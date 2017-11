Resumo: 174º Episódio - 7 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Renata vai a casa de Rita e revela-lhe devastada que o bebé que tem criado é o filho que ela deu à luz e que Duarte não morreu, foi-lhe roubado. Rita fica em choque a olhar para ela.

Filipa vai buscar alguns pertences que deixou na casa que dividiu com António e convida-o para assistir ao lançamento do seu livro. António trata-a com frieza e desconversa dizendo que tem coisas para fazer. Filipa vai embora desiludida.

Rita chora, entra em negação e recusa-se a acreditar em Renata, que afirma que Duarte é seu filho e lhe foi roubado assim que nasceu. A cabeleireira, também desesperada e em lágrimas, conta que o bebé lhe foi entregue por pessoas que garantiram que veio do Brasil e que nunca suspeitou que afinal a mãe fosse ela. Rita quase agride Renata e exige saber quem lhe roubou o filho. Renata está aterrorizada pelas ameaças que Sara lhe fez e mente, dizendo que foi o médico que fez o parto.

Romão vai a casa de Sara para a interrogar sobre a investigação a Odete e a empresária encaminha o inspector para o escritório. Raquel está ao computador e vê no ecrã o reflexo da irmã. Ao ser interrompida pela entrada de Sara, disfarça e deixa-a a sós com o inspector. Romão quer saber porque é que Sara acusa Odete de a ter querido matar e ela insiste na tese de que a secretária agiu a mando de Rita. O inspector duvida dessa teoria, apesar de conceder que Odete passou informações da fábrica à concorrência. Sara sugere que ele faça Odete falar mas Romão revela que ela desapareceu. Sara exclama que só um culpado foge e Romão fica a pensar no assunto.

Rita entra no quarto de Duarte e aproxima-se timidamente do berço. Num impulso e muito emocionada, confirma que os sinais que o bebé tem no braço são iguais aos que tem no seu. Em lágrimas, pega no filho e abraça-o com força. Renata assiste destroçada a tudo.

Raquel prepara-se para sair de casa e Tiago murmura que detesta ficar em casa com Fernando. O padrasto ouve o que ele diz e afirma que também não gosta da sua companhia, provocando-o ao dizer que pelo menos tem a vantagem de poder sair de casa, ao contrário dele. Raquel tenta deitar água na fervura e evitar uma discussão mais violenta. Romão despede-se da família e Sara conta que o inspector desconfia de que Odete saiu do País. Fernando acredita que a secretária passou informações a Rita mas duvida que tenha tentado matar a mulher. Tiago e Raquel ficam irritados com ele. Já a sós com Tiago, Raquel diz que vai sair para o fazer feliz e pede-lhe que confie nela.

Sozinha no spa, Lucinda engana uma cliente fazendo-a acreditar que lhe está a preparar uma máscara especial de rosto só para lhe levar mais dinheiro.

Matilde dá conta da grande preocupação de Zé Paulo com Renata e tenta saber o que é que se passa mais com ela para além do problema de saúde do bebé mas ele nada adianta.

Vítor aconselha Bruno a ir para casa mimar Eunice e faz-lhe ver que deve apoiá-la na vontade de voltar a estudar. O patrão aceita a sugestão e diz que vai só terminar o trabalho que tem em mãos.

Kiko leva Cláudia a casa depois do casamento da mãe. Quando ele se vai embora, Elsa brinca com a irmã em jeito de provocação e insinua que até Kiko a beijar é apenas uma questão de tempo.

Renata penaliza-se por ter ficado com o bebé de Rita mas ela, agora mais calma, reconhece que se o tivesse recusado, provavelmente nunca conseguiria recuperar o filho. Rita pressiona a cabeleireira para que lhe diga quem a enganou mas ela, apavorada com as ameaças de Sara, mente e diz que foi o médico que a assistiu no parto. Rita acredita e liga a Vasco a dizer que aconteceu um milagre e que precisa de falar com ele.

Flávio entra no Meia Desfeita e Elsa estranha vê-lo por aquelas bandas. Quem não gosta de os ver juntos é Zé Paulo que adverte a sobrinha para os perigos que aqueles matulões da instituição podem representar.

Raquel vai ao Meia Desfeita e finge esbarrar em Elsa que está de saída. Zé Paulo não gosta daquela visita mas Raquel apressa-se a dizer que não teve nada a ver com as tragédias que ocorreram no bairro.

Eunice fica rendida ao charme de Bruno que lhe leva os chocolates preferidos e pede desculpa por não a ter apoiado como devia, por ciumes dos homens que ela possa vir a conhecer agora que voltou a estudar. O marido reconhece que está a fazer um esforço para mudar e ela diz que o ama e beija-o.

Vítor entrega a mota que arranjou a André e incentiva-o a convidar Cláudia para um passeio. O irmão mostra-se derrotado e assume que já a deve ter perdido para Kiko.

Renata conta a Zé Paulo a conversa que teve com Rita mas recusa-se a revelar-lhe que foram Sara e Filipa que lhe roubaram o filho quando nasceu, temendo que elas lhe façam mal. Zé Paulo interroga-se se fariam isso para se vingar mas Renata acrescenta que o pior é que se Rita é a mãe, o pai deve ser António, filho da própria Sara.

Eva passa a pente fino informações bancárias dos Chás Goulart e disfarça o que está a fazer quando Isabel entra no escritório, estranhando que ela tenha ido trabalhar a um sábado.

Fernando conversa com Carmo na Mercearia para saber novidades dos Chás Goulart mas ela apenas lhe sabe dizer que as contas ficaram equilibradas com o dinheiro que ele investiu e que é natural que incluindo ela, toda a família continue a desconfiar dele. Fernando confessa que gostava de ir com ela aos Açores para ver Afonso mas Carmo dispara que ele já é crescido para ir sozinho. Fernando vai embora e à saída encontra Filipa e diz-lhe que quer voltar a estar com ela, até para festejar o bom negócio que acabou de fazer. Patrícia aparece entretanto e ouve o que ele acabou de dizer. Filipa despacha Fernando e vai ter com Patrícia, que conta que a polícia ainda não conseguiu prender João.