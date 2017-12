Resumo: 221º Episódio - 27 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Depois de acertarem todos os detalhes para a integração do miúdo na fábrica, António mostra-lhes a Faina Norte mas Flávio não se mostra entusiasmado e até quer deixar de estudar. António deixa claro que isso está fora de questão e apresenta-o a Nelo e Eunice. Quando eles se afastam, Nelo comenta que qualquer dia a empresa só vai ter estagiários que lhes vão roubar o lugar. Eunice irrita-se com ele e diz que ele só diz disparates. Nelo arrisca que ela está de mau humor porque ainda não se divorciou do estorvo e Eunice fica a pensar no assunto.

Bruno e Vítor prosseguem o plano para fazerem com que Sal acredite que estão sem clientes e acabe com a sociedade que têm, mandando os clientes levarem os carros à oficina só à noite, para ficarem com o dinheiro das reparações sem terem de dividir lucros com ela. Vítor exige a Bruno uma compensação para trabalhar à noite.

André conta a Horácio que engravidou Cláudia e que quer assumir as suas responsabilidades. O pai fica surpreendido mas concorda que ele vai ter de se tornar num homem responsável, desejando que o neto não saia a Lucinda.

Elsa abraça Zé Paulo, eufórica porque ele a inscreveu no acampamento católico tal como ela desejava. Cláudia fica feliz pela irmã e brinca com ela. Elsa atira-lhe uma almofada mas o tio recomenda cuidado por causa do bebé. Entretanto, Cláudia recebe uma chamada de Kiko a contar que o padrasto foi assassinado e decide ir ter com ele para o apoiar. Zé Paulo não a deixa sair de casa porque tem de repousar por causa da gravidez e diz-lhe que no máximo permite que Kiko vá lá a casa.

Luísa está muito deprimida e culpa-se por todas as tragédias que aconteceram na família. Rita tenta confortá-la mas a mãe só quer chorar e ficar sozinha.

Sergei defende a bordo do navio que devem voltar para trás e tentar chegar a porto seguro para repararem o motor do navio. Entretanto, ouve-se um grande estoiro e todos se precipitam para a casa das máquinas, temendo o pior. Um dos pescadores atira a câmara de vídeo de Alice ao chão e ela fica destroçada quando confirma que está partida. Arnaldo, chefe das máquinas, deixa-se ficar para trás e faz uma chamada através de um telefone satélite e informa Tiago de que a sabotagem do Tritão do Norte correu como previsto.

Tiago conta a Sara que o navio da Costa Nova já está à deriva e a mãe mostra-se feliz por estar prestes a desferir um golpe mortal em Rita.

Rafael mostra a António a notícia que dá conta do assassinato de Jaime e conclui que ele devia estar perto dela. António mostra-se indeciso sobre o que fazer em relação a Rita, dando a entender que as mágoas do passado recente travam o futuro.

Renata comove-se ao ver uma foto de Duarte e manifesta a Zé Paulo o desejo de voltar um bebé no colo. Ele deseja que ela não volte a arranjar problemas e ela resigna-se a ser amiga dele e das sobrinhas.

Bruno e Vítor, recebem o carro de um cliente na oficina durante a noite e estão contentes por poderem ganhar dinheiro sem dividir os lucros com Sal. Vítor diz que quer ganhar mais dinheiro por estar a trabalhar fora de horas e se estar a faltar às aulas. Bruno ataca-o dizendo que não é a estudar que vai perder a virgindade, deixando-o envergonhado.

André conta a Lucinda que vai seguir os conselhos do pai e assumir as suas responsabilidades, reconhecendo como seu filho o bebé que Cláudia espera. A mãe acha que ele deve descartar-se daquele problema mas André revolta-se e recusa-se a partilhar com ela a ideia que tem em mente.

Kiko partilha com Cláudia o seu desgosto por ter visto a sua família desfeita. Ela acarinha-o e acaba por corresponder ao seu beijo.

No bacalhoeiro o momento é de grande tensão quando Sergei anuncia que estão à deriva porque os motores pararam. Alice fica aflita e acha que vão morrer.

Rita agradece a António por a ter chamado para ver o filho e partilha a sua angústia pelos acontecimentos que estão a arrasar a família. Como se não bastasse o facto de Jaime se ter revelado um assassino, recebe a chamada de Sergei a avisá-la de que o Tritão do Norte está à deriva no mar. Rita confessa a António que não sabe como resolver aquele problema.

Vítor leva o pequeno-almoço a Patrícia mas provoca uma situação de grande constrangimento porque ela está em trajos menores, pois acabou de sair do banho.