Resumo: 219º Episódio - 23 de dezembro (sábado)

Rita vai a casa de Sara à procura do filho e vê-a com ele ao colo. Sara é estranhamente simpática com Rita e manda-a entrar.

Luísa regressa a casa e Kiko, desnorteado, pergunta-lhe cheio de raiva com a carta do padrasto na mão, se o seu pai é mesmo Nuno Vidigal. Luísa fica em choque com a pergunta do filho.

Rita deixa claro a Sara que a quer longe do filho. Sara, por seu lado, mantém um discurso sereno e responde que seria melhor, a bem do neto, que esquecessem os rancores pelo passado e seguissem em frente. António chega entretanto e toma o partido da mãe perante Rita, dizendo que é ele quem decide o melhor para o filho e que Duarte tem de criar uma relação com a avó. Rita fica angustiada a olhar para o filho.

Kiko pede satisfações à mãe por lhe ter escondido quem era o seu verdadeiro pai e Luísa tenta explicar-se. Kiko fica ainda mais furioso e chama mentirosa e ordinária à mãe. Ela perde a cabeça e dá-lhe um estalo. Kiko sai para a rua desorientado, a dizer que a odeia.

Joaquim pressiona Isabel para que lhe diga o que é que o advogado foi fazer lá a casa. A mulher mente e diz que esteve a tratar da escritura para comprar a Fernando a sua parte nos Chás Goulart mas como ele não acredita senta-se com ele e pede-lhe que confie na decisão que tomou e que lhe vai explicar naquele momento. Joaquim fica ainda mais ansioso por saber a verdade.

Rafael, muito ansioso pede desculpa a António por ter contado a Rita que Duarte estava com a avó mas o amigo desvaloriza o assunto e percebe que ele está assim tão nervoso porque deixou de tomar a sua medicação. António reconhece que vai ter de arranjar uma ama para o filho, já que Rita não aceita que ele deixe o filho com Sara e ele próprio tem motivos para desconfiar da mãe.

Rita tenta acalmar a mãe, muito enervada depois da discussão com Kiko. Luísa culpa Jaime por se ter querido vingar dela ao contar a Kiko quem era o seu pai. A filha tenta que ela reconheça as suas responsabilidades por nunca ter contado a verdade mas como ela não assume os seus erros, farta-se de argumentar. Luísa suplica-lhe que fale com o irmão mas Rita diz que ela é que tem de fazer isso, pois foi ela quem mentiu a Kiko.

Patrícia leva comida a Filipa que continua a recuperar no barco. Ela agradece-lhe tudo o que está a fazer por si e Patrícia conta-lhe que Tiago foi à Mercearia à sua procura e que parecia genuinamente preocupado com ela, calculando que lhe queria pedir desculpa pelo que fez. Filipa diz que não há pedido de desculpa que chegue.

Tiago conta à mãe que Fernando e Carmo estão juntos nos Açores e que ele veio a correr dos Açores quando se apercebeu de que ela não tinha entregado os papéis do divórcio, pensando que podia evitá-lo. Sara, confessa que se calhar não é tão forte como aparenta e Tiago revela que avançou por ela com o divórcio de Fernando. A mãe agradece-lhe por ter estado sempre ao seu lado e desculpa-se por nem sempre o ter tratado como ele merece. Tiago fica surpreendido com a bondade da mãe e custa-lhe a acreditar que seja verdadeira.

Sal protesta e desabafa com Jarvis porque o jornal local não menciona o seu nome como grande empresária que é. Ele acha que ela merece uma grande reportagem num jornal nacional e a patroa dispara que têm de fazer alguma coisa para o conseguir. Jarvis concorda mas diz que têm de jantar primeiro.

André conta ao irmão e à mãe que Cláudia e Kiko já não namoram. Vítor acha que ele afastou a concorrência mas André diz que foi ela que acabou o namoro. Lucinda não concorda e está certa de que foi Kiko a acabar tudo. André irrita-se e acha natural querer ficar com a mãe do filho. Vítor apoia-o e Lucinda rebaixa os filhos dizendo que são burros e fica exasperada quando André confessa que ainda não contou ao pai que vai ser pai.

Bruno está deprimido e bebe copos de vinho no Meia Desfeita, queixando-se de que nada do que faz agrada a Eunice. Matilde diz que não é por se embebedar que vai melhorar a sua situação e Zé Paulo acha que ele devia agradecer a mulher que tem.

Elsa pede muito entusiasmada a Zé Paulo que a deixe ir a um acampamento católico. Cláudia ajuda a irmã a convencer o tio e ele, ao sentir-se pressionado pelas sobrinhas, aceita pensar no assunto.

Vanda convida Flávio a escolher um trabalho numa das empresas que têm parcerias com a instituição para garantir um futuro quando tiver de deixar o abrigo. Ele mostra-se desinteressado e diz-lhe que escolha ela por si.

Sergei chama Danilo porque o bacalhoeiro está com problemas nas máquinas e o mestre fica preocupado com a perspectiva de terem de parar para as arranjar. Pedro e Alice ficam apreensivos e desconfiados de que algo se passa.

Luísa está descontrolada por não saber onde Kiko está, depois de terem discutido. Rita tenta dar-lhe um chá mas Luísa rejeita. A filha recomenda-lhe então que telefone a Afonso e lhe pergunte se sabe de Kiko.

Kiko visita Jaime na prisão e a primeira pergunta que lhe faz é se ele já sabia há muito tempo que Nuno era seu pai. O padrasto revela que soube recentemente mas que não foi por isso que o matou. Kiko diz a Jaime que ao contar-lhe a verdade cometeu uma grande crueldade, pois sempre o sentiu como seu pai. Jaime pede desculpa e a conversa é acompanhada na mesa ao lado por um recluso e pela sua mulher. Jaime pede desculpa mas Kiko diz que não sabe se alguma vez conseguirá perdoá-lo.

Tiago mostra à mãe as cartas que Raquel lhe escreveu. Sara pergunta-lhe se ela vai voltar mas o filho responde que já se despediram mas confessa que não consegue seguir em frente, pois Raquel esteve sempre ao seu lado para o ajudar. Sara tenta confortá-lo e garante que não há nada que não faça por ele.