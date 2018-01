Resumo: 227º Episódio - 4 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Alice filma Sergei disfarçadamente mas baixa a câmara assim que ele percebe que está a ser filmado. Ela afasta-se e vai conversar com Pedro e Danilo sobre os relacionamentos dos pescadores com as mulheres que deixem em terra quando saem para a faina.

Rita confessa a António que enquanto regressava a Portugal só pensava em ficarem de novo juntos. Ele é apanhado de surpresa mas acaba por reconhecer que a ama e beija-a com grande paixão.

Fernando acusa Carmo de nunca conseguir fazer frente aos pais, depois de ela lhe pedir para adiarem o casamento até a mãe melhorar. Afonso fica surpreendido com a tensão entre os pais, principalmente depois de Fernando ir embora visivelmente irritado. Carmo assegura que está tudo bem e Afonso pede para levar uma pessoa consigo para almoçar lá em casa. A mãe fica curiosa para saber quem é a felizarda e ele garante que vai gostar dela.

António e Rita assumem que não podem viver um sem o outro e sem promessas, envolvem-se apaixonadamente.

Vanda repreende Flávio por ter ido falar com António nas suas costas para sair da Faina Norte. O miúdo insiste em dizer que não gosta daquele trabalho mas Vanda mostra-se intransigente e decreta que ele vai ficar a trabalhar no bacalhau até provar que tem atitudes mais adultas em vez de esquemas infantis.

André começa a trabalhar no Meia Desfeita e reclama porque a cozinha está toda suja. Entretanto, descobre caixas do Empadão do Mar e pergunta com surpresa se andam a vender comida congelada. Matilde reage com irritação a dizer que ela é que manda ali e que ele obedece. Quando Zé Paulo entra, a cozinheira disfarça para que ele não descubra que ela anda a vender comida congelada nas suas costas e impede que André abra a boca.

Tiago vê Eunice deitar-lhe as cartas e fica muito tenso. Ela revela que as cartas o aconselham a ter prudência com uma mulher e a estar atento a quem o rodeia, porque alguém o vai magoar. Ele procura saber de Raquel e Eunice confirma que ela está longe do seu caminho.

Bruno vai a casa de Renata como lhe tinha prometido e fica estupefacto quando ela lhe pede que lhe faça um filho, explicando que sempre desejou ser mãe. Ele fica muito atrapalhado e diz que agora só tem olhos para Eunice. Renata insiste, dizendo que guardará segredo e ele admite vir a pensar no assunto mas mal consegue controlar o nervosismo.

Luísa está muito agitada porque Rita não dormiu em casa e adivinha que ela está a voltar para António. Kiko não vê qualquer mal nisso e sublinha que ambos se amam. Luísa não desarma e decide ligar a Rita. A filha confirma que está em casa de António mas acrescenta que já vai regressar. Antes de sair beija António e vai ter com Duarte que está a chorar. Rafael percebe que Rita e António estão juntos de novo e acha que é melhor regressar a Lisboa para não os atrapalhar. António não deixa e brinca dizendo que ele não pode ir embora porque é o seu cupido.

Tiago entrega à mãe os papéis do divórcio, sublinhando que foi graças a si que tudo se resolveu. Sara finge-se indiferente e garante que a seu tempo, Fernando pagará pelo que lhe fez.

Luísa fica em choque quando recebe em casa uma caixa cheia de fotos de Nuno e chama por Kiko. O filho acha que foi Tiago quem lhe enviou as fotografias depois de lerem o bilhete a avisá-la de que aquela caixa é o máximo que o seu filho terá do pai. Luísa esforça-se por não se ir abaixo.

Patrícia confessa a Rita que tem receio de se envolver demais com Vítor porque acha que ele é novo demais. A amiga aconselha-a a falar com ele sobre os receios que tem e confessa por seu lado que está na expectativa do que acontecerá entre si e António no futuro.

André depara-se com Vítor a recortar um coração grande e ele diz que está a preparar uma surpresa a Patrícia. O irmão quer saber se eles já se envolveram mas Vítor afirma que é um cavalheiro e apenas adianta que está a pensar apresentar a mulher da sua vida à mãe.

Lucinda queixa-se de que não têm clientes no salão e Renata atira-lhe à cara que as divisões entre as duas só prejudicaram o negócio. Renata diz que precisa de ganhar dinheiro para pagar os trat6amentos de fertilidade. Lucinda sugere uma colecta pelo bairro mas Renata mente e diz que vai pedir um empréstimo ao banco.

Bruno convida Eunice para saírem mas ela desdenha de todos os programas que ele propõe e decide ficar em casa a estudar.

André pede a Cláudia para ir com ela à ecografia e suporta o mau humor de Matilde que o manda atender clientes em vez de estar na conversa. Zé Paulo elogia André e diz a Cláudia que ele vai dar um bom pai. André volta para perto de Cláudia e quando lhe põe a mão na barriga para confirmar que ainda não dá para sentir o bebé, Kiko entra no restaurante e fica com ciumes. Depois cai em si e pede desculpa a Cláudia, confessando que está preocupado com a mãe e as suas crises. Cláudia convida-o para irem para casa e Zé Paulo avisa-os para terem juízo. Matilde ironiza e dispara que agora só se arranjarem um gémeo à pressão. Zé Paulo fica furioso com ela.