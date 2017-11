Resumo: 173º Episódio - 6 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Matilde regressa ao restaurante vinda das compras e Zé Paulo protesta com ela por ter demorado muito. Cláudia entra no Meia Desfeita acompanhada por Kiko que a convida para ser o seu par no casamento da mãe com Jaime. Matilde repara na cumplicidade dos jovens e envenena Zé Paulo contra a sobrinha. Ele não dá qualquer importância e ensaia ir embora para saber de Renata. Esta aparece naquele instante, aflita para falar com ele e ambos saem dali sem mais explicações. Cláudia estranha a atitude do tio e Matilde comenta com malícia que andam todos distraídos.

Flávio encontra Elsa sozinha no gabinete de Madalena e tenta saber mais sobre ela. A Irmã aparece logo de seguida e não gosta de o ver ali. Flávio pede-lhe autorização para ir fazer um trabalho com um colega fora da instituição e Elsa sorri, agradada com a forma atrevida como ele fala com a freira. Madalena dá o benefício da dúvida ao rapaz, desejando não se arrepender.

Zé Paulo fica estarrecido assim que Renata lhe conta que Rita é a mãe de Duarte e decreta com um misto de compaixão e indignação que ela tem de contar toda a verdade e empenhar-se em salvar a vida do bebé. Renata, entre lágrimas, diz que quer falar primeiro com Sara e Filipa, para que nos seus olhos expliquem porque é que a enganaram. Zé Paulo intima-a a pôr fim àquela loucura e a falar imediatamente com Rita.

De regresso a casa, Zé Paulo está tão perturbado que quase não presta atenção a Cláudia que lhe mostra o vestido que comprou para ir ao casamento da mãe de Kiko. Atenta está Elsa que insinua à irmã que ela está a namorar com o amigo novo. Cláudia nega mas sorri acusando algum nervosismo.

Renata acusa Sara e Filipa de a terem enganado, entregando-lhe o filho de Rita para criar, depois de o terem raptado. Elas fingem-se ingénuas e dizem que não sabem do que é que ela está a falar e que não têm nada a ver com aquele assunto. Renata fica indignada e ameaça ir contar tudo à polícia. Sara cresce para ela e ameaça matar o bebé e causar outros danos se Renata ousar acusá-las. A cabeleireira fica aterrorizada e aceita que Sara lhe arranje alguém para ela entregar às autoridades quando a procurarem.

António desabafa com Rafael e conta ao amigo o turbilhão em que a sua vida se transformou com as suspeitas de a sua mãe tenha sido envenenada a mando de Rita. Rafael não acredita nisso e aconselha-o a continuar a frequentar as reuniões dos alcoólicos anónimos para continuar equilibrado e não se perder no caminho difícil que está a percorrer.

Sara telefona ao médico que fez o parto de Rita e convence-o a desaparecer a troco de uma boa quantia de dinheiro, frisando que essa opção é bem melhor do que ser preso por fazer desaparecer um recém-nascido. Quando desliga, Sara está exausta.

Patrícia combina com Carmo o menu que vão servir no almoço de casamento de Jaime e Luísa. Depois de acertarem tudo, Patrícia fica sozinha a fechar a Mercearia. Quando se prepara para ir embora, repara na metade de um fio de amizade que tem um bilhete onde lê “até que a morte nos separe”. Patrícia entra em pânico e telefona aterrorizada ao inspector Romão, a contar que João esteve ali na Mercearia.

Renata conta a Zé Paulo que Sara e Filipa negaram que lhe entregaram o bebé de Rita depois de o terem roubado. Zé Paulo tenta acalmá-la e insiste em que ela tem de contar toda a verdade a Rita, lembrando que se não o fizer, será o hospital a fazê-lo.

Vítor reclama por terem acabado de jantar tarde e Lucinda ameaça pô-lo a cozinhar a próxima refeição. André ironiza e insinua que ela está sempre maldisposta. A mãe justifica que está farta da preguiça de algumas pessoas, referindo-se a Renata que não tem ido trabalhar. André fica indignado e Vítor acaba a discussão mas arranja outra ao dizer que quer ir para a oficina porque tem trabalho para fazer. Lucinda protesta por não ver nenhum dinheiro extra, com tanto trabalho fora de horas. Os filhos troçam e dizem que a casa ficou um sossego quando ela embarcou por engano. Lucinda deixa-os a arrumar a cozinha sozinhos e André pede ao irmão que se apresse a entregar-lhe a mota porque precisa de espairecer. Vítor aconselha-o a confessar a Cláudia que não a consegue esquecer e a convidá-la para um passeio.

Sergei enche Pedro de vodka e para espanto e angústia de Danilo e Alice, arranca-lhe o dente com a ajuda dos outros pescadores.

Flávio entrega a Jarvis o carro que acabou de roubar e exige falar com o patrão para pedir mais dinheiro porque o risco que corre aumentou. Jarvis recusa e Vítor aparece à porta da oficina, travando conhecimento com Flávio. Jarvis manda o ladrão embora e apressa Vítor para fazer o trabalho que lhe pagam.

Carmo convida Patrícia para ir viver consigo até que a polícia prenda João mas ela diz que não pode continuar a vida a temer o ex-namorado.

Rita ajuda Jaime compondo-lhe a fatiota com que vai casar e trata de o pôr fora de casa. Quando ele sai, aparece Luísa também muito elegante, feliz por ter os filhos no seu casamento com o homem que lhe devolveu a felicidade.

Kiko vai buscar Cláudia a casa para seguirem juntos para o casamento da mãe com o padrasto. André aparece naquele instante e fica constrangido por vê-los juntos. Mesmo assim ainda diz que a foi convidar para um passeio de mota mas percebe que terá de ficar para outro dia. Cláudia confirma e André vai embora muito desiludido.

Elsa despede-se do tio e diz que vai ajudar a Irmã Madalena numa quermesse. Matilde avisa Zé Paulo de que tem de andar atento às companhias da sobrinha mas ele está mais preocupado com a situação de Renata e sai do restaurante. Eunice e Bruno estranham a sua pressa e Matilde acha que é tudo por causa da cabeleireira. Eunice boceja e Bruno aproveita para dizer que está cansada por causa das aulas, originando mais uma discussão com a sogra que o acusa de não ajudar a filha.

Pedro está satisfeito por já não ter dor de dente mas de ressaca por causa do que bebeu para o tirar. Sergei gaba-se da sua obra e diz que ainda vai fazer dele um homem. Alice reprova o capitão e Danilo aparece todo contente a antecipar uma grande pescaria de bacalhau.

Zé Paulo pergunta a Renata se quer que vá com ela falar com Rita e revelar que Duarte é filho dela mas a cabeleireira prefere ir sozinha.

António aparece no Meia Desfeita durante o almoço de Jaime e Luísa e cruza-se com Rita, dizendo em tom de censura que já sabe o que ela e a mãe tramaram contra Sara. A conversa torna-se mais amarga e Vasco intervém e António assegura que não faz mal a Rita. Carmo passa por eles e desafia para um brinde aos noivos. Por momentos. António pensa que se trata de Rita e Vasco mas respira de alívio ao ver que a festa é de Jaime e Luísa. Patrícia oferece-lhe uma mesa mas ele vai embora e já não ouve o discurso que Rita faz sobre o casamento da mãe com Jaime.

Sara dá carta branca a Raquel para decidir o que fazer com as informações que Eva forneceu sobre os novos projectos dos Chás Goulart. Raquel fica radiante pela confiança da sogra em si e conta a Tiago que deram um passo em frente e avança que agora só falta provar que ele matou o tio em legítima defesa. Para isso, assegura que já tem uma testemunha credível e revela que tem sido a irmã a aconselhá-la porque de vez em quando fala consigo. Tiago fica perplexo e baralhado.

Isabel fica descontente com a proximidade de Afonso a Eva porque ele decide mostrar-lhe a ilha mas recupera o bom humor e aceita o convite de Joaquim para passarem a tarde juntos.