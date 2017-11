Resumo: 177º Episódio - 10 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cláudia fica encantada por receber o convite de Kiko para saírem juntos depois do jantar e combina encontrar-se no Meia Desfeita com ele.

Zé Paulo começa a ficar muito preocupado porque Elsa ainda não regressou a casa e irrita-se com Matilde que não se cansa de o alarmar ainda mais, insinuando que Elsa se pode ter metido em sarilhos.

Vasco faz a Rita uma cena de ciumes quando ela lhe conta que foi a casa de António para conversarem sobre o filho. Quando se apercebe do erro que está a cometer o jornalista pede desculpa pela sua insegurança mas Rita mostra o seu desagrado.

Sara questiona Fernando sobre os negócios e ele conta que o contrato com os hipermercados vai ser assinado, mas deixa claro que como ela colocou António na fábrica para o vigiar, deixou de se preocupar com o tráfico de droga que andam a fazer nos barcos.

Isabel fica furiosa ao saber que a ideia de Joaquim para associar as especiarias aos chás foi roubada e que vai ser comercializada por outra empresa. Joaquim jura que não falou do assunto a ninguém e ela conclui que ouve uma fuga de informação dentro dos Chás Goulart.

António denuncia a Romão o roubo do seu filho e garante ao inspector que toda a história que envolveu o desaparecimento do bebé é muito estranha e que Renata sabe mais do que aquilo que lhe contou. Romão toma notas e define como prioridade ouvir o médico que fez o parto mas assegura que também vai ouvir Renata.

Zé Paulo prepara-se para ligar para a polícia para participar o desaparecimento de Elsa quando ela entra no restaurante acompanhada por Raquel, levando um saco de compras que foi fazer com ela. Zé Paulo disfarça o seu desagrado para não alarmar Elsa e aceita conversar em particular com Raquel. Quando ficam a sós, Raquel faz chantagem com Zé Paulo e força-o a testemunhar a favor de Tiago, dizendo que ele matou Hélder porque o tio o atacou. Zé Paulo recusa-se a prestar um depoimento falso para livrar da cadeia o homem responsável pela morte da irmã mas Raquel garante que fará tudo para salvar o marido, até fazer mal a Elsa e Cláudia. Zé Paulo fica estarrecido e a temer pela segurança das sobrinhas.

André serve de cobaia a Lucinda para ela treinar os penteados que quer fazer no spa. Vítor entra em casa e ri da figura do irmão, que tem rolos na cabeça e as unhas dos pés pintadas. Lucinda fica desesperada por não conseguir melhorar os seus conhecimentos de cabeleireira e desiste. André diz a Vítor que têm de ajudar a mãe e o irmão pede-lhe que diga à mãe para se ir arranjar porque acabou de ter uma ideia para a ajudar.

Rita começa a contar ao inspector Romão toda a história da sua gravidez na esperança de que ele descubra quem lhe roubou o bebé que agora recuperou.

Raquel conta a Tiago que Zé Paulo ficou aterrorizado com as suas ameaças e diz estar certa de que ele vai testemunhar a seu favor, confirmando que a morte de Hélder foi em legítima defesa. Tiago anseia pela liberdade e beija Raquel com grande paixão.

Zé Paulo repreende Elsa com dureza por ter aceitado a boleia de Raquel e ela refugia-se a chorar no quarto, porque ele não justifica porque está tão zangado. Cláudia defende a irmã e discute com o tio quando ele a proíbe de sair com Kiko.

Vítor leva Lucinda e André a jantar fora e ela fica espantada com a generosidade dele. André é muito bem recebido por Patrícia e Vítor fica imediatamente apaixonado por ela. André repreende o irmão e avisa-o de que não o quer a brincar com os sentimentos de Patrícia. Lucinda explode por estar a ser ignorada pelos filhos à mesa e é rude e desagradável quando Carmo vai receber o pedido, mostrando-se muito simpática. André repreende a mãe.

Alice fica agoniada e tem de ir vomitar, por estar a ver os pescadores a dividirem objectos diversos encontrados no interior de um peixe-porco. Pedro desafia Sergei para a desforra no xadrez e os seus primeiros movimentos indiciam que vai conseguir derrotá-lo. No entanto, Danilo interrompe o divertimento e manda toda a gente trabalhar.

Kiko ouve os desabafos de Vasco que confessa o medo de perder Rita e que ela volte para António. Kiko aconselha-o a apoiá-la e a controlar os ciúmes.

Matilde insiste com Zé Paulo para que lhe conte a conversa que teve com Raquel mas ele esquiva-se e diz que vai ter com Renata.

Bruno reclama com Eunice por ela se recusar a fazer-lhe o jantar e tem de contentar-se a comer uma sanduíche. Quando Matilde regressa do Meia Desfeita faz queixas à sogra mas nem ela consegue demover Eunice de o castigar.