Resumo: 172º Episódio - 4 de novembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Antes de regressar aos Açores, Joaquim vai despedir-se de Renata e oferecer-lhe como amigo a ajuda de que possa precisar. Ela responde que não vai dar para serem amigos e Joaquim explica que se referia ao bebé. Ela pede desculpa e justifica que está cansada e dispensa Joaquim, reforçando que aquele não é um problema seu.

Romão comunica a António que o frasco que levou da fábrica continha arsénico e que ele tem de revelar tudo o que descobriu. António revela que descobriu o veneno nas coisas de Odete e que a mãe desconfia que ela a envenenou porque também andava a passar informações a uma empresa rival. Romão quer interrogar a secretária e António vai chamá-la, confirmando ao agente que quer apresentar queixa.

Fernando discute com Sara em ambiente de grande tensão e censura-a por ter permitido que António metesse a polícia no caso de Odete, pois teme que sejam descobertos os negócios ilícitos que têm feito com o transporte de medicamentos nos bacalhoeiros. Fernando quer que ela afaste António da administração da Faina Norte e Sara recusa, atirando-lhe à cara o dinheiro que enterrou nos Chás Goulart. Ele reafirma que aquele investimento vai render bom dinheiro e que ela vai engolir tudo o que lhe disse. Sara duvida.

Odete é interrogada pelo inspector Romão, que a confronta com o frasco de veneno que António descobriu numa das suas gavetas. A secretária afirma que nunca viu tal coisa e que nunca faria mal a alguém. António diz por sua vez que é difícil de acreditar no que ela diz, já que andou a passar informações da fábrica a uma empresa concorrente. Odete nega mas fica em pânico, especialmente depois de saber que vai ser suspensa e despedida a seguir. O inspector Romão afirma que esse já é um problema interno da Faina Norte e que se ela não tem nada a ver com o veneno que foi encontrado, nada terá a temer. Depois de Odete sair do gabinete, António admite que ela tenha traído a empresa, mas que não acredita que Odete tenha envenenado a mãe.

Joaquim vai à Mercearia despedir-se de Carmo e a filha pede-lhe que olhe por Afonso.

Sergei avisa que o Tritão está quase a chegar à zona de pesca e Danilo repreende-o por ter contado a Alice que Rita já encontrou a fábrica de que precisa para tratar o bacalhau. Pedro aparece a gemer por causa da dor de dentes e não suporta as brincadeiras e comentários do capitão.

Nelo queixa-se do cheiro do bacalhau e Eunice recomenda-lhe que faça um curso na sua escola e aprenda outra profissão. Odete encaminha-se para a saída e vai a chorar, provocando a estranheza de todos. Nelo acha que a secretária foi despedida e Eunice vai saber o que se passa depois de avistar António com o inspector Romão. António confirma que Odete vai sair da Faina Norte e Nelo começa a cobiçar o lugar dela. Eunice fica indignada e repreende-o.

Sara comenta com Tiago e Raquel que Odete foi despedida mas confessa que a sua preocupação é com Rita e Luísa, porque são elas que a querem matar. A empresária diz que não vai esperar que isso aconteça e decide sair. Pede a Raquel que vá com ela e vai buscar um casaco antes de sair. Raquel festeja com Tiago o facto de terem evitado que Sara descobrisse que eram eles que a estavam a tentar matar e garante ao marido que também vai ilibá-lo da morte do tio.

Odete vai contar a Rita e Luísa que foi despedida por terem descoberto que ela as ajudou e porque desconfiam que quis assassinar Sara. Rita oferece-lhe emprego na sua empresa mas Odete decide fugir para o Brasil, onde vive a sua irmã. Rita e Luísa dizem que vão compensá-la com algum dinheiro.

Joaquim regressa aos Açores e conta a Isabel que acabou por não fazer os testes de paternidade porque já não tem idade para ser dador de medula. A mulher fica indignada quando ele diz que Renata foi sensível ao apoio que lhe foi prestar e diz que isso não faz desaparecer a dúvida sobre a paternidade do bebé. Joaquim muda de assunto e conta que teve uma excelente ideia para um negócio que quer que ela avalie. Isabel fica de pé atrás.

Sara invade a casa de Rita e Luísa acusando-as de a terem tentado envenenar e da a terem sabotado. No entanto, reconhece que as subestimou e que apesar de as poder esmagar, propõe negociar para que se afastem. Rita recusa e Sara afirma com arrogância que o destino delas está traçado. Luísa grita a Sara para que saia e só não a agride porque Rita não deixa.

Fernando e Filipa voltam a encontrar-se no hotel e ele oferece-lhe um fio como prova da sua paixão. Filipa tenta resistir mas acaba nos braços dele, beijando-se com sofreguidão.

António conta a Sara que já afastou Odete da fábrica mas frisa que não acredita que nem Odete, nem Rita ou Luísa a tenham tentado matar. A mãe responde que ele devia pensar mais com a cabeça e menos com o coração.

Joaquim conta entusiasmado a Afonso a ideia que teve de aliar a produção de chá à de outras especiarias e temperos. Isabel aprova a ideia e decide fazer um estudo de mercado. Eva mantém-se atenta e regista tudo.

Luísa está muito perturbada com a visita ameaçadora de Sara e Jaime tenta tranquilizá-la lembrando que vão casar no dia seguinte. No entanto, Luísa não consegue acalmar-se e mostra-se cada vez mais ansiosa, deixando Jaime e Rita perturbados.

Renata embala Duarte no hospital quando a doutora Lígia a interpela e diz que tem novidades. A cabeleireira fica estupefacta quando a médica revela que apesar de não terem encontrado um dador para o bebé, encontraram a mãe biológica dele, que por acaso até é vizinha dela. Lígia encosta Renata à parede e afirma que aquela história está muito mal contada.

Sara mostra-se agastada a Filipa por ela ter ignorado as suas chamadas e conta que teve de despachar Renata, que insiste em conhecer a mãe biológica de Duarte. Sara mostra toda a sua crueldade ao dizer que se o bebé morrer será justiça divina por Rita ter querido matá-la. Filipa fica espantada com aquela revelação mas é interrompida pela chegada de Fernando que finge não a ver há muito tempo. A amante também disfarça bem e Sara não percebe que anda a ser traída por ela e pelo marido. Fernando conta que o negócio com o hipermercado correu bem e Sara pede-lhe que a aguarde no escritório, pois quer falar com ele. Depois reforça a Filipa que é melhor para ela que evite que Renata saiba quem é a mãe do bebé que lhe entregaram.

Lígia endurece o discurso com Renata e exige-lhe que explique como é que a mãe biológica de Duarte é uma vizinha sua. A cabeleireira tenta negar mas acaba por assumir de que suspeita que Rita é a mãe do bebé e que ambas foram vítimas de um erro. A médica assegura que está apenas a aguardar o resultado dos últimos exames para denunciar a adopção ilegal às autoridades. Renata, cada vez mais aflita, promete que vai falar com Rita para esclarecer toda a situação e tentar salvar a vida de Duarte.

Sara tenta reconciliar-se com Fernando e elogia o negócio que ele acabou de fazer mas o marido reage com azedume e lembra-lhe que ela o tem afastado de todas as decisões.

A advogada de Rita informa-a que o gestor de insolvência da empresa que quer comprar está desconfiado com a urgência dela em assinar o contrato. Luísa confidencia que até terem a fábrica estará sempre preocupada mas Teresa Mendes acha que não vai haver problema porque Vasco é para todos os efeitos o empresário que quer fazer o negócio. Entretanto, Rita recebe flores de Vasco a desejar-lhe sucesso no negócio que vai fazer e Luísa comenta com nostalgia que Jaime nunca lhe ofereceu flores.