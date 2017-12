Resumo: 220º Episódio - 26 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Filipa pede a Patrícia que fique à frente da Mercearia porque vai à Suíça para fazer uma cirurgia que lhe retire da face a cicatriz com que ficou depois de ser atacada. Patrícia recusa a principio mas depois acaba por aceitar. Filipa mostra-se agradecida e abraça-a.

Isabel formaliza radiante a compra das acções de Fernando nos Chás Goulart e ele dá-lhe os parabéns pelo negócio. Entretanto, anuncia que o seu projecto de turismo rural já não se vai concretizar. Isabel dispara em tom irónico a sua surpresa e Afonso também estranha aquele desfecho. Carmo esclarece que apareceu um concorrente que fez uma oferta melhor e Joaquim interroga-se sobre o que é que ele vai fazer. Fernando diz que vai procurar outro negócio e Isabel oferece ajuda por conhecer muita gente na ilha, mas sem que os outros percebam troca um olhar tenso com ele.

António fica desconcertado depois de Kiko contar que é seu irmão, fruto do caso entre o pai dele com a sua mãe e de lhe pedir ajuda para fazerem com Tiago um teste de ADN que possa confirmar a verdade. António fica sem saber o que dizer.

Tiago entra na empresa e ao ver Duarte a dormir ao pé de Natália pergunta com maus modos se aquilo agora é uma creche e dispara com azedume que aquela empresa está cada vez melhor. Kiko sai do gabinete cabisbaixo e Tiago vai saber o que é que ele esteve ali a fazer. António conta que existe a hipótese de Kiko ser irmão deles e Tiago acha que ele quer é dinheiro e reclamar a sua parte da herança. António frisa que nem todas as pessoas são com ele que só pensa em dinheiro e Tiago sublinha que ele tem de se recusar a fazer o teste de ADN.

Nelo mete-se com Eunice e diz que não gosta de a ver calada. Ela responde que não está para conversas e confessa de que está farta de se ouvir sempre a queixar-se da vida e do marido. Nelo agarra a oportunidade para lhe sugerir que se separe de Bruno, pois quem sabe se não está a perder o homem da sua vida. Eunice recusa-se a desistir do casamento, pois nunca desistiu de nada na vida.

Bruno está irritado a arranjar um carro e protesta contra as pessoas que deixam avariar os automóveis por serem desleixadas. Vítor diz que ele está muito nervoso e lembra que se não fossem aquelas pessoas não tinham clientela. Bruno queixa-se dos lucros que têm de dar a Sal e Vítor tem uma ideia.

Cláudia sofre de enjoos e diz que não tem fome. Zé Paulo avisa que tem de se alimentar porque o bebé depende dela. Cláudia sente vontade de saber como era a mãe quando estava grávida e vê com o tio algumas fotografias dela. Cláudia e Zé Paulo ficam muito emocionados.

Danilo informa Pedro de que o motor do navio está com um pequeno problema e ele pergunta se não deviam avisar Rita. Sergei diz que enquanto conseguirem manter o barco a navegar não vale a pena. Alice encontra-os ali reunidos e Sergei trata-a por você quando ela pergunta se o navio abrandou a marcha, deixando-a estupefacta. Pedro diz que nunca o viu assim.

Kiko regressa a casa e pede a Rita que não acorde a mãe porque não está para falar com ela. A irmã acha que ele está a fugir como ela costuma fazer e Kiko revela que já falou com António para fazerem um teste de ADN que permita tirar a limpo se são irmãos.

Isabel comunica a toda a família que o cancro voltou e que vai ter de fazer mais tratamentos. Carmo não sustem as lágrima e Afonso encoraja a avó. Joaquim está destroçado e Fernando oferece todo o apoio mas no fundo esforça-se para disfarçar a satisfação que sente.

Sara faz ver a Tiago que se Kiko for mesmo seu irmão e de António, não poderá fazer nada contra isso. O filho reclama vingança e assume o desejo de acabar com a família de Rita porque eles têm de pagar o que lhe têm feito. A mãe revela-se finalmente e aprova a ideia, dizendo que Jaime é só o início da sua vingança.

Jaime é assassinado à facada na cadeia pelo recluso que o ouviu a conversar com Kiko durante a visita.

Tiago desliga o telefone e conta à mãe que a questão do Tritão está resolvida e que o assunto de Jaime também está tratado. Sara diz que fizeram um bom trabalho e insiste com ele para que esqueça Raquel. Tiago fica a pensar no assunto.

Kiko prepara-se para sair de casa e discute com Luísa que tenta demovê-lo a todo o custo. O telemóvel de Luísa toca e ela recusa-se a atender, pensando que é Jaime que lhe quer falar. Enquanto Rita atende a chamada, Luísa e Kiko continuam a discutir e ela tem de os mandar calar, dizendo que acaba de saber que Jaime morreu. Luísa entra em negação e irrompe num choro convulsivo quando Rita a devolve à realidade. Kiko está muito transtornado, não só pela morte de Jaime mas também pelo estado da mãe.

Joaquim conversa com Isabel sobre a decisão que ela tomou e da reunião que teve com o advogado, certo de que está a prejudicar Carmo. Ela diz que está muito mais descansada, convicta de que Fernando não mudou e que só está à espera do próximo passo que ele der para confirmar que infelizmente tinha razão. Joaquim diz que preferia que ela se focasse em combater a doença.

Carmo está arrasada e desabafa com Fernando, confessando que não estava preparada para ver a mãe de novo a combater o cancro. Fernando conforta-a e diz que a família tem de estar unida e prestar todo o apoio a Isabel. Carmo abraça-o e ele sorri sem que ela se aperceba, satisfeito com o que está a acontecer a Isabel.

Filipa prepara-se para viajar e fica muito receosa quando Tiago aparece no barco pedindo desculpas por a ter beijado. Tiago finge-se surpreendido com o penso que ela tem na cara e pergunta se chegou a fazer queixa à polícia. Filipa acredita que de nada serviria e que foi Sara a responsável pelo que lhe aconteceu. Ele finge-se chocado mas acaba por reconhecer que não pode pôr as mãos no fogo pela mãe e oferece-se para levar Filipa ao aeroporto. Ela está algo renitente mas acaba por aceitar.