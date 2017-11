Resumo: 175º Episódio - 8 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

João arromba a fechadura do barco onde Patrícia vive e monta-lhe um cenário macabro com o seu próprio sangue, para a aterrorizar.

Rita conta a Vasco que o bebé de Renata é afinal seu filho e que lhe foi roubado à nascença. O namorado fica perplexo com a história mas Rita não acredita que só o médico que fez o parto tenha culpa no crime e não tem dúvidas que vai falar com o inspector Romão. No entanto, confessa que a sua prioridade é salvar a vida de Duarte e o próximo passo a dar é falar com António para lhe contar que aquele bebé é seu filho. Rita receia pela reacção que ele possa ter.

Zé Paulo protesta com Cláudia quando Renata diz que ele pode falar à-vontade à frente da sobrinha sobre o drama que ela está a viver com o bebé porque ela há muito que sabe de tudo, tendo guardado segredo. Cláudia fica espantada ao saber que Rita é a mãe de Duarte.

Patrícia vibra de felicidade depois de Rita contar que recuperou o filho. A amiga convida-a para ir com ela contar a novidade à Irmã Madalena mas Patrícia quer é ir à polícia saber se já encontraram João.

Sara conta a Filipa que já fez desaparecer o médico que fez o parto a Rita e acredita que Renata não terá coragem de contar que elas estiveram envolvidas no rapto do bebé. Filipa receia que Rita reconquiste António mas Sara acha que ele jamais lhe perdoará por lhe ter escondido a existência do filho.

Madalena fica chocada depois de ouvir Rita a revelar que o seu filho está vivo e que tinha sido entregue a Renata depois de nascer. A Irmã tenta animar Rita que teme o desfecho da conversa com António para lhe contar que é o pai de Duarte, filho que ela escondeu. Madalena reconhece que será difícil que ele lhe perdoe a mentira. Rita ganha coragem e telefona a António. Ele hesita em atender mas acaba por fazê-lo e aceita encontrar-se com ela.

Raquel explica a Tiago o plano que urdiu para o livrar da prisão pela morte de Hélder. Ele acha a ideia arriscada e fica preocupado quando a mulher afirma que ela e a irmã o vão tirar daquele inferno.

Patrícia fica apavorada ao encontrar a porta do barco arrombada e ao ver o cenário de terror que João lhe montou no interior. Os lençóis estão ensanguentados e envolvem uma fotografia dela com o ex-namorado, que lhe recortou os olhos e a boca. Em pânico, Patrícia grita que vai chamar a polícia.

António fica estarrecido quando à beira do berço de Duarte, Rita lhe revela que o enganou e que aquele bebé é seu filho.

Kiko nem quer acreditar quando Vasco lhe conta que Rita recuperou o filho e não esconde o seu espanto depois de ouvir toda a história que envolveu o desaparecimento do bebé. Vasco acrescenta que Rita está naquele momento a contar tudo a António, suspeitando que a conversa não está a ser nada fácil.

António critica duramente Rita por lhe ter mentido ao dizer que tinha abordado e por lhe ter escondido a existência do filho. Ela concorda que o que fez não tem perdão mas defende que o mais importante agora é que ele faça os testes para ver se é compatível com Duarte, permitindo salvá-lo. António não tem dúvidas de que quer salvar a vida do filho e não consegue deixar de olhar maravilhado para ele.

Cláudia expressa a sua indignação por Renata ter ficado com um bebé roubado. Zé Paulo defende a cabeleireira e Elsa surpreende o tio e a irmã ao dizer que Duarte adoeceu pela vontade de Deus e que foi isso que fez com que Rita o encontrasse.

André protesta com a mãe porque não gosta do jantar. Lucinda irrita-se com Vítor porque ele anda a trabalhar para Sal e recebe uma chamada e vai embora a dizer que tem algo urgente para tratar. André fica indignado com Lucinda porque ela quer ficar com o dinheiro que o spa rendeu sem dar a Renata a parte que lhe cabe, apesar de não estar a trabalhar.

Bruno faz o jantar a Eunice e diz que também arrumou a casa e a roupa. Quando ela pensa que ele está a fazer um esforço para a ajudar e apoiar, o marido deixa-a em estado de choque ao dizer que ela não precisa de ir estudar para demonstrar que faz falta ali em casa. Eunice levanta-se furiosa da mesa e deixa Bruno desanimado.

Jarvis, acompanhado por Flávio, informa Vítor de que vai ter mais carros roubados para falsificar e ele exige mais dinheiro para fazer o trabalho. Jarvis recusa e lamenta-se por ter entrado na vida do crime. Sal está escondida a ouvir a conversa dentro da oficina e quando aparece avisa Flávio de que nunca a viu, ameaça Jarvis de despedimento e dá o aumento a Vítor, desde que ele esteja disponível para todo o serviço. Ele aceita sem perceber as verdadeiras intenções da empresária e Jarvis fica ciumento.

Pedro sente dores por ter arrancado o dente e vai para a sala de jantar do bacalhoeiro porque não consegue dormir. Alice acompanha-o e ambos apanham Sergei a escrever o seu livro. Ele esconde o seu trabalho e recusa partilhar o seu café com Pedro. Alice puxa o termos e logo percebem que o que ele contém é álcool. Pedro finge-se com mais dores do que na realidade tem e Alice faz-lhe uma festa que o faz sorrir sem que ela perceba.

Vasco conforta Rita depois da conversa dura que ela teve com António e em que lhe revelou que Duarte é filho de ambos. Rita recusa-se a perder o filho pela segunda vez, ansiando por salvá-lo.

Sara finge-se espantada quando António lhe conta que Rita escondeu que tinha dado à luz um filho seu. A mãe começa a influenciá-lo para retirar o bebé à mãe mas ele diz que o mais importante é salvar a vida de Duarte. Ela mostra-se disponível para lutarem juntos para curar o bebé deixando António espantado.

Patrícia agradece a Madalena por deixar que ela durma no Abrigo e não esconde o medo que sente de que João possa voltar a fazer-lhe mal.

Renata vai ter com Zé Paulo ao Meia Desfeita e é mal recebida por Matilde. Zé Paulo corre com a cozinheira e Renata confessa a sua tristeza por Cláudia ter reagido mal ao saber que ela escondeu de Rita que o bebé que estava a criar é filho dela. Zé Paulo faz-lhe ver que tem de dar tempo a Cláudia para que ela perceba melhor a sua atitude.