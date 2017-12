Resumo: 224º Episódio - 30 de dezembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rita põe António a par da situação crítica da empresa por causa da avaria do bacalhoeiro, já resignada com a mais que certa falência da Costa Nova. Ele diz que está disposta a ajudá-la mas Rita reage com determinação e responde que está fora de causa vender-lhe a empresa.

Kiko entra em casa e fica alarmado ao encontrar Luísa adormecida no sofá com uma caixa de comprimidos vazia a seu lado. O filho tenta acordá-la mas entra em desespero porque a mãe não se mexe.

António propõe a Rita enviar às suas custas uma equipa de resgate por helicóptero para salvar o Tritão do Norte mas ela acaba por não lhe dar uma resposta e sai a correr, porque entretanto recebe uma chamada de Kiko a avisar que a mãe está inanimada, depois de ter ingerido uma grande quantidade de comprimidos.

Kiko está muito aflito com a mãe nos braços e como a ambulancia que chamou para a socorrer tarda em chegar decida pegar nela ao como e levá-la para o hospital.

António conta a Rafael que ligou para Rita e que ela não lhe atendeu a chamada, calculando que ainda esteja no hospital com a mãe. Rafael mostra-se preocupado com Alice, acreditando que a amiga esteja a passar um mau bocado por causa da avaria no navio e diz que Rita se devia preocupar em resgatar as pessoas do navio em vez de se preocupar com a empresa.

Alice insinua que Rita abandonou o navio à sua sorte e Danilo fica indignado com ela. Sergei manda-a calar-se e Pedro defende-a assegurando que a tripulação do Tritão do Norte pensa o mesmo que Alice, prevenindo que pode haver um motim. O capitão ameaça esmurrar quem se rebelar e Danilo impõe a sua autoridade para serenar os ânimos. Pedro assegura a Alice que a vai proteger e Sergei olha-os com ciúme.

Luísa regressa a casa muito combalida e agradece a Kiko e Rita por a terem ajudado. A filha repreende-a por ter tomado quase toda a caixa de comprimidos e Luísa pede desculpa, justificando que perdeu a noção da quantidade. Rita recebe entretanto uma chamada do Tritão do Norte a reclamar por ainda não ter aparecido ajuda para resgatar o navio. Ela assegura que o auxílio vai chegar em breve mas quando desliga o telefone comenta com a mãe que não dá para protelar mais o envio de ajuda para salvar a tripulação do navio.

Lucinda e Eunice sofrem juntas por não terem notícias do Tritão do Norte, preocupadas com o que poderá acontecer a Danilo e Pedro. Eunice recusa-se a deitar as cartas, com medo do que eles possam revelar e André acha que elas deviam ir descansar. Bruno vai buscar Eunice a casa de Lucinda mas ela recusa-se a ir trabalhar e irrita-se com o marido, insinuando que ele não está preocupado com o filho.

Zé Paulo prepara-se para sair de casa para o Meia Desfeita e fica agastado com Matilde porque ela o bombardeia com lamentos, dizendo-se preocupada com a situação que a empresa de Rita está a viver por causa da avaria do navio que pode provocar-lhe a falência. Zé Paulo ironiza e dispara que não a imaginava tão preocupada com o desemprego. A cozinheira fica melindrada e responde que ele tem uma pedra no lugar do coração.

Patrícia dá indicações a Cátia quando Vítor entra na Mercearia e se dirige a ela muito atrapalhado, cumprimentando-a com um aperto de mão. Ela acha-lhe piada e diverte-se ainda mais quando ele se atropela a revelar que não consegue deixar de pensar nela e que até já apanhou de Bruno. A custo, lá ganha coragem e oferece-se para cozinhar para ela depois do trabalho, embora avise que não é propriamente um grande cozinheiro.

Nelo está abatido por não saber nada de Eunice que não foi trabalhar e desabafa com Flávio, receando que ela tenha faltado por o marido lhe ter batido. Flávio fica apreensivo e confessa que não sabe lidar com situações em que os maridos batem nas mulheres e afasta-se para não ouvir mais nada.

António fica surpreendido quando Rita aceita a sua proposta para ajudar a resgatar o Tritão do Norte e ela justifica que embora não goste de ficar a dever favores não tinha alternativa. António explica-lhe como vai ser a operação e ela diz que quer fazer parte da equipa. Ele pede-lhe que tenha cuidado em atenção a Duarte e ele vai beijar o filho.

Quando Rita sai do gabinete de António cruza-se com Sara que a provoca convidando-a a colocarem um ponto final na guerra que têm alimentado, pois sente-se na obrigação de a aceitar como mãe do seu neto. Rita não se detém e diz que está cheia de pressa, afastando-se. Tiago empurra a cadeira de rodas da mãe e troca com ela um sorriso cínico.

Tiago discute com António quando o irmão revela que Rita aceitou a proposta de ajuda que lhe fez e que vai ajudá-la a pôr o Tritão do Norte a navegar. Tiago acusa-o de estar cego por ela e de estar a gastar dinheiro da empresa para assuntos pessoais. Sara, aparentemente mais calma, diz a António que o que ele está a fazer é gestão danosa mas o filho mantém-se determinado. Tiago fica furioso e Sara esconde a tensão e a sua irritação pela decisão que António tomou.

Fernando chega a casa e vai ter com Carmo ao escritório. Ela conta-lhe que está a estudar os dossiers da empresa porque a mãe não delega nada e só lhe explica o indispensável. Fernando mostra-lhe o acordo de divórcio e anuncia que é oficialmente um homem livre e que já nada os impede de ficarem juntos. Carmo fica radiante e deixa-se abraçar por ele e corresponde ao beijo que ele lhe dá. Carmo sugere que almocem juntos num sítio simpático mas Fernando diz que tem uma ideia melhor e vai embora, deixando-a na expectativa.

Rita avisa Kiko que vai ao bacalhoeiro com a equipa de resgate porque não pode abandonar a sua tripulação e pede-lhe que tome conta da mãe. Rita mostra-se insegura, pois não tem a certeza de que fez bem ao aceitar a ajuda de António. O irmão apoia-a e assegura-lhe que tratar da mãe não vai ser um problema porque está muito habituado às suas crises.

Sara e Tiago entram em casa a discutir. A mãe acusa-o de não ter conseguido evitar que António ajudasse Rita a resgatar o bacalhoeiro que avariou e ele critica a mãe por ter entregado a empresa ao irmão e por atirar sempre as culpas dos seus fracassos para os outros. Sara diz-lhe para não se vitimizar porque têm um grande problema para resolver e que tem de passar no que fazer. Tiago sente-se mais uma vez humilhado pela mãe.

Vítor pede a Bruno que o dispense do trabalho porque marcou um jantar com Patrícia, acreditando que a vai finalmente conquistar. Bruno reclama mas Vítor promete fazer uma directa na noite seguinte e Jarvis que entra sem ser visto ouve a conversa. O braço direito se Sal fica desconfiado porque eles diziam que não tinham trabalho e Bruno e Vítor são obrigados a disfarçar. Vítor aproveita o momento para dizer que como não há trabalho o patrão até estava a dispensá-lo e sai da oficina num ápice deixando Bruno sem poder reagir.

Cláudia diz a André que não se importa que ele vá trabalhar no Meia Desfeita para ajudar a criar o filho de ambos mas avisa-o que voltou a andar com Kiko e que gosta dele. André reafirma que apesar disso vai ser um pai presente, embora reconheça que ainda será mais difícil para si tê-la perdido.

Zé Paulo desabafa com Renata e confessa que lhe faz confusão que ela namore com Kiko quando está à espera de um filho de André. Renata convida-o para jantar e levar as sobrinhas e diz que vai falar com Cláudia para perceber o que ela quer fazer da vida. Zé Paulo fica mais aliviado e grato a Renata pelo apoio.

Patrícia fica a saber por Kiko que Rita viajou para resgatar o bacalhoeiro e fica preocupada com a amiga. Vanda vai à Mercearia e pede a Patrícia ajuda para organizar um evento de angariação de fundos para as crianças do Abrigo. Patrícia mostra que não gostou da forma como a Irmã Madalena foi afastada da instituição mas Vanda esclarece que não teve nada a ver com o assunto e que aceitou substituí-la, pois sabe bem o que é ser órfã. Patrícia acaba por aceitar ajudá-la.

António faz uma visita a Kiko e Luísa e esta fica com vontade de pegar no neto. Kiko faz-lhe ver que Duarte está a dormir e a mãe concorda em ir descansar. António oferece ajuda a Kiko para o que ele precisar e é surpreendido quando percebe pela conversa sobre o teste de ADN que Tiago o acusou de querer aproveitar-se da família ao procurar saber de Nuno era o seu verdadeiro pai. Kiko deixa claro que não quer provocar conflitos entre ele e o irmão mas António pede desculpa pelo que Tiago fez.