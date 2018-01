Resumo: 228º Episódio - 5 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Afonso apresenta a sua namorada à família e ela mostra-se muito simpática. Sem que ninguém repare, Fernando aprecia com grande interesse a beleza de Diana. Quando todos se encaminham para a mesa, Fernando olha para Carmo mas ela recusa encará-lo, irritada com a discussão que tiveram.

Rita aconselha a mãe que deite fora as fotografias que recebeu e diz que vai falar com António sobre o assunto. Luísa percebe que ela e Kiko se estão a revezar para tomarem conta dela. Rita justifica que ela e o irmão só querem o seu bem e afirma que ela precisa de ajuda. Luísa entra em negação quando Rita lhe sugere o internamento numa clínica.

António diz a Rafael que se vai encontrar com Rita e ele alerta-o para o facto de toda a gente ficar a perceber que eles estão de novo juntos. António afirma que não de importa com o que as pessoas possam pensar, muito menos a mãe. Rafael melhora o flyer que Vanda lhes deu no Meia Desfeita e António incentiva-o a entregá-lo a ela pessoalmente.

Sal diz a Patrícia que quer ajudar a instituição mas surpreende-a por querer que a sua ajuda seja do conhecimento de todos. Jarvis aproveita para informar a patroa de que já fez uma proposta para comprarem o jornal e a rádio mas engole em seco quando Sal o avisa de que o futuro dele depende do sucesso do negócio.

Bruno recebe Nelo com grande simpatia quando ele lhe aparece em casa para que Eunice lhe deite as cartas. Ela faz notar que só costuma atender com marcação mas acaba por aceitar ver-lhe o futuro. Bruno recebe uma chamada de Renata e mente ao dizer que se trata de um cliente chato, afastando-se para atender. Nelo critica Bruno por ele lhe ter oferecido cerveja e tremoços, chamando-lhe saloio. Eunice começa a consulta e Nelo pergunta-lhe se terá alguma hipótese de conquistar a mulher de quem gosta. Eunice diz que ele tem boas hipóteses de sucesso, ignorando que Nelo está apaixonado por ela.

Bruno vai a casa de Renata muito enervado e diz-lhe que tem de parar de lhe ligar. Quando ela lhe mostra os kits de ovulação, fica ainda mais desorientado e em pânico ao saber que ela contou a Lucinda que pretende engravidar.

Lucinda fica emocionada quando Rita lhe entrega uma carta que Danilo lhe escreveu. Sempre atenta às oportunidades, Lucinda diz a Rita que devia recompensar os pescadores pelo susto que apanharam com a avaria do navio e Rita promete pensar no assunto.

Luísa tenta escrever uma mensagem para Kiko e Rita mas não consegue, ficando cada vez mais desesperada.

Rita passeia com António e ele propõe-lhe que vá viver com ele e com Duarte. Ela faz-lhe ver que não será fácil porque tem de cuidar da mãe e nesse momento recebe uma mensagem dela a insinuar que vai cometer uma loucura. Rita lê a mensagem de Luísa a António e fica muito preocupada. Ao mesmo tempo, Kiko recebe a mesma mensagem da mãe e diz a Cláudia que tem de ir rapidamente ter com ela porque pressente que Luísa vai fazer um disparate.

Rita fica em pânico com o que pode acontecer à mãe e António dispõe-se a levá-la a casa.

Luísa olha o interior da casa uma última vez e com os olhos cheios de lágrimas acaba por se ir embora.

Tiago entra em casa e vê Telma a apanhar vidros do chão. A empregada avisa-o de que a mãe está muito nervosa e Sara diz que esteve a fazer limpezas às fotografias de Fernando, pois não quer ver mais a sua cara. Tiago fica satisfeito mas também intrigado quando a mãe revela que também enviou algumas fotos a Luísa em jeito de ameaça, para que ela convença Kiko a desistir do teste de ADN, pois não quer que ele descubra que é filho de Nuno e venha reivindicar a sua parte da herança.

Rita entra em casa a gritar pela mãe e fica desolada por não a encontrar ali, achando que se ela levou roupa não parece. Kiko também aparece e culpa-se por ter deixado a mãe sozinha, dando azo a que ela desaparecesse. António repara nas fotografias do pai que estão espalhadas e Rita explica que a mãe as recebeu naquele dia. António acha que foi Tiago quem as mandou. Rita tenta ligar a Luísa mas o telemóvel da mãe toca dentro de casa. Kiko murmura que a mãe não quer ser encontrada. António diz que têm de informar a polícia de que ela desapareceu. Rita e Kiko ficam em pânico.

Fernando faz-se de vítima perante Afonso, mostrando-se contrariado com o adiamento do casamento. O filho acha normal que a mãe queira que a avó a ajude nos preparativos e que por isso pretenda esperar algum tempo até que ela melhore. Afonso reforça que a mãe precisa que ele o apoie e Fernando tem de esboçar um sorriso, percebendo que não vai conseguir virar o filho contra a mãe e os avós.

O inspector Romão tira notas sobre o desaparecimento de Luísa e Rita mostra receio de que a mãe se suicide. António abraça Rita e vai observando as fotos do pai, tentando disfarçar a raiva que sente.

Rafael mostra a Vanda o panfleto que publicita a acção de solidariedade para com as crianças do abrigo. Ela gosta do trabalho que ele fez e agradece o esforço mas diz que não tem como pagar. Rafael deixa claro que não quer cobrar nada, assumindo que aquele é o seu contributo para ajudar. Vanda convida-o para um café mas ele recusa por causa da sua fobia.

Bruno leva Eunice a jantar fora ao Meia Desfeita e desfaz-se em simpatias. Ela estranha e fica muito desconfiada com tanta amabilidade. André pressiona Matilde para saber porque é que ela só anda a servir empadão congelado mas ela ameaça despedi-lo se continuar a fazer aquelas perguntas. Renata entra no restaurante e Bruno fica em pânico ao vê-la e começa a arrastar Eunice para casa.

Lucinda desfaz-se em lágrimas a ler a carta que Danilo lhe escreveu e pede ao filho que lhe passe a comida que está no frigorífico dizendo que já não está em jejum de amor. O filho age mecanicamente e confessa que agora é ele que não consegue comer por estar apaixonado por Patrícia. Lucinda não presta atenção ao que ele diz e fica surpreendida quando ele sai de casa a dizer que vai fazer uma surpresa á mulher da sua vida.