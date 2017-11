Resumo: 170º Episódio - 2 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sara recusa a ajuda de Raquel para se levantar da mesa e Fernando surge naquele momento, ainda a tempo de almoçar e de contar que foi Odete quem passou a lista de clientes da Faina Norte que Rita foi contactar. Fernando acha que a secretária deve ser imediatamente despedida e Tiago apoia-o mas Sara não segue o conselho e diz que quer ver até onde é que ela vai. Fernando irrita-se por mais uma vez a sua opinião não vingar e já nem come. Raquel faz sinal a Tiago para se calar e Sara liga a António.

Rita e Vasco regressam a casa muito satisfeitos por terem conseguido o financiamento para adquirirem o espaço onde vão instalar a fábrica de bacalhau. Luísa também fica animada mas não quer festejar cedo demais.

Sergei passa por Alice e deixa-lhe um origami em cima da mesa. Ela provoca-o fingindo desvalorizar o presente e o capitão do bacalhoeiro fica irritado.

Danilo conta a Pedro que Rita já tem local para tratar do bacalhau mas avisa que não quer que a tripulação saiba até que o negócio esteja concluído. Pedro leva a mão à cara e perante o espanto de Danilo justifica que tem um dente a incomodá-lo.

Raquel diz a Tiago que vai colocar o frasco com veneno nas coisas de Odete para que Sara acredite que foi a secretária que a estava a envenenar. Tiago duvida de que o plano resulte mas a mulher acredita que Sara vai colocar António em cima de Odete e que vão conseguir incriminá-la por aquilo que eles fizeram.

Rita conta a Patrícia que já tem uma fábrica para transformar o bacalhau e recomenda-lhe que não se descaia com Filipa e guarde segredo. Entretanto, convida a amiga para passar alguns dias em sua casa para se proteger de João, que continua a monte. Patrícia agradece mas recusa porque não quer mudar de novo a sua vida por causa do ex-namorado.

Carmo insiste com Joaquim para que faça o teste de paternidade para desfazer de vez as dúvidas sobre se é ou não o pai do bebé de Renata. O pai aceita resolver a situação, apesar de Renata lhe ter garantido que não é o pai da criança.

Renata vai a casa de Sara e insiste que tem de encontrar a mãe biológica de Duarte mas a empresária diz que isso é impossível e descarta qualquer responsabilidade no assunto, afirmando com alguma irritação que Filipa é que tratou de tudo. Renata insiste mas Sara manda Telma levá-la para a rua. A cabeleireira vai embora muito irritada e solta-se da mão da empregada que a encaminha para a porta.

Filipa não consegue resistir à tentação e vai ter com Fernando a um quarto de hotel, envolvendo-se mais uma vez com ele. Sara telefona a Filipa mas como ela não ouve a chamada deixa-lhe mensagem a exigindo que resolva o problema com Renata, que não desiste de procurar a mãe biológica de Duarte.

Nelo começa a trabalhar na Faina Norte e confessa a Eunice que não tem saudades do tempo que passou a trabalhar sob as ordens de Sal no stand. Eunice percebe que ele não tem jeito para tratar do bacalhau e dá-lhe algumas instruções. Nelo continua a desdenhar da antiga patroa e Eunice fica preocupada quando ele afirma que Bruno se arrisca a ir parar à fábrica, por andar metido em negociatas com Sal.

Raquel distrai Odete e coloca o frasco de veneno numa das gavetas da sua secretária para que António o encontre e Sara fique a pensar que era a Odete que a andava a envenenar.

Sara ordena a António que vigie Odete e encontre provas contra ela, quase certa de que foi ela quem a andou a envenenar. O filho acha preferível denunciá-la à polícia mas Sara diz que quer que Odete pense que ninguém suspeita de si.

Jaime diz a Luísa que tem tudo tratado para que possam casar imediatamente e ela avisa que não tem nada preparado. Ele não vê nisso qualquer problema e Luísa sugere que façam o jantar com a família na Mercearia, pois faz-lhe lembrar os Açores onde reencontrou a felicidade ao lado dele.

Kiko vai a casa de Cláudia e depois de elogiar com um largo sorriso o seu visual, assiste deliciado ao ensaio de violino que ela executa com os colegas.

Zé Paulo pede ajuda a Cristina para escolher alguns produtos para o bebé de Renata, justificando que a amiga está a passar um mau bocado e sem cabeça para nada.

Madalena elogia o trabalho de Elsa com Sérgio e revela que ele tem melhorado muito nos estudos desde que ela começou a ajudá-lo. Elsa fica contente e sai, ao mesmo tempo que Flávio entra. A Irmã Madalena repreende o rapaz pelo seu mau comportamento e avisa que a continuar assim ainda acaba na prisão. Ele reaje com rebeldia e má educação mas Madalena não vacila e dá-lhe uma hora para que devolva um computador que roubou.

Jarvis tenta alertar Sal para o perigo que correm por andarem a roubar carros mas ela só vê dinheiro à frente e não lhe liga nenhuma, preferindo elogiar o trabalho de Vítor e também o seu corpo.

Vítor tenta convencer André a comprar uma mota degradada que tem na oficina e depois de o aliciar garantindo que as miúdas vão ficar todas caídas por ele, consegue o seu objectivo. André tem apenas medo da reacção da mãe.

Sergei aconselha Pedro a bochechar com vodka e a engolir a bebida para acabar com a dor de dentes. Alice é mais pragmática e dá-lhe dois comprimidos que Pedro agradece e vai tomar. O capitão troça dele e chama-lhe menino.

Luísa pede ajuda a Rita para escolher o vestido do casamento. Jaime está animado e Vasco é convidado como par de Rita. Kiko pede para levar uma amiga, pensando obviamente em convidar Cláudia. No entanto, apressa-se a referir que ela não é sua namorada.