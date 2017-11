Resumo: 169º Episódio - 1 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Odete explica a António os procedimentos da fábrica quando Fernando aparece e diz em tom de provocação que a empresa não precisa de um miúdo a brincar aos negócios. Eunice comenta com a colega do lado a conversa dos patrões e deseja mais estabilidade na Faina Norte.

No gabinete da direcção, Fernando põe António em cheque mas ele faz valer a sua posição de dono da Faina Norte e deixa a ameaça de que pode a qualquer momento usar o facto de saber que ele traiu a mãe com Filipa, deixando claros que quer proteger a empresa. Fernando, furioso, sai disparado do gabinete e ordena com ironia a Odete que passe a António os assuntos que for preciso resolver, certo de que ele dará boa conta do recado.

Filipa aparece em casa de Sara para falar com ela e deixa em alerta e desconfiados Tiago e Raquel.

A sós com Sara, Filipa conta que Renata insiste em encontrar a mãe biológica do bebé e a empresária manda-a fingir que está a tentar ajudar, ao mesmo tempo que deve dizer que a mulher se assustou por estarem à sua procura e que por isso fugiu.

Tiago discute com Fernando quando procura saber de António já assumiu funções na Faina Norte. O padrasto reafirma que não quer olhar para a cara dele e Raquel tem de intervir antes que se peguem à pancada.

Filipa cruza-se com Fernando a caminho da porta da rua e ele usa a sua sedução para dizer que têm de voltar a ver-se. Filipa esquiva-se e vai embora apressada.

Elsa deixa Cláudia encabulada quando insinua que ela faltou ao ensaio de violino para estar na escalada com Kiko.

Renata continua atormentada por não ter uma solução que lhe permita salvar Duarte. Zé Paulo reafirma que ele devia ter contado a verdade sobre a gravidez fingida e duvida que consigam encontrar um dador compatível com o bebé.

Bruno leva jantar para casa com a intenção de amolecer o coração de Eunice mas ela reafirma a determinação em voltar a estudar e põe o marido em sentido quando ele se atreve a dizer que não a vai deixar. Bruno fica desconcertado, com os sacos de comida na mão.

André não está com paciência para os queixumes de Lucinda e arrisca dizer que não lhe apetece jantar. A mãe fica furiosa e obriga-o a comer, mesmo sem vontade.

Alice fica muito enjoada no navio e tenta escapar à troça de Sergei e mais uma das suas histórias fantásticas. Pedro também fica irritado com o capitão, farto da sua fanfarronice.

António vai a casa de Rita e confessa que já não aguentava estar distante dela. Rita faz-se forte e manda-o embora mas quando ele sai, não segura as lágrimas e deixa que elas lhe invadam o rosto.

Zé Paulo e Elsa estranham que Cláudia se tenha maquilhado apenas para ir à escola. A irmã pergunta mesmo com alguma maldade se ela vai para a escola ou para a escalada, aludindo à sua recente proximidade a Kiko.

Lucinda desanca Vítor por ter chegado tarde a casa e ele desvia as atenções para André, insinuando que o irmão anda mal de amores.

Carmo aprova a decisão do pai fazer o teste de compatibilidade com Duarte. Joaquim afirma com determinação que quer falar com Renata e esclarecer de uma vez por todas se é o pai do bebé.

Rita procura Renata para lhe dar coragem para enfrentar a doença de Duarte. A cabeleireira fica em choque quando vê no corpo de Rita os mesmos sinais que o bebé tem de nascença.

Raquel descobre na mala de Sara o relatório das análises que ela fez e quando Tiago entra no escritório conta-lhe que a mãe já sabe que estava a ser envenenada e que é claro que desconfia deles.

Sara toma o pequeno-almoço com Fernando num ambiente de tensão e espera que ele beba o café para perceber se também o pode fazer. O marido não se conforma que ela tenha colocado António como administrador da Faina Norte e avança que vai tratar de saber quem deu a Rita o contacto dos clientes da empresa. Sara assume que confia mais no filho do que nele e Fernando afirma que António sempre esteve ao lado de Rita contra eles. Sara fica muito tensa, pois sabe que o marido tem razão.

Renata recebe o apoio de Rita mas não consegue deixar de olhar para os sinais que ela tem, exactamente iguais aos de Duarte. Depois de Rita sair, Renata chora e diz a Lucinda, para desespero desta, que não está em condições de trabalhar.

Rita conta a Zé Paulo que já foi dar sangue para ver se é compatível com o bebé de Renata e afirma que ela não está nada bem. Vasco entra no restaurante e vai falar com Rita. Matilde comenta com maldade que ela agora anda enrolada com o jornalista e Zé Paulo zanga-se e dispara que ela passa o tempo a meter-se na vida dos outros.

Joaquim surpreende Renata e oferece-lhe a sua ajuda para tentar salvar o bebé. Ela reafirma que o filho não é dele e desata a chorar. Joaquim conforta-a com um abraço no preciso momento em que Zé Paulo aparece. Renata apresenta-os e Zé Paulo mal consegue disfarçar os ciumes.