Resumo: 218º Episódio - 22 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Luísa está muito inquieta por não saber de Kiko, apesar de Rita assegurar que o irmão está bem. Assim que ele entra em casa, Luísa bombardeia-o com perguntas mas fica perplexa quando ele diz que decidiu voltar aos Açores.

Alice surpreende António ao aparecer-lhe em casa acompanhada por Rafael que aceitou o desafio de ir passar uns dias com ele. António fica muito satisfeito e diz a Rafael que pode ficar o tempo que quiser, pois sempre o ajuda a não dar em doido.

Sara insiste em convencer Tiago a fazer as pazes com o irmão mas ele tem dificuldade em perdoar o facto de ele lhe ter acabado com a carreira e de ter matado Clara. A mãe finge confundir Clara com Raquel. Tiago recorda que foi Raquel quem o livrou da prisão quando arranjou um culpado para cumprir pena por si e Sara diz ao filho que tem de ir à cadeia visitá-lo, pois vão precisar dele para mais um serviço.

Nelo pensa que Eunice está a chorar por causa de Bruno mas ela irrita-se e dispara que está naquele pranto porque Pedro vai voltar a embarcar para a pesca do bacalhau. Nelo incentiva-a a ir despedir-se do filho ao cais e Eunice acaba por não resistir e sai a correr da fábrica. Nelo sorri e diz a outra colega que já fez a sua boa acção do dia.

No cais de embarque, as famílias despedem-se dos pescadores que se preparam para subir a bordo e Alice filma tudo para o seu documentário. Lucinda diz de lágrimas nos olhos a Danilo que vai ter muitas saudades dele e suplica-lhe que volte são e salvo. Eunice corre a abraçar Pedro que fica radiante por a mãe de ter ido despedir dele. Bruno aproveita-se da comoção de Eunice e quando ela lhe agarra na mão puxa-a para si e abraça-a.

Sergei garante a Rita que vai garantir que tudo corra bem durante a viagem do Tritão do Norte e que vai manter-se afastado de Alice. Ela entra no barco e começa logo a filmá-los.

Luísa chora e suplica a Kiko que não vá para os Açores mas o filho diz que está na altura de seguir o seu caminho e de deixar de tomar conta dela.

Rafael acha que António devia dar uma oportunidade a Tiago de o ajudar a gerir a Faina Norte mas ele ainda não está muito convencido.

Sara fica surpreendida quando Romão a visita e revela que Luísa tinha uma relação com Nuno, seu primeiro marido e que foi o ciúme que levou a que Jaime o matasse.

Tiago visita na cadeia o homem a quem Raquel pagou para assumir a morte de Hélder e diz ao homem que já lhe pôs mais dinheiro na conta. Entretanto tem de interromper para atender a conversa para atender a chamada de António que se mostra agastado por ele ainda não estar na fábrica.

Como Tiago está atrasado, António diz à secretária que têm de adiar a reunião que estava marcada, informando-a de que a partir de agora o irmão vai trabalhar com ele ali.

Isabel conta a Joaquim que vai comprar a Fernando a sua parte nos Chás Goulart com o dinheiro da venda dos prédios que herdou. O marido quer perceber melhor qual é a ideia dela mas é interrompido pela chegada do doutor Lemos e fica desagradado quando Isabel lhe pede que a deixe a sós com o advogado, pedindo-lhe que confie em si.

Flávio vai ao Meia Desfeita para falar com Elsa e pedir-lhe desculpa por a ter tratado mal. Entretanto, revela que se entendeu com Vanda e que vai permanecer no Abrigo. Zé Paulo aproxima-se e pede a Flávio que se vá embora. O rapaz acede e Zé Paulo diz a Elsa que assim é melhor para ela. A sobrinha não fica nada satisfeita com a atitude dele para com Flávio.

Kiko vai despedir-se de Cláudia e conta que decidiu ir para os Açores, confessando não ser capaz de ficar ao pé dela enquanto vê André cada vez mais presente a acompanhar a sua gravidez como pai do bebé. Kiko assume que a adora e pede-lhe tempo para que ambos organizem as suas vidas. Cláudia faz um esforço para não chorar.

Lucinda treina-se a cortar cabelos numa boneca e chora com saudades de Danilo. Renata desvaloriza os sentimentos dela e Lucinda chama-lhe insensível.

Alice mostra a Pedro e mais alguns pescadores as filmagens que fez no cais. Alice estranha que Sergei se mantenha à parte e Pedro aproveita para o atacar e provocar, dizendo que ele está assim porque deixou alguém importante em terra, sugerindo que se trata de Sal. O capitão controla-se e não esboça qualquer reacção. Danilo repreende Pedro e Alice estranha aquela conversa.

Rita vai a casa de António e fica perplexa quando Rafael diz que ele foi trabalhar para a fábrica e que antes foi deixar Duarte em casa de Sara.

Sara conversa com Telma sobre os cuidados a ter com Duarte e fica a saber que Rita desapareceu com o filho mas que depois acabou por devolvê-lo a António.

António e Tiago não têm uma convivência fácil na fábrica e não resistem a lembrar o mal que fizeram um ao outro.

Kiko lê uma carta que Jaime lhe enviou da prisão e fica estarrecido com uma revelação que o padrasto lhe faz.