seu encontro, é travado por Renata que vem do quarto a dizer que está no ponto e o envolve para fazerem amor. Sal ouve tudo porque Jarvis não desliga o telemóvel.

Elsa conta com grande entusiasmo a Zé Paulo e Cláudia que adorou estar no acampamento, principalmente de quando estiveram a rezar em vigília. Cláudia pede-lhe que reze também por Kiko e explica à irmã que ele está a atravessar um período difícil por causa da mãe. Zé Paulo diz com saudade que ela tem um coração tão generoso como o que a mãe dela tinha. Depois do tio ir embora, Elsa deixa Cláudia algo preocupada ao insinuar que a vida religiosa talvez seja o que quer para o seu futuro.

Carmo fica muito surpreendida quando Rita e Kiko aparecem para levarem Luísa consigo. Já Fernando mal consegue conter a tensão com aquele momento. Luísa diz que não deviam ter ido atrás dela e em lágrimas afirma que só os prejudica. Os filhos tentam convencê-la a regressar com eles.

António confessa a Rafael que sente pena de Rita por tudo o que ela tem passado e assegura que não a vai deixar escapar. Rafael acha que ele não deve ficar encalhado como ele ficou mas António anima-o e constata que ele está bem melhor por já conseguir sair mais de casa.

Tiago conta à mãe como correu o encontro com António, mostrando-se convencido de que o irmão acreditou na sua boa vontade para ajudar Kiko e na sua vontade de reconciliação. Sara confessa que sempre ficou surpreendida com a capacidade de perdoar de António e Tiago revela que Luísa está nos Açores.

Kiko coloca a conversa em dia com Afonso e este conta-lhe que tem uma namorada nova. Kiko, por seu lado, fala-lhe da gravidez de Cláudia.

Rita pede a Isabel que convença a mãe a regressar com ela e o irmão a Aveiro mas Isabel acha que Luísa deve ficar mais uns dias ali nos Açores. Rita confessa que não gosta nada de que Fernando também ali esteja mas Isabel afiança-lhe que a mãe dela está bem menos frágil do que ele.

António tem muita dificuldade em concentrar-se no trabalho na fábrica porque Duarte não para de chorar. Tiago oferece-se para olhar pelo sobrinho para que ele possa ir para a reunião com um cliente e António fica sem saber o que decidir, mas o irmão insiste e ele acaba por ceder.

Vanda elogia o panfleto que Rafael criou e pede a Patrícia que a trate por tu. Ela fica mais à-vontade e oferece-se para assegurar o catering para a angariação de fundos que o Abrigo vai promover. Entretanto, Patrícia recebe uma chamada de Filipa e fica surpreendida quando ela lhe diz que está na Índia a fazer um retiro e que pretende voltar uma nova mulher.

Fernando argumenta com Rita que acha melhor que ela e Kiko levem Luísa com eles. Ela responde com ironia que a mãe é amiga de Isabel e ele conta que Isabel está de novo a lutar contra o cancro e que não devia ser perturbada pela mãe dela. Rita fica surpreendida com aquela notícia.

Luísa fica triste, depois de Isabel lhe revelar que está de novo a tentar sobreviver ao cancro. A amiga pede-lhe que não tenha pena de si e que fique a seu lado para poderem acabar com Fernando. Contudo, Isabel fica triste e desapontada por Luísa tomar a decisão de regressar a Aveiro mas Fernando sorri de satisfação. Luísa pede desculpa por ter aparecido sem avisar e diz a Isabel que não vão faltar oportunidades de se encontrarem.

Sara fica radiante por António ter dado um voto de confiança a Tiago e ter deixado ficar Duarte ao seu cuidado. Ele também confessa que não esperava reconquistar a confiança do irmão em tão pouco tempo e a mãe pede-lhe que a mantenha informada de tudo o que António faz na fábrica. Ele regressa entretanto à Faina Norte e diz à mãe que gosta de a ver fora da cadeira de rodas.

Ela aproveita para voltar a fazer conversa sobre poder ficar com o neto enquanto ele estiver a trabalhar e António não sabe como gerir a situação.

Nelo e Eunice comentam o facto de Flávio andar a faltar ao trabalho. Nelo muda de assunto e começa a falar de si próprio como homem e num impulso beija Eunice, que fica em estado de choque com a sua atitude.

Lucinda resmunga com Renata por ela a deixar sozinha a trabalhar enquanto trata do plano para engravidar. Flávio aparece no salão e dizendo que só entre mais tarde na fábrica, oferece-se para ajudar e Lucinda aproveita-se logo dele.

Depois de fazer amor com Renata, Jarvis atende uma chamada de Sal e suplica-lhe que não o despeça por se ter atrasado a ir ter com ela. Para sua grande surpresa, Sal entra no Meia Desfeita e mostra-se muito compreensiva, reclamando apenas que ele se despache porque tem grandes novidades. Ele cumpre a ordem e recusa o convite de Renata para voltarem para o quarto, embora não negue que gostou de estar com ela.

Matilde elogia Sal com ironia por ela não cobrar o atraso a Jarvis mas ela esclarece que o vai fazer, só que ele não sabe. Zé Paulo propõe a Matilde dar-lhe uns dias de folga mas a cozinheira acha que ele a quer dispensar por ter André a ajudá-lo e pergunta quem é que ia para a cozinha. Ele lembra-se de lhe falar do empadão mas como ela reage mal, opta por se calar. Matilde fica com medo de que Zé Paulo esteja desconfiado do que ela anda a fazer nas suas costas.

Isabel não se conforma com o regresso de Luísa a Aveiro e confessa-lhe que tem medo de morrer e que Fernando fique com tudo o que é da família. Luísa tenta tranquilizá-la e promete regressar aos Açores de ela realmente precisar da sua ajuda.

Kiko e Afonso despedem-se e Rita está impaciente para regressar a casa. Luísa despede-se de Isabel e esta pede-lhe que não se esqueça do que lhe prometeu.

Vanda procura Flávio na fábrica e Nelo encobre a ausência do rapaz, dizendo que deve ter ido à casa de banho. Eunice fica furiosa com ele por ficar também envolvida naquela mentira e Flávio aparece naquele instante, fingindo que esteve a trabalhar desde manhã. Eunice censura Nelo e este destrata Flávio por não servir sequer para ele fazer boa figura.

Vanda pede ajuda a António para lhe arranjar alguns benfeitores influentes da região para colaborarem na angariação de fundos para o abrigo. Ele recorda que Rafael ajudou com os panfletos e ela confessa ter estranhado que ele tenha saído da Mercearia a fugir. António revela a fobia que o amigo tem desde que foi apanhado no meio de um assalto de que resultou uma pessoas morta e ela fica impressionada. Ao ver o bebé a dormir por ali, Vanda oferece-se para arranjar uma babysitter que fique com ele e António brinca e promete que em troca lhe vai encher o evento de pessoas influentes.

Tiago estranha que Sara tenha querido ir à Mercearia e ela explica-lhe que quer mostrar a toda a gente que não tem problemas de consciência. Entretanto, a mãe inteira-se da gestão da Faina Norte por António e constata que ele se limita a gerir os contratos antigos sem conseguir nada de novo. Tiago aproveita para perguntar à mãe que planos tem para si quando recuperar a empresa e ela garante que vai ter um lugar para ele. Tiago procura saber que intenções tem com Fernando e ela confessa que apesar de ser o homem da sua vida, pagou pela sua traição. Tiago deseja que ela não se esqueça de si, pois tem estado sempre a seu lado.