Resumo: 230º Episódio - 7 de janeiro (domingo)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago elogia a mãe e a sua recuperação através da fisioterapia. Ela reconhece que não o tem tratado bem e aconselha-o a aproximar-se de António e a tornar-se no seu confidente para conseguir reaver a Faina Norte. Sara instrui Tiago para que não se oponha ao teste de ADN que Kiko quer fazer, garantindo que se ele vier a reclamar parte dos bens da família, não o permitirá.

Sergei tenta desarmar a bomba que está no navio e pede vodka para ganhar coragem. Pedro vai buscar a garrafa e como ninguém se oferece para a levar ao capitão, ele mesmo o faz. Sergei decide que têm de largar a bomba no mar porque não a consegue desarmar e Alice volta a ficar em pânico.

Vítor insiste com Patrícia para que ela deixe a Mercearia entregue a Cátia e vá com ele lá a casa para a apresentar à mãe. Patrícia bem diz que não pode sair mas ele não liga nenhuma e diz que vai tratar de tudo para a receber.

Renata está muito desanimada no Meia Desfeita por Bruno se ter recusado a engravidá-la e mente a Lucinda, dizendo que o banco não lhe emprestou o dinheiro para fazer os tratamentos de fertilidade. Lucinda quer levar empadão de bacalhau para casa mas André diz-lhe para não o fazer. Zé Paulo ouve a conversa e aperta com ele para tentar perceber o que se está a passar e André revela que os clientes se têm queixado do prato, mas pede-lhe que não diga nada a Matilde. Zé Paulo fica desconfiado.

Renata vai à oficina e ameaça Bruno, dizendo que ou a ajuda a engravidar ou conta a Eunice que se envolveram. O mecânico finge estar a sentir-se mal e Renata liga mesmo a Eunice para cumprir a ameaça. Ele tenta levantar-se e bate com a cabeça, desmaiando mesmo a sério. Quando recupera os sentidos, já a mulher está ao pé de si, intrigada sem perceber o que é que Renata foi fazer à oficina. Ela desculpa-se dizendo que quer comprar um carro em segunda mão e foge. Bruno esclarece que não faz ideia do que se passou porque estava desmaiado. Eunice fica muito desconfiada.

Rita prepara-se para ir buscar a mãe ao Açores e pede a António que tome conta do filho. Ele sugere ir com ela e levarem o bebé mas Rita rejeita lembrando que não se trata de uma viagem romântica.

Fernando diz a Carmo que não acha bem que Luísa esteja lá em casa e tenta desacreditá-la, insinuando que foi cúmplice do marido nos crimes que ele cometeu. Carmo diz que a mãe está feliz com a presença da amiga e que devem ajudar Luísa, perguntando a Fernando porque é que fica tão nervoso quando fala de Sara e se está com ela apenas para esquecer a ex-mulher. Apanhado de surpresa, ele assegura a Carmo que a ama e que é pelo filho que não quer Luísa ali em casa. Carmo não verga e insiste que será só por uns dias.

Isabel está muito preocupada com Luísa e faz-lhe ver que não se devia ter ausentado sem dizer aos filhos para onde foi. Ela justifica a atitude por estar desesperada e promete ligar-lhes quando estiver preparada.

Tiago começa a executar o plano de Sara para reconquistar a confiança de António e mostra-se arrependido por ter hostilizado Kiko, dispondo-se a fazer o teste de ADN que ele reclama para saber se é irmão deles. António estranha a mudança de atitude de Tiago e a sua súbita cordialidade para com ele.

Lucinda sujeita Patrícia a um verdadeiro interrogatório ao jantar e diz mal do filho insinuando que ele é demasiado infantil para ela. Patrícia fica irritada e só não explode por atenção a Vítor. Só que ele não tem tanta complacência com a mãe e nem chega à sobremesa, levando Patrícia dali o mais depressa que conseguem.

Renata não tem apetite e pede a Matilde que coloque o empadão numa caixa, na expectativa de ter fome mais tarde em casa. Ao cruzar-se com Jarvis a conversa proporciona-se e Renata descobre que pode estar à sua frente o homem de que precisa para engravidar. Jarvis fica entusiasmado a antecipar que pode estar prestes a arranjar namorada.

Eunice não engole a desculpa de Renata para estar na oficina com Bruno e aperta com o marido para lhe dizer o que é que a cabeleireira lá foi fazer. Ele mente e jura que não sabe mas Eunice ameaça-o de novo com o divórcio e assegura que vai descobrir a verdade.

Sal vai ao Meia Desfeita à procura de Jarvis e Matilde entrega-lhe a conta do que ele consumiu e diz que ele se fartou de esperar. Sal não paga vira costas e liga a Jarvis, muito incomodada.

Jarvis e Renata perdem-se em beijos tórridos mas a cabeleireira protesta porque ele não para de falar. Jarvis tem de atender a chamada de Sal e embora lhe prometa ir de imediato ao seu encontro, é travado por Renata que vem do quarto a dizer que está no ponto e o envolve para fazerem amor. Sal ouve tudo porque Jarvis não desliga o telemóvel.

Elsa conta com grande entusiasmo a Zé Paulo e Cláudia que adorou estar no acampamento, principalmente de quando estiveram a rezar em vigília. Cláudia pede-lhe que reze também por Kiko e explica à irmã que ele está a atravessar um período difícil por causa da mãe. Zé Paulo diz com saudade que ela tem um coração tão generoso como o que a mãe dela tinha. Depois do tio ir embora, Elsa deixa Cláudia algo preocupada ao insinuar que a vida religiosa talvez seja o que quer para o seu futuro.

Carmo fica muito surpreendida quando Rita e Kiko aparecem para levarem Luísa consigo. Já Fernando mal consegue conter a tensão com aquele momento. Luísa diz que não deviam ter ido atrás dela e em lágrimas afirma que só os prejudica. Os filhos tentam convencê-la a regressar com eles.

António confessa a Rafael que sente pena de Rita por tudo o que ela tem passado e assegura que não a vai deixar escapar. Rafael acha que ele não deve ficar encalhado como ele ficou mas António anima-o e constata que ele está bem melhor por já conseguir sair mais de casa.

Tiago conta à mãe como correu o encontro com António, mostrando-se convencido de que o irmão acreditou na sua boa vontade para ajudar Kiko e na sua vontade de reconciliação. Sara confessa que sempre ficou surpreendida com a capacidade de perdoar de António e Tiago revela que Luísa está nos Açores.

Kiko coloca a conversa em dia com Afonso e este conta-lhe que tem uma namorada nova. Kiko, por seu lado, fala-lhe da gravidez de Cláudia.

Rita pede a Isabel que convença a mãe a regressar com ela e o irmão a Aveiro mas Isabel acha que Luísa deve ficar mais uns dias ali nos Açores. Rita confessa que não gosta nada de que Fernando também ali esteja mas Isabel afiança-lhe que a mãe dela está bem menos frágil do que ele.