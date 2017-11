Resumo: 171º Episódio - 3 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Luísa pede ajuda a Rita para escolher o vestido do casamento. Jaime está animado e Vasco é convidado como par de Rita. Kiko pede para levar uma amiga, pensando obviamente em convidar Cláudia. No entanto, apressa-se a referir que ela não é sua namorada.

Fernando insiste em despedir Odete mas Sara mantém que quer descobrir mais do que ela andou a fazer e informa o marido de que encarregou António dessa missão. Fernando coloca em causa o seu papel na fábrica sem saber o que lá está a fazer e Sara deixa-o furioso ao disparar que isso também ela quer perceber. Fernando avisa que com António a vasculhar os podres na empresa, não vai mais colaborar com ela nos negócios escuros. Sara fica desagradada e deixa claro que não é afastando-se dela que vai conseguir alguma coisa.

António espera que Odete saia da Faina Norte para revistar o seu gabinete. Quando chega à secretária, começa a abrir e fechar gavetas e numa delas descobre o frasco de veneno que Raquel lá tinha colocado e fica a observá-lo, intrigado.

Fernando discute com Sara sem entender a razão que a leva a manter Odete na Faina Norte e ela acaba por revelar que andaram a envenená-la, acreditando que foi a secretária que o fez. Fernando fica genuinamente espantado, enquanto Raquel e Tiago fingem surpresa mas mais aliviados por terem conseguido que Sara acredite que Odete a tentou matar e não eles. Fernando e Tiago indignam-se com Sara por não ter contado nada do que se estava a passar e os ter considerado suspeitos mas ela justifica com ironia que nenhum deles é santo.

António contacta o inspector Romão e pede-lhe que vá ter consigo à fábrica porque quer dar-lhe conta de uma coisa que descobriu e que pode ser muito grave.

Filipa ouve a mensagem que Sara lhe deixou sobre Renata e desliga o telefone sem se preocupar muito com o assunto. Patrícia aproxima-se dela e nota que ela não está bem, arriscando perguntar se é por causa de António. Sem paciência para grandes conversas, Filipa assume que não é fácil tirá-lo da cabeça e irrita-se ligeiramente quando Patrícia a aconselha a seguir em frente. A conversa muda de rumo e Patrícia elogia o sucesso que o livro culinário de Filipa está a fazer, tentando animá-la.

Joaquim conta a Carmo que vai regressar aos Açores e desafia-a para ir lá visitá-los. Ela responde que a mãe só a quer por perto quando precisa dela mas o pai defende Isabel e menciona que ela se está a dar muito bem com Eva e o interesse que Afonso tem revelado pela nova secretária da empresa. Carmo não acha piada à conversa.

António conta ao inspector Romão que a mãe descobriu que andava a ser envenenada e mostra-lhe o frasco que encontrou, pedindo-lhe que analise o líquido que contém. Romão aceita investigar mas adverte António de que se comprovar que o frasco contém veneno, terá de lhe revelar onde o encontrou para que ele possa agir.

Vasco leva Rita a casa e ela agradece-lhe o apoio que lhe tem dado. O jornalista confessa que o tem feito por amor e que estará sempre ao seu lado. Rita reconhece que a vida até está a melhorar mas emociona-se quando assume que não consegue ultrapassar a dor de ter perdido o filho.

Sara fica satisfeita com o telefonema de Eva e conta a Raquel que o plano para destruir os Goulart está a correr como tinham previsto. António entra no escritório e conta a Sara que encontrou um frasco suspeito na gaveta de Odete e que o entregou ao inspector Romão para que averigúe o que contém. Sara fica furiosa e manda sair Raquel para falar a sós com o filho. A nora disfarça o incómodo e retira-se. Sara repreende António por ter entregado o frasco a Romão e insinua que ele pretendeu proteger Rita, que acredita ter mandado Odete envenená-la. O filho explode de irritação e acusa-a de estar paranóica e dispara que têm de esperar até que se apure o que está no frasco.

Cláudia ensaia mais um pouco no seu violino antes de se ir deitar e Zé Paulo fica surpreendido quando ela conta que esteve quase a ir fazer um curso em Berlim e que o professor que coordenou esse curso vai assistir ao concerto, podendo convidá-la para voos mais altos. O tio não disfarça a sua curiosidade e afiança que também vai estar presente.

Eunice regressa das aulas e Bruno finge que estava a dormir no sofá à sua espera. Ela conta que correu tudo bem mas acha que está destreinada de estudar. O marido aproveita logo para a desvalorizar e fazer desistir, ao mesmo tempo que disfarça mal os ciumes, interessado em saber se ela tem muitos homens na turma. Eunice repara que ele continua a deixar a casa toda desarrumada e discute com ele por não a ajudar. Para se vingar, Eunice diz que até tencionava contar-lhe umas novidades que descobriu sobre Sal mas deixa-o pendurado.

Sal aprecia o trabalho que Vítor está a fazer num dos carros que mandou roubar e como prémio deixa-o conduzir o automóvel. Jarvis mostra-se contra mas tem de obedecer à patroa.

Depois de correr no navio, Alice encontra Sergei e ele conta que Rita já conseguiu encontrar uma fábrica para transformar o bacalhau que pescarem, contrariando o pedido de Danilo que pediu para guardarem segredo até o negócio estar concretizado. Alice regista a informação e pergunta se Pedro está melhor da dor de dentes. O capitão muda rapidamente de assunto e insiste em ser o seu treinador a bordo. Ela corta a conversa e vai fazer café.

Bruno insiste em convencer Eunice a deixar de estudar e diz que até emagreceu por causa disso. Ela recusa-se a voltar a ser a escrava da casa e ameaça entregar os papéis do divórcio que até já estão assinados. Bruno acusa a mãe dela de a ter envenenado e Eunice deixa-o a falar sozinho e vai para a fábrica. Ele grita-lhe para que diga aos colegas da escola que é casada, pois está cheio de ciumes e com medo que ela se apaixone por alguém.

Vítor acorda tarde e Lucinda pergunta-lhe por onde andou para chegar tão tarde. Quando ele diz que esteve a trabalhar na oficina a mãe ameaça ter uma conversa com Bruno para lhe pagar as horas extraordinárias. Vítor diz logo para não falar com o patrão, receando que ele descubra o que ele anda a fazer nas suas costas. Lucinda vai para o spa e Vítor insiste com André para que compre a mota velha que lhe arranjou mas o irmão diz que não tem dinheiro. Vítor dispõe-se a emprestar-lhe o que precisa e André fica contente, mas reforça que a mãe não pode saber de nada.

Cláudia veste uma roupa mais ousada para se apresentar no concerto de violino e é alvo da má-língua de Matilde. Zé Paulo repreende a cozinheira e ela fica furiosa quando ele diz que Bruno é que tem razão quando afirma que ela não descansa enquanto não influencia os outros. Joaquim entra no restaurante para tomar um café e também não escapa às insinuações de Matilde sobre a possibilidade de ser o pai do bebé de Renata. Zé Paulo intromete-se para acabar com a conversa e irrita-se de novo com Matilde.