Resumo: 222º Episódio - 28 de dezembro (quinta-feira)

Eunice decide ter a conversa mais séria da sua vida com Bruno e diz que o melhor é divorciarem-se. Bruno fica em estado de choque.

André persegue Zé Paulo no Meia Desfeita e pede-lhe que lhe dê emprego no restaurante porque quer ganhar dinheiro para ajudar Cláudia a criar o filho de ambos, repetindo que quer assumir as suas responsabilidades. Zé Paulo fica de pé atrás ao perceber que ele não falou com a mãe sobre o assunto.

Cláudia partilha com Elsa as suas inseguranças e confessa que não sabe se fez bem em acabar tudo com Kiko. A irmã não serve de grande ajuda e opina que não acha bem que ela namore com um rapaz que não seja o pai do filho que espera.

Rita fica desesperada por não conseguir encontrar uma solução para resgatar o seu bacalhoeiro que continua à deriva em alto mar e responde mal à mãe que continua em depressão pela morte de Jaime e partida de Kiko.

António conta a Rafael a contrariedade que Rita sofreu com a avaria nos motores do navio e reconhece que com o prejuízo que vai sofrer pode ter de encerrar a empresa.

Sara mostra-se confiante de que Rita vai ter de decretar falência e Tiago antecipa o golpe fatal que lhe vão desferir, lembrando à mãe que sabe bem onde reside o problema.

Rita tenta convencer Kiko a conversar com a mãe quando ele chega a casa mas o problema do irmão com Luísa passa para segundo plano quando recebe mais um telefonema de Sergei a avisar que o navio vai ter de ser rebocado. Rita anuncia desgostosa que é o fim da sua empresa.

Sergei conta à tripulação do Tritão do Norte que Rita está a tratar do que é preciso para rebocar o navio até um porto para ser reparado. Alice tem um ataque de histeria e grita que vão morrer todos, começando a criar um clima de medo nos pescadores. O capitão dá-lhe um estalo para a acalmar e Pedro precipita-se sobre ele, iniciando uma luta. Danilo separa-os e corre com Pedro. Sergei recupera-se e reassume a liderança, assegurando que nunca naufragou e que não será desta vez que isso irá acontecer.

Kiko tenta acalmar Rita e pede-lhe que considere outras alternativas para reparar o navio sem deitar a empresa a perder. A irmã reafirma que aquela é a única solução que tem e Luísa acha que é o fim da Costa Nova. Kiko recebe entretanto uma chamada de Tiago que pergunta se já pode tratá-lo por irmão e a pedir-lhe um encontro. Kiko acede mas pede para conversarem mais tarde. Tiago conta a Sara que Kiko aceitou conversar com ele e revela que pressentiu que as coisas em casa de Rita não estão bem e a mãe acredita que tudo se deve ao facto de estarem em dificuldades por terem o bacalhoeiro à deriva.

Fernando anuncia à família que vai apostar na importação de carros de luxo. Joaquim fica surpreendido e Afonso eufórico. Carmo oferece o seu apoio e ele mostra-se confiante, brincando com Isabel ao dizer que é um negócio que consegue fazer sozinho e que não quer roubar recursos humanos aos Chás Goulart. Isabel fica com uma expressão de que acredita ter tomado a decisão certa em relação à sua empresa.

Pedro mostra-se revoltado por Sergei ter batido em Alice mas Danilo põe-no no lugar e afirma com autoridade que ele é o capitão do navio e que fez o que devia ao impedir que ela continuasse aos gritos a espalhar o pânico entre a tripulação. Danilo obriga Pedro a respeitar Sergei e ele acata as ordens do mestre.

Patrícia fica em choque quando Kiko lhe conta que a empresa de Rita corre o risco de fechar, depois do bacalhoeiro ter ficado à deriva no mar. Tiago chega à Mercearia para falar com ele e quando ficam a sós diz que não vai fazer o teste de ADN para comprovar que ele é filho de Nuno e, por consequência, seu irmão. Kiko fica abalado por Tiago proferir ameaças e garantir que ele não vai ter direito a qualquer herança da família.

Matilde dá o seu empadão a provar a Sal mas ela não se mostra muito entusiasmada com o prato. Zé Paulo entra no restaurante e a cozinheira disfarça, porque ainda não lhe quer contar que está a trabalhar por conta própria.

Renata discute com Lucinda por causa da gravidez de Cláudia e a decisão de André ficar ao seu lado para criarem o filho juntos. Lucinda fica em pânico quando recebe uma chamada de Danilo a contar que os motores do bacalhoeiro pararam e que estão à deriva no mar.

Vítor e André almoçam sozinhos em casa de falam das suas vidas amorosas. Vítor diz que só lhe falta convencer Patrícia de que é a sua alma gémea e André afirma que quer provar a Cláudia que já não é um miúdo e que é capaz de ajudar a criar o filho.

Sal entra na oficina com Jarvis e fica apreensiva ao encontrar Bruno a lanchar descontraído e depois de ele dizer que não tem trabalho para fazer. Ela incentiva-o a arranjar uma forma de fazer o negócio prosperar e ele sugere que terminem a parceria que têm. Bruno finge-se determinado a seguir os conselhos que ela dá, mas não tenciona cumpri-los.

Eunice ensina Flávio a embalar o bacalhau mas Nelo humilha-o e deita-o abaixo. O rapaz fica aborrecido e ela sugere-lhe que vá ajudar uma colega que está a trabalhar sozinha. Quando ele se afasta, Eunice repreende Nelo e diz que não custa nada tentar ajudar o miúdo. Ele vitimiza-se e afirma que também tem os seus problemas.