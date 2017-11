Resumo: 178º Episódio - 11 de novembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lucinda regressa a casa depois do jantar com os filhos na Mercearia e reconhece que até gostou, embora sempre a reclamar. Vítor, que se apaixonou por Patrícia, diz à mãe que ela estava a precisar de espairecer porque tem andado mais chata do que é costume. Ela quase lhe bate e confessa as saudades que tem de Danilo. Vítor diz compreender a mãe e André acha que Patrícia lhe derreteu o miolo.

Zé Paulo desabafa com Renata e conta que as sobrinhas nem o querem ver à frente pela disciplina que lhes quer impor. Renata conta que a conversa com António sobre Duarte foi difícil e Zé Paulo acha que aquela história ainda vai piorar para o lado dela por esconder que quem lhe entregou o bebé foram Sara e Filipa.

Elsa entra no restaurante pela calada da noite e como suspeitava encontra Flávio escondido. O miúdo suplica-lhe que não conte nada a ninguém e quando Zé Paulo aparece de surpresa, Elsa esconde o amigo e diz que só ali foi para comer qualquer coisa e vai para casa com o tio. Quando chegam a casa, ele fica zangado por perceber que Cláudia lhe desobedeceu e que foi sair com Kiko.

Patrícia abre a Mercearia quando é atacada por João que a arrasta até à horta. Vítor aparece providencialmente para a ver e luta com o agressor. No entanto, ele domina-o e é Patrícia que o põe a dormir quando o atinge com uma garrafa. Patrícia abraça-se a Vítor a chorar e João recupera a consciência preparando-se para atacar de novo. Vítor atinge-o e põe-no a dormir outra vez, apressando-se a chamar a polícia.

Cláudia discute com Zé Paulo quando ele lhe ralha por ter ido sair com Kiko quando ele a tinha proibido. Incapaz de contar que está a ser chantageado por Raquel, que ameaçou fazer mal às sobrinhas, Zé Paulo sofre a ira de Cláudia.

Filipa revê com António os papéis do divórcio e afirma que ele foi o principal responsável pela separação. Ele irrita-se e lembra-lhe que só casou com ela por causa da chantagem que ela fez. Ela agride-o recordando que Rita lhe escondeu a gravidez e a existência do filho.

Tiago apanha Raquel a falar com a irmã no reflexo do computador mas ela mente e diz que estava a cantarolar. O marido pergunta-lhe pela mãe e Raquel diz que ela saiu envolta em grande mistério.

Rita e Luísa vão ver Duarte ao hospital mas ficam de boca aberta ao encontrarem Sara à beira do berço.

João é levado preso da Mercearia pelos agentes da PSP e vocifera ameaças contra Patrícia. Vítor presta o seu depoimento e não consegue evitar gabar-se por ter enfrentado o agressor. Carmo chega naquele instante e diz a Patrícia para tirar o resto do dia. Vítor, tímido mas apaixonado oferece-se para a levar a casa.

Rita tenta expulsar Sara do quarto onde Duarte está internado. Sara aproveita para a provocar e diz que o bebé está em perigo com ela e que não deve alimentar esperanças de ficar com ele durante muito tempo. Rita quase a agride mas Luísa impede a filha de chegar a vias de facto.

Romão interroga Romão sobre a forma como ficou com Duarte e ele mente com todas as suas forças, acusando em desespero o médico que fez o parto. O inspector ainda a deixa mais nervosa ao afirmar que ela está em maus lençóis.

Raquel vai ao Meia Desfeita para obter de Zé Paulo uma resposta para a sua chantagem. Matilde fica alerta e desconfiada e Zé Paulo leva Raquel a sua casa para conversarem, dizendo à cozinheira para olhar pelo restaurante.

Assim que pode falar à-vontade, Zé Paulo informa a Raquel de que não vai ceder à sua chantagem nem mentir para livrar Tiago da cadeia, o homem que matou a sua irmã. Raquel insiste em ameaçá-lo e Zé Paulo sacode-a com alguma violência assegurando que a desfaz e ao marido se algo de mal acontecer às sobrinhas. Raquel dispara que ele tomou a decisão errada e Zé Paulo atira-a para fora de casa.

Cláudia vai ao cabeleireiro com a intenção de que Renata lhe arranje o cabelo mas tem de sujeitar-se a ser atendida por Lucinda. Ela faz-lhe um penteado ousado e cobra uma fortuna pelo trabalho. Cláudia recusa-se a pagar e Lucinda combina que esquece a conta se ela fizer boa publicidade no bairro aos seus dotes de cabeleireira.

Pedro regressa ao tabuleiro para continuar o jogo que estava a fazer com Sergei e comenta com Alice que tem a sensação de as suas peças terem sido mexidas. Quando o capitão chega, Pedro acusa-o de ter feito batota e desiste.

Eunice comenta com Nelo que podia candidatar-se ao lugar de Odete como secretária da Faina Norte. Sara entra na empresa e dá nas vistas pelo ar abatido que deixa transparecer. Nelo diz que devia ir falar com a patroa porque acha que está subaproveitado.

Fernando é apanhado de surpresa pelo regresso de Sara à empresa e ela confessa que está com saudades do trabalho. O marido desconfia de que ela quer vigiá-lo de perto e Sara reforça que são uma equipa, apesar das discussões e dos problemas. Fernando queixa-se de que António não apareceu nem disse nada e Sara chama à atenção de que ele está preocupado com o filho, reconhecendo que nem ela ainda percebeu o que sente por ser avó.

Rita invade a casa de António e culpa-o por ter mandado Sara ao hospital, dizendo que não a quer perto do filho. Ele argumenta que a mãe tem todo o direito de estar com o neto e que ela é a última pessoa que pode criticá-la já que lhe escondeu que teve um filho seu. A discussão sobe de tom e Rita assegura que já sofreu muito e não vai desistir.

Na Mercearia, Vasco espera impaciente por Rita. Carmo conta-lhe que Patrícia foi atacada pelo ex-namorado e ele liga a Rita na expectativa de falar com ela. O telemóvel está desligado e vai para as mensagens.

Raquel está furiosa por não ter conseguido que Zé Paulo ilibasse Tiago da morte de Hélder e pensa como fazer mal a Cláudia e Elsa para se vingar. O marido opõe-se e diz que vão arranjar outra solução. Raquel garante que vai encontrar uma forma de resolver a situação com a ajuda da irmã. Tiago fica perplexo com ela e diz que Clara já morreu. A mulher deixa-o perplexo quando afirma que só ela a consegue ver.