Resumo: 229º Episódio - 6 de janeiro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sara mostra-se muito satisfeita pelo facto de ter mandado fotos de Nuno a Luísa e que isso tenha feito com que ela desaparecesse e insiste com Tiago para que se dê bem com o irmão. Tiago deseja que o esforço de reaproximação a António tenha o retorno que pretendem.

António lamenta-se a Rafael por estar em permanente conflito com a família. Já o amigo, lamenta por não ter conseguido aceitar o convite de Vanda para tomar café, não conseguindo mais uma vez controlar sua fobia.

Patrícia fica em choque quando entra no barco e se confronta com a surpresa romântica que Vítor lhe preparou. Apesar disso, deixa-se levar pela sua loucura e volta a envolver-se com ele.

Pedro e mais dois pescadores descobrem uma bomba da segunda guerra mundial nas redes que içaram para o barco. Ele fica entusiasmado e quer ir revelar o seu achado. Os outros temem que a bomba rebente e ele troça dos companheiros.

Kiko e Rita estão desanimados por não saberem nada da mãe e ficam ainda mais apreensivos quando o inspector Romão telefona a avisar que a polícia descobriu uma mulher afogada.

Sara ouve Tiago a deixar uma mensagem a Filipa e censura o filho por estar a apoiá-la. Tiago revolta-se contra a mãe e ela fica preocupada com esta sua nova faceta.

Carmo fica aliviada por Afonso a apoiar na decisão de adiar o casamento e começa a duvidar das intenções de Fernando. Isabel faz-se de sonsa e diz à filha que não queria arranjar-lhe problemas com Fernando. O neto coloca-se do seu lado e Isabel fica toda satisfeita.

Kiko e Rita vão até à praia para confirmarem se o corpo que foi encontrado pertence à mãe. Romão vai averiguar e eles abraçam-se emocionados quando o inspector lhes diz que a pessoa falecida não é Luísa. Rita lembra-se de que podiam telefonar para os Açores e Kiko liga a Isabel na esperança de que a mãe tenha ido para lá. No entanto, rapidamente se desilude porque a resposta é negativa.

Sergei olha aterrorizado para a bomba que Pedro descobriu nas redes e ele fica branco quando percebe que o engenho pode mesmo explodir. Alice diz mal de si por não ter ido com Rita e Danilo quase desmaia ao ver a bomba e Sergei decide que vai desarmá-la.

Lucinda reclama com André por ele estar a trabalhar no Meia Desfeita em vez de estudar. Ele contrapõe que o seu futuro é ser pai e argumenta que para isso precisa de ter dinheiro. Vítor estranha que o irmão saia de casa tão apressado e trata de contar à mãe que dormiu com Patrícia, perguntando quando é que pode levá-la lá a casa para a apresentar. Lucinda aceita conhecê-la quando ele quiser.

Renata confirma que está dentro do período de ovulação e apressa-se a enviar uma mensagem a Bruno para o informar de que está na altura para tentarem que ela engravide.

Quando recebe a mensagem de Renata, Bruno está a discutir com Matilde que o acusa de não ter uma única qualidade. Eunice tenta acabar com a briga mas em vão. Bruno aproveita a mensagem que recebeu para se fazer de ofendido e ir ter com Renata.

André tenta conquistar Cláudia falando-lhe de cursos sobre partos e fraldas para bebé mas o simples facto de Kiko chegar ao Meia Desfeita faz com que ela lhe dê toda a atenção, mais interessada em ouvir a história do desaparecimento de Luísa. André confessa a sua desilusão a Zé Paulo mas este diz que apesar de gostar dele, não pode obrigar a sobrinha a sentir o mesmo.

Bruno fica muito nervoso e sente-se pressionado com a ansiedade de Renata, que quer à viva força que ele a engravide. O mecânico ainda começa a despir-se mas arranja tantas desculpas para não chegar a vias de facto que ela o põe fora de casa.

Sal quer aproveitar-se da campanha de solidariedade a favor das crianças do abrigo e oferece-se para patrocinar a causa, desde que com a comunicação social a destacá-la como grande benfeitora. Vanda desconfia de que ela só quer notoriedade mas não chega a dar a sua resposta porque recebe uma chamada que interrompe a conversa, fazendo-a voltar para a instituição.

Tiago vai à Mercearia e pergunta a Patrícia se tem novidades de Filipa. Ela trata-o com indiferença e diz-lhe que lhe ligue se quer saber como ela está. Tiago tenta também saber se Luísa já foi encontrada e Patrícia dispara que não são amigos nem vão fingir que são, deixando-o a falar sozinho.

António conforta Rita que está desesperada sem notícias da mãe. Romão vai a casa dela e revela que já sabe onde Luísa está.

De regresso aos Açores, Luísa vai a casa de Isabel à procura dela mas acaba por ser recebida por Fernando que a atemoriza, ameaçando fazer-lhe mal se ela não regressar imediatamente a Aveiro.

O inspector Romão revela a Rita e Kiko que a mãe viajou para os Açores. Rita fica desiludida com o comportamento da mãe e Kiko diz que vai resolver o problema sozinho. A irmã sublinha que são uma família e que vão os dois juntos buscar a mãe.

Luísa enfrenta Fernando e assegura-lhe que ele já não mete medo. Ele provoca-a mas tem de se calar porque Isabel chega naquele instante e fica radiante por ver Luísa, levando-a para o escritório. Fernando fica furioso.

A sós com Isabel, Luísa deixa cair a máscara e a chorar pede desculpa por ter aparecido daquela forma, confessando que não tinha para onde ir. Isabel fica muito preocupada com o estado de Luísa.