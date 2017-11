Resumo: 176º Episódio - 9 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

António pede a Tiago que faça as análises sanguíneas na esperança de que ele seja compatível com Duarte para doar a medula de que o bebé precisa para se curar. O irmão reage com ironia e provoca-o ao dizer que sempre é uma forma de ele ficar em dívida para consigo. Fernando aproveita para atacar Tiago e dispara que o seu altruísmo de pouco lhe vai valer se estiver atrás das grades e ele contra-ataca dizendo que ele não tem moral para lhe apontar o dedo porque matou Álvaro e tentou matar-lhe o pai. Sara irrita-se e acaba com a discussão e obriga Tiago a ajudar o irmão, dizendo que a família também o está a ajudar a escapar da prisão. Tiago fica furioso e antes de virar costas faz notar à mãe que ali são todos farinha do mesmo saco e que não o deixam cair se não caem todos. Fernando espera ficar a sós com Sara e insinua que ela esteve na origem do desaparecimento do bebé mas a mulher reage com indignação e nega que tenha raptado o neto.

Eva faz a Raquel o relatório do que descobriu sobre os Goulart e conta que Isabel faz todos os meses uma transferência bancária em nome de M.B.S. e promete descobrir do que se trata pois o quem mais deseja é destruir Isabel e a sua família.

Patrícia conta a Carmo que João arrombou a porta do barco e entrou sem ela lá estar e que a polícia acredita que o vai capturar em breve. Fernando vai à Mercearia avisar Carmo de que vai a S. Miguel para ver Afonso e aproveita para de forma subtil perceber onde está Filipa. Carmo não desconfia do caso que eles têm e diz que ela não vai trabalhar naquele dia.

Rita procura António para se justificar por lhe ter escondido que deu à luz um filho seu mas ele, depois de a ouvir, afirma que não consegue confiar nela.

Sara conta a Filipa que encheu de dúvidas a cabeça de António para que ele nem chegue a pensar que elas raptaram o filho entregando-a a Renata. Filipa teme que ele descubra a verdade e Sara decide que têm de fazer com que ele descubra a verdade que lhes convém.

Raquel conversa com Tiago e reclama por Sara andar outra vez aos segredinhos com Filipa. Ele constata que a mãe também tem segredos com ela e acrescenta que sempre desejou que Filipa fosse mulher de António que sempre foi o seu favorito. Raquel acha que vão conseguir alterar isso mas Tiago duvida, ainda mais agora que Sara é avó.

Matilde desconfia de que alguém esteve no restaurante durante a noite porque falta pão e há coisas fora do lugar. Zé Paulo não acredita. Elsa deixa cair um lápis no chão e encontra uma carteira que esconde nervosamente na sua mochila.

Vítor discute com Jarvis porque os carros roubados não apareceram e Sal obriga Jarvis a assumir a culpa da situação, apesar de ter sido ela a contratar os miúdos que fazem os assaltos.

Bruno e Eunice, discutem logo pela manhã. Ela acusa-o de só querer cama, mesa e roupa lavada e de continuar o mesmo machista de sempre. Bruno decide vestir uma t-shirt amarrotada para que toda a gente veja a lástima em que anda por causa das manias dela.

Sergei ganha o jogo de xadrez a Danilo e armado em fanfarrão convida Pedro para experimentar jogar consigo. Entretanto, pede a Danilo para ir chamar Alice para que ela assista àquela lição.

Kiko vai a casa de Cláudia quando ela está a ensaiar para o concerto de violino. Cláudia partilha o seu nervosismo e Kiko aproveita para desabafar sobre o reaparecimento do sobrinho, condenando Renata por ter roubado o filho a Rita, Cláudia faz-lhe ver que a cabeleireira não fazia ideia de que o bebé tinha sido raptado.

Bruno estranha que Vítor esteja na oficina ao Domingo mas o empregado fica curioso por ele também ali estar. Bruno justifica que foi trabalhar para não se enervar com a mulher e como ele andou a frequentar alguns cursos de formação, pede-lhe que se inscreva noutro para espiar Eunice. Vítor recusa e dispara que só voltaria a estudar se estivesse maluco.

Jaime e Luísa regressam felizes da mini lua-de-mel e ficam pasmados quando Rita lhes conta que descobriu que o filho que julgava morto é afinal o bebé que Renata estava a criar.

António procura Renata para tentar que ela revele quem é que lhe deu o bebé mas a cabeleireira volta a mentir e diz que foi o médico que fez o parto. Ele promete apurar toda a verdade e proíbe Renata de se aproximar de Duarte.

Elsa mente à Irmã Madalena e diz que encontrou a carteira de Flávio caída ali no Abrigo. Madalena diz que não a quer com ele porque o rapaz é uma má influência. Elsa, que até simpatiza com ele, fica preocupada.

Sara diz a Tiago que não é certo que Duarte seja filho de António e que se dispôs a ajudar a salvar a criança porque era o que ele precisava de ouvir. Despeitado, Tiago não esconde os ciumes que tem do irmão e a mãe diz que ele só não está na fábrica com António por culpa própria. Tiago fica furioso.

Raquel espera que Elsa saia do Abrigo onde esteve com a Irmã Madalena e finge um encontro casual. Depois de criar empatia com a miúda oferece-lhe boleia e Elsa aceita sem suspeitar do plano que Raquel tem.