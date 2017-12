Resumo: 223º Episódio - 29 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago provoca António e comenta com desdém o infortúnio de Rita que tem o bacalhoeiro avariado em alto mar. O irmão mantém a calma mas Tiago volta a atacar, revelando que esteve a falar com Kiko e que ficou convencido que a Costa Nova vai fechar as portas. Tiago acrescenta com desdém que Kiko não pretende herdar nada da família por terem o mesmo pai e atormenta António ao confessar que não vai derramar uma lágrima que seja se Rita for à falência. António fica a pensar nas palavras ácidas do irmão.

Sara irrita-se com o fisioterapeuta que a está a tratar e diz que está farta de estar dependente, sem registar melhoras.

Rita combina encontrar-se com a advogada para tentarem resolver a crise que se instalou na empresa por causa da avaria do bacalhoeiro mas Luísa está tão desesperada que a força a pedir a Teresa Mendes que vá lá a casa.

Vanda critica António por não estar a acompanhar Flávio de perto no seu primeiro dia de trabalho na Faina Norte mas ele desvaloriza tanta preocupação e prepara-se para receber um engenheiro que convocou para uma reunião. Vanda decide ir embora mas ele cumprimenta-a com um aperto de mão, enquanto dá entrada ao homem no seu gabinete.

Depois de fazer mais um tratamento de quimioterapia, Isabel regressa a casa acompanhada por Joaquim, Fernando finge-se optimista que Isabel vai recuperar. Carmo conta que Afonso foi jantar com uns amigos.

Matilde confessa a Eunice que está a servir-se do Meia Desfeita para vender o seu empadão de bacalhau e a filha dispara que Zé Paulo não merece que ela o esteja a enganar. Lucinda aparece-lhes desesperada em casa e conta a Eunice que o Tritão do Norte ficou à deriva em alto mãe. Eunice fica sem pinga de sangue.

Eunice fica sem pinga de sangue ao perceber que Pedro corre perigo de vida e vai direita á oficina gritar com Bruno, culpando-o por não ter impedido o filho de voltar para o mar. Bruno desvaloriza a situação mas Eunice avisa-o de que as coisas já não estão bem entre eles e obriga-o a ir para casa consigo, pois não quer ficar sozinha. O marido obedece e Vítor fica desesperado com todo o trabalho da oficina nas suas costas.

Zé Paulo aceita que André vá trabalhar com ele no restaurante desde que continue a estudar e que fale com Cláudia sobre o assunto. Ele concorda com as condições, certo de que ela irá apoiar a sua iniciativa porque no fundo está a fazer tudo pelo filho. Renata aparece naquele instante e propõe a Zé Paulo jantar com ele e com as sobrinhas. Zé Paulo convida André para de juntar a eles e aproveitar para falar com Cláudia, apesar de duvidar que ela goste da ideia de que ele vá trabalhar no Meia Desfeita para ficar com ela e com o bebé.

Kiko declara o seu amor a Cláudia e beija-a no preciso momento em que Zé Paulo entra em casa com Renata e André. Este fica muito triste e acaba por se ir embora, sem vontade de lhe contar os seus planos para ficarem juntos. Kiko prepara-se também para sair mas acaba por aceitar o convite para jantar.

Teresa Mendes desilude Rita e diz-lhe que pouco poderá fazer enquanto advogada para salvar a empresa da falência, mas acha que pode retardar o processo para ela conseguir pagar aos credores. Rita recebe uma chamada de António a pedir-lhe que passe pela sua casa pois quer falar com ela sobre a sua empresa. Luísa cumprimenta a advogada e fica aflita quando Rita lhe diz que tem de sair. Sozinha em casa, começa a tomar comprimidos para tentar descansar.

O Tritão do Norte enfrenta uma tempestade em alto mar e Alice tem mais um ataque de pânico. Sergei irrita-se com ela e assegura que não vão naufragar.

António aparenta grande nervosismo e diz a Rafael que quer falar a sós com Rita. O amigo deseja que eles se entendam mas António responde que vai seguir a sua intuição.

Vítor adormece na oficina e sonha que está a beijar Patrícia com grande paixão. De repente é acordado à estalada por Bruno que ameaça bater-lhe mais se ele continuar a chamar-lhe amor.

Tiago conta a Sara que já pôs Kiko no lugar e que acha que ele é um imbecil. A mãe dá uns passos agarrada a ele e Tiago saúda os seus progressos, revelando que o fisioterapeuta receou que ela o despedisse. Sara pergunta se há novidades sobre o Tritão do Norte e o filho revela que o navio está a enfrentar uma tempestade, adiantando que já conseguiu baralhar António, sem que ele desconfie que estão a fazer tudo para que a Costa Nova vá à falência.

Fernando esconde de Carmo que estava a jogar num casino online quando ela entra no escritório. Carmo confessa que se não fosse a doença da mãe era a mulher mais feliz do mundo e beija-o apaixonada. Quando se preparam para ir dormir, cruzam-se com Afonso que tapa os olhos na brincadeira. Quando fica sozinho, Afonso envia uma mensagem a Diana, visivelmente apaixonado.