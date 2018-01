Resumo: 226º Episódio - 3 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lucinda e Renata falam cada uma para seu lado, metidas nos seus pensamentos. Lucinda constata que o jejum que fez a emagreceu demais e Renata lamenta por agora que encontrou uma pessoa de jeito, só consegue ver Zé Paulo como amigo, achando que isso ainda torna mais difícil a remota possibilidade de vir a ter um filho com ele. Lucinda lembra-lhe que pode sempre tentar a inseminação artificial.

Cláudia pergunta a Zé Paulo o que é que correu mal entre ele e Renata na noite anterior mas o tio recusa-se a falar sobre o assunto e diz que ela e a irmã têm de para de tentar juntá-los porque serão sempre apenas amigos.

Sal pergunta a Bruno porque é que está no restaurante em vez de estar a trabalhar na oficina e ele justifica-se com a falta de clientes. Ela lembra-lhe que a oficina está a dar prejuízo e que ele tem de inverter a situação. Bruno vai embora irritado e Jarvis dispara que ele é um preguiçoso. Entretanto, informa a patroa de que o jornal que ela tem à sua frente também tem uma estação de rádio e que isso pode ser bom para ela melhorar a sua imagem junto das pessoas do bairro. Sal fica entusiasmada.

Quando Eunice regressa ao trabalho na fábrica, Nelo surpreende-a ao confessar que sentiu a sua falta e que não entende porque é que ela continua com Bruno que só a faz infeliz e que já a traiu. Eunice fica sem saber o que dizer.

Flávio abre o jogo com António e confessa que não quer continuar a trabalhar na fábrica, pedindo-lhe que invente uma desculpa para dar a Vanda. António recusa-se a mentir por ele mas perante a sua insistência hesita sobre o que fazer.

Isabel admite a Carmo que não gostou que Fernando a tenha pedido em casamento e pede-lhe que espere alguns meses, pelo menos até que ela complete os tratamentos de quimioterapia. Carmo fica a pensar no pedido da mãe.

António leva Rafael a almoçar na Mercearia para que ele volte a habituar-se a frequentar lugares públicos mas o amigo sente-se muito ansioso. Vanda chega entretanto e António começa a falar-lhe de Flávio, que não está a gostar do trabalho na fábrica.

Vítor tira selfies na oficina e Bruno arranca-lhe o telemóvel da mão, frisando que têm de manter a fachada e continuarem a fingir que não têm clientes. Jarvis aparece entretanto e eles disfarçam. Bruno inventa que até estão a pensar em fazer publicidade mas com a ajuda de Vítor diz que precisa de dinheiro. Jarvis dá-lhe uma nota e avisa que Sal não vai gostar de não ter lucros, aconselhando-os a darem a volta à situação.

Zé Paulo fica desconfiado e pergunta a Matilde porque é que ela só está a servir empadão de bacalhau. Ela mente e assegura que é o prato que os clientes querem. Quando ele sai, a cozinheira tem de ouvir as reclamações dos clientes que protestam porque o bacalhau está congelado.

Elsa, muito entusiasmada, prepara-se para ir para o retiro e promete a Cláudia que vai rezar por ela e pelo bebé. Zé Paulo vai buscar Elsa e fica preocupado por Cláudia ir sair. Ela diz que vai dar apoio a Kiko e assegura que está bem.

Luísa e Kiko estão de saída para o funeral de Jaime quando Isabel liga a dar as condolências, desculpando-se por não poder estar presente, pois não pode deixar os Açores naquela altura. Luísa diz que compreende a situação.

Isabel, depois de desligar o telefone, pergunta a Carmo se ela já falou com Fernando sobre o adiamento do casamento mas a filha responde que ainda não teve oportunidade, confessando que ele está muito entusiasmado com os negócios, mostrando o seu desapontamento pelo facto de a mãe não reconhecer que ele está mudado.

Nelo percebe que se excedeu e pede desculpas a Eunice pelo que disse de Bruno. Tiago, por sua vez, pede-lhe que lhe deite as cartas e ela combina com ele a consulta para a noite.

Sergei fica surpreendido quando se depara com Alice dentro do navio e percebe que ela decidiu continuar a viagem. Depois de se pegarem a discutir não resistem a abraçarem-se.

Sara insiste com António para que ele deixe Duarte aos seus cuidados mas ele mantém que combinou com Rita que será uma ama a cuidar do filho. A mãe acusa-o de ser um escravo de Rita e ele, para justificar a sua reaproximação, descai-se e revela que Luísa foi parar ao hospital. Sara finge-se preocupada mas fica contente e trata de denegrir a imagem da mãe de Rita.

Flávio e Lucinda falam mal do trabalho na fábrica, concordando que é insuportável estar o dia todo a tratar do bacalhau. André conta ao amigo que vai trabalhar no Meia Desfeita e a mãe insiste que ele deve é continuar a estudar.

Renata procura clínicas que tratam a infertilidade, mas fica desanimada porque não tem dinheiro para fazer os tratamentos.

Bruno joga às cartas com Vítor e acusa-o de fazer batota. Renata entra na oficina e pede para falar com Bruno. Ele compromete-se a ir a sua casa e Vítor chama-lhe à atenção para ter cuidado com a visita para não voltar a trair a mulher com a cabeleireira.

Fernando não gosta nada da ideia de adiar o casamento e discute com Carmo, forçando-a a escolher entre a vontade deles e a vontade da mãe dela.

Rita regressa da viajem que fez para salvar o bacalhoeiro e encontra a mãe muito chorosa. Ela assume que lhe custou fazer o funeral de Jaime e que não consegue odiá-lo apesar do mal que ele fez. Rita apoia a mãe com a ajuda de Kiko mas faz menção de sair de casa, dizendo que ainda há algo que tem de ir fazer.