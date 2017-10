Resumo: 167º Episódio - 30 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago e Raquel comentam com grande apreensão o facto de António estar reunido a sós com Sara no escritório. Tiago receia que o irmão assuma o protagonismo que a mãe nunca lhe deu nos negócios da família e Raquel queixa-se de que a sogra voltou a tratá-la com antipatia. O marido critica-a por ter andado aos segredinhos com a mãe e de terem recebido uma desconhecida sem dizerem quem ela é. Raquel pede segredo a Tiago e conta-lhe que aquela mulher é uma surpresa para os Goulart.

Depois de contar a António que as análises revelaram que anda a ser envenenada lentamente por alguém lá de casa, Sara pede-lhe que vá trabalhar para a Faina Norte, de forma a ser o seu braço direito enquanto não se recompuser. O filho recebe com surpresa esta notícia e apesar de todas as razões de queixa que tem da mãe, decide ajudá-la.

Isabel entrevista Eva e fica tão bem impressionada com o seu currículo e determinação que a contrata como sua assistente, ignorando que está a abrir as portas ao inimigo.

Patrícia acorda em sobressalto com o barulho que lhe chega da cozinha do barco mas fica mais aliviada quando percebe que se trata de Carmo que lhe está a preparar o pequeno-almoço. Patrícia agradece todo o apoio da patroa e fica entusiasmada para ir fazer mais um workshop na Mercearia com as crianças.

Kiko mostra a Rita os panfletos da campanha que está a ser feita para salvar Duarte e ela decide ajudar, começando por se inscrever como dadora de medula. Rita confessa que está mais sensível porque ainda há dias esteve com o bebé de Renata ao colo.

Matilde olha com surpresa a quantidade enorme de moradores do bairro que se juntaram no Meia Desfeita para darem sangue por Duarte e diz a Zé Paulo que é melhor dar uma ajuda a Cláudia que está a ficar atrapalhada para coordenar tanta gente. Zé Paulo junta-se assim à sobrinha e começa a organizar com ela o transporte dos voluntários. Lucinda fica tocada pela campanha de solidariedade e oferece-se para distribuir panfletos no spa. Já para dar sangue, foge a sete pés. Matilde insinua que ela afinal está a ser interesseira, quando faz referência ao facto de estar a gerir o spa sozinha.

Bruno ralha com Vítor por ter deixado a caixa das ferramentas fora do lugar e ele boceja porque esteve a trabalhar até muito tarde no carro de Sal. Com o patrão fica desconfiado da desculpa que ele arranja, Vítor mente e diz que teve insónias só a pensar em coisas. Bruno insinua que ele anda envolvido com a empresária e exige-lhe lealdade. Inesperadamente, manda-o tirar o resto do dia para descansar e Vítor fica muito grato.

André elogia Lucinda pelo seu empenho em ajudar a angariar dadores de sangue para salvar a vida de Duarte e lhe pede para colar panfletos na rua. No entanto, acaba por se desiludir quando mais uma vez a mãe se mostra preocupada por estar sozinha no spa, agora que Renata só tem cabeça para o bebé.

Apesar de ter sido traída por Renata, que teve um caso com Bruno, Eunice junta-se às colegas da fábrica para ir dar sangue a favor de Duarte. Uma colega fica espantada e comenta que o marido vai ficar de boca aberta quando souber. Eunice responde com ironia que ela ainda não fechou a boca desde que ela o informou de que vai voltar a estudar.

Pedro comenta no barco a aflição com que o pai lhe ligou depois de a mãe ter decidido voltar a estudar. Alice dispara que há homens que preferem mulheres sem cultura para as dominar melhor e fica furiosa com Sergei quando ele defende que a mulher ideal é aquela que é burra e com bigode porque assim não arranja chatices nem trai o marido. Alice vai-se embora e Sergei comenta com Pedro que ela tem um fraquinho por si.

A doutora Lígia informa Renata de que as novas análises que fez revelaram que ela não é a mãe de Duarte. Muito abalada e incentivada por Zé Paulo, Renata conta à médica que adoptou o bebé e que não faz ideia de quem são os pais. A médica, depois de confirmar que ela registou Duarte como seu filho, decide ajudar a encontrar um dador compatível que salve a vida da criança.

Patrícia regressa ao trabalho na Mercearia e confessa a Rita e Carmo que continua com medo que João volte a procurá-la. Rita assegura que não vão permitir que ele a magoe de novo e mostra a Carmo e Patrícia os panfletos da campanha de angariação de dadores de medula para salvar Duarte. Carmo dispõe-se logo a espalhar os panfletos pela Mercearia mas fica em grande tensão quando Rita conta que o bebé é filho de Renata.

Fernando fica furioso e discute com António logo que o enteado entra no gabinete da Faina Norte e anuncia que vai trabalhar na empresa. António não se atemoriza com as provocações e faz valer a sua condição de ser um dos donos, deixando claro que quer estar por dentro de tudo o que ali se passa.

Sara informa Raquel de que Eva já está nos Açores e que conseguiu que Isabel a contratasse. Tiago aparece naquele momento e a mãe desconversa e diz que vai para o escritório. Ele fica furioso por Sara continuar a pô-lo à margem e Raquel esforça-se por acalmar a sua ira.

Joaquim confessa a Isabel nunca ter pensado que ela iria contratar Eva mas a mulher realça as competências da sua nova assistente, embora de pé atrás por causa do seu grande ego. Joaquim atende a chamada de Carmo e é surpreendido com a notícia de que o bebé de Renata está gravemente doente. A filha pressiona-o para que se inscreva como dador e Isabel reforça de que o menino até pode ser seu filho. Joaquim fica irritado mas admite pensar no assunto.

Alice queixa-se de que o navio não tem condições para ela treinar e Sergei goza com ela e trata de contar mais uma das suas histórias, agora garantindo que foi namorado da famosa ginasta russa, Olga Korbut. O capitão ensaia mais um dos seus discursos machistas e Pedro coloca-se ao lado de Alice, que valoriza a sua opinião. Só que Sergei prega uma rasteira a Pedro e Alice acaba por ficar irritada com os dois.

Vítor tenta desistir de falsificar os carros que Sal anda a roubar mas ela acena-lhe com mais dinheiro e convence-o a continuar.