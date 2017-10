Resumo: 168º Episódio - 31 de outubro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elsa entrega à irmã Madalena alguns panfletos da campanha para salvar Duarte e lamenta-se por não ter boas ideias como Cláudia. Madalena percebe que ela sente ciumes da irmã e faz-lhe ver que teve uma ideia tão boa quanto a dela quando rezou pelo bebé de Renata.

Lucinda tenta atender uma cliente mas a mulher prepara-se para ir embora. Renata entra no spa e Lucinda trata de lhe dizer para atender a cliente. A cabeleireira diz que não foi ali para trabalhar e marca o serviço para outro dia. Lucinda defende que devem contratar uma empregada mas Renata faz notar que não tem dinheiro para isso e promete passar mais tempo no salão. Zé Paulo entra para falar com ela e Lucinda resmunga por ainda não ser desta que Renata volta ao trabalho. Entretanto, aparece mais uma cliente e Lucinda diz que lhe vai fazer uma massagem. A mulher foge a sete pés.

Kiko empenha-se com Cláudia na campanha para salvar Duarte e propõe-se distribuir panfletos nas aulas de escalada. André entra no Mais Desfeita e sente ciumes por ver que a ex-namorada está muito próxima do novo amigo. Cláudia assegura que não tem nada com Kiko.

Lucinda espalha veneno no restaurante e assegura a Matilde que Renata e Zé Paulo estão juntos.

Pressionada por Zé Paulo para descobrir os pais biológicos de Duarte, Renata revela que foi Sara Vidigal e Filipa que lhe arranjaram o bebé, através de um contacto no Brasil.

Rita começa a dar mostras de que se empenhou na campanha para salvar Duarte por estabelecer as semelhanças entre ele e o filho que perdeu. Luísa e Jaime alertam-na para não cometer tal erro e ele fica irritada. Vasco põe água na fervura e Rita diz que só quer ser dadora e tentar que Renata não sinta a dor de perder o filho.

Patrícia está desconcentrada com as crianças na Mercearia e Filipa avança para a substituir. Só que o telefone toca e ela fica muito perturbada recusando falar com a pessoa que está do outro lado.

Fernando pede explicações a Sara por ela ter posto António na fábrica sem o consultar. Tiago e Raquel ficam incomodados com a novidade e mais ainda quando Sara deixa claro que António está a cumprir as suas ordens e que não tem confiança em mais ninguém. Tiago protesta e pergunta qual é o seu papel ali. A mãe é desconcertante e lembra-lhe que está em prisão domiciliária por suspeita de assassínio e quando a Raquel, coloca-a no lugar dizendo que ela é na família mais do que ela própria poderia imaginar. Sara vai até ao escritório e Fernando segue-a.

Renata pressiona Filipa na Mercearia para que lhe diga quem é a mãe biológica de Duarte, explicando que o bebé está muito doente e precisa de um dador de medula compatível. Filipa fica muito nervosa e tenta argumentar que não consegue contactar a mulher. Zé Paulo intervém e ameaça denunciá-la à polícia se não colaborar.

Fernando discute com Sara e diz que não quer António na empresa, argumentando que ele pode descobrir todos os esquemas que eles montaram. A mulher não vacila e decreta que está a fazer o que sempre quis que era que os filhos assegurassem a sua sucessão. Fernando sai furioso do escritório.

Filipa tenta convencer Renata e Zé Paulo de que não é fácil localizar a mãe biológica de Duarte e de que não tem forma de a localizar, reforçando que, tanto ela como Sara, sempre quiseram ajudar Renata. Zé Paulo dispara que aquela história não faz sentido e que não acredita no que ela diz. Filipa nota que está a ser observada por Carmo e manda-os embora. Zé Paulo ameaça recorrer à polícia e Filipa riposta que assim Renata perde o bebé. A cabeleireira vai embora muito angustiada e Zé Paulo sai atrás dela. Filipa, muito nervosa, faz uma chamada para Sara.

Sara livra-se de Raquel que insiste em levar-lhe chá ao escritório. Depois de a nora se retirar, a empresária atende a chamada de Filipa e fica furiosa quando ela conta que está a ser pressionada por Renata para revelar quem é a mãe de Duarte porque o bebé está doente. Sara diz que não é um assunto para tratarem por telefone e diz a Filipa que vá ter com ela assim que puder.

Filipa é abordada por Carmo e fica surpreendida quando ela revela que conhece Renata e que não é pelos melhores motivos. Carmo mostra os folhetos da campanha que pretende ajudar Duarte a sobreviver e comenta que Renata e Zé Paulo estavam muito nervosos. Filipa concorda, sem saber o que dizer.

Isabel incita Joaquim a fazer os testes de compatibilidade com Duarte fazendo notar que dessa forma até pode esclarecer de vez se o menino é seu filho ou não.

Afonso regressa da plantação com Eva e Isabel informa-a de que começa a trabalhar amanhã. Joaquim avisa o neto de que não deve andar a fazer de acompanhante da nova secretária e aproveita para contar que decidiu ir a Aveiro.

Lucinda devora pastéis no Meia Desfeita e não perde a oportunidade de se queixar de Renata, que acusa de não pôr os pés no spa. Zé Paulo fica indignado e expulsa Lucinda.

Renata veste Duarte no hospital e Lígia repara nos sinais peculiares que ele tem, enquanto confirma que têm aparecido muitas pessoas para darem sangue para o menino. Renata diz que são os amigos do bairro que estão a tentar ajudar como podem.

Rita, Vasco e Luísa regressam a casa e comentam que estavam muitas pessoas no hospital a dar sangue. Rita confessa a Vasco que o bebé de Renata lhe faz lembrar o seu filho. Vasco alivia o ambiente e revela que tem uma fábrica debaixo de olho e oferece-se para fechar o negócio de maneira a que Sara e Fernando não dêem por nada. Rita fica muito entusiasmada e grata. Luísa também não esconde a sua satisfação.

No Tritão do Norte, Danilo desabafa com Pedro a sua preocupação por Rita não ter dado mais novidades sobre a fábrica mas o rapaz diz que com ela não tem de se preocupar, pois não irá desiludi-lo. Sergei anuncia uma tempestade para breve e tenta assustar Alice, que se irrita mais uma vez com ele.