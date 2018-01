Resumo: 225º Episódio - 2 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago vai a casa de Eunice para que ela lhe deite as cartas mas vai embora furioso porque Bruno não o deixa ver a mulher. Pouco depois, é a vez de Nelo bater à porta para desespero de Bruno. Nelo diz que é colega de Eunice e que ficou preocupado por ela não ter ido trabalhar. Eunice aparece e justifica a sua ausência, agradecendo a Nelo por ter ido saber dela e ele vai embora. Bruno deixa Eunice espantada ao afirmar com grande certeza que Nelo é gay, pois não tirava os olhos dele e recusou beber uma cerveja.

Jarvis conta a Sal que a oficina de Bruno continua vazia mas confessa que o achou e a Vítor muito estranhos. Ela não percebe como é que a oficina ficou sem clientes da noite para o dia e Jarvis promete averiguar. Sal fica indignada por não ter saído qualquer notícia sobre si e Jarvis incentiva-a a comprar um jornal que acabou de falir, com o argumento de que se o fizer poderá publicar todas as notícias que quiser.

André fica admirado com o facto de Vítor estar a tirar tudo o que há no frigorífico e ele conta que vai cozinhar para Patrícia como forma de finalmente a conquistar. André troça do irmão e denuncia-o à mãe quando ela aparece. Lucinda está abatida e não se rala, dizendo que só voltará a comer quando Danilo voltar são e salvo do mar. André fica espantado e Vítor enfia os alimentos no saco, todo contente.

Zé Paulo desafia Cláudia para irem jantar a casa de Renata mas a sobrinha diz que está cansada e que quer ficar em casa e Elsa também prefere ficar com a irmã. O tio resigna-se e elas insistem para que vá ele. Depois de Zé Paulo sair, Cláudia e Elsa ficam esperançadas que ele e Renata se entendam de vez e comecem a namorar.

Patrícia visita um Olival que fornece os seus produtos para a Mercearia.

Rita chega ao bacalhoeiro com o engenheiro que vai reparar o motor. Alice protesta por terem ficado tanto tempo à espera de socorro mas Danilo faz com que se cale. Arnaldo pergunta se a Costa Nova vai fechar e Rita responde que só se não conseguirem reparar o navio. Pedro comenta com Danilo que a tripulação está inquieta e nada satisfeita. Arnaldo afasta-se e faz uma chamada para Tiago, informando que Rita está a bordo com um engenheiro e que assim se arrisca a ser descoberto. Sara desautoriza e humilha Tiago de novo arrancando-lhe o telefone das mãos e dando as suas ordens ao chefe de máquinas que está a seu soldo. Depois de desligar, trata o filho com desprezo e manda-o aprender. Entretanto, detém-se a olhar uma moldura esquecida que tem a fotografia de Fernando.

Isabel e Joaquim ficam em estado de choque quando Fernando se ajoelha ao pé de Carmo e exibindo um anel de noivado a pede em casamento. Ela fica emocionada e Afonso radiante.

Danilo e Sergei desejam que Rita apareça com boas notícias porque a tripulação do Tritão do Norte está cada vez mais descontente. Quando ela surge deixa toda a gente estupefacta ao anunciar que o barco foi sabotado e que há um traidor a bordo.

Isabel está furiosa com Fernando por ele ter pedido Carmo em casamento, cada vez mais convencida de que ele está a agir por interesse, à espera de ficar com a fortuna dos Goulart. Joaquim esforça-se por acalmá-la mas acaba por reconhecer que partilha das mesmas angústias. Isabel assegura que vai fazer o que puder para impedir o casamento da filha com Fernando.

Perante a revelação de Rita, Arnaldo é forçado a confessar que sabotou o Tritão do Norte mas não revela que foi pago por Sara para o fazer. Alice fica desesperada e desfere-lhe um murro. Danilo manda pôr o chefe das máquinas a ferros e Pedro cumpre a ordem com determinação. Rita assegura que o motor do navio vai ser arranjado e que a faina poderá prosseguir sem mais sobressaltos.

Vítor tenta preparar um jantar romântico a Patrícia mas a aventura corre-lhe mal. Apesar de desastre e da falta de jeito, consegue finalmente envolver-se com ela.

Renata e Zé Paulo jantam em casa dela e trocam confidências. Ela queixa-se do relacionamento com Lucinda e ele mostra-se preocupado com a obsessão de Elsa pela Fé, insistindo que não tem sido capaz de corresponder ao que amigos e família esperavam de si. Renata conforta-o e Zé Paulo beija-a. Ela afasta-se e diz que estão a confundir as coisas, fazendo com que ele se vá embora muito desiludido.

António conta a Rafael que Rita vai regressar do bacalhoeiro ainda naquele dia e o amigo constata que eles não passam um sem o outro. António acha que ter um filho em comum os torna mais próximos e convida Rafael para almoçar fora, tentando que ele perca o medo de sair de casa. Rafael fica muito tenso com aquele desafio.

Rita pergunta em voz alta a todos os tripulantes do Tritão do Norte se alguém quer abandonar o navio antes de ele recomeçar a viagem. Pedro conversa com os homens e todos decidem seguir viagem. Alice é a única a querer ir embora com Rita e discute com Sergei, que esconde a sua desilusão e ataca-a dizendo que ela não tem fibra para seguir viajem. Rita agradece a Danilo por ter ajudado a manter a ordem no barco e abraça-o antes de ir embora.

Tiago sugere à mãe falar com o advogado para o acusar de gestão danosa da Faina Norte por ter ajudado Rita a salvar o bacalhoeiro mas Sara diz-lhe que não se meta nisso porque não tem provas. Entretanto, Tiago não conclui a conversa com a mãe porque recebe uma chamada de Filipa e se afasta para atender. Ela revela que a cirurgia que fez para reconstruir a face correu bem e que vai ficar um tempo na Suíça para pensar na vida, deixando a Mercearia entregue a Patrícia.

Patrícia e Vítor, que passaram a noite juntos, acordam com o telemóvel dela a tocar. Patrícia atente Filipa e disfarça o seu nervosismo por ainda não estar na Mercearia e quando ela informa que vai continuar mais alguns dias ausente, aceita logo tomar conta do restaurante por mais algum tempo. Quando desliga, Vítor puxa-a para si e ela cede à tentação de continuar deitada com ele.