Resumo: 166º Episódio - 28 de outubro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vítor vai atrás de Sal até ao Meia Desfeita e apesar de saber que vai contrariar as ordens do patrão, aceita entrar no negócio ilegal.

Matilde repreende Cláudia porque ela se mostra incomodada com o facto de Elsa passar os dias como uma beata na instituição da irmã Madalena.

António acompanha Rita a casa depois de ter recebido assistência no hospital. Luísa e Jaime comentam com preocupação o risco que ela correu ao enfrentar João. Entretanto, Vasco aparece e António fica constrangido ao vê-lo beijar e abraçar Rita, até porque ela corresponde. António despede-se e vai embora destroçado.

Raquel irrita Sara ao insistir com ela para que vá jantar. Tiago tenta a reaproximação a Fernando concordando que ele fez um bom negócio ao investir nos Chás Goulart. Fernando mantém-se ao ataque e dispara que não precisa do apoio dele para nada, voltando à conversa com Sara para garantir que está a tratar de combater a concorrência que Rita lhes está a mover e que já conseguiu recuperar alguns clientes que estavam a pensar fazer negócio com ela.

Alice fica furiosa com Danilo e Sergei que se recusam a parar o bacalhoeiro para que ela possa fazer os seus estudos para o mestrado que está a concluir.

Bruno chega a casa e fica maravilhado porque encontra tudo arrumado e ainda por cima Eunice serve-lhe o prato que mais gosta para o jantar. No entanto o seu contentamento dura pouco quando a mulher, com o apoio de Matilde lhe comunica que decidiu voltar a estudar e que por isso ele vai ter de ajudar mais nas tarefas domésticas. Bruno fica frustrado, sem conseguir demover Eunice.

Sal leva um carro topo de Gama roubado para a oficina e convence Vítor a mudar as chapas de matrícula e os números de identificação para o poder vender. Vítor ainda hesita por estar a cometer uma ilegalidade mas acaba por se deixar seduzir com a promessa de receber bom dinheiro pelo trabalho.

Lucinda queixa-se a André que sem Renata no spa teve de fazer o trabalho todo sozinha e censura a sócia por ter largado tudo para estar no hospital com Duarte. André indigna-se com a mãe por se mostrar insensível à doença do bebé.

Kiko vai ao Meia Desfeita e Cláudia convida-o para se sentar à mesa onde está. Ele vê o panfleto que ela fez a pedir dadores para ajudar a salvar a vida do bebé de Renata e adere de imediato. Cláudia mostra-se muito contente e a empatia entre os dois começa a aumentar.

Renata procura Zé Paulo em casa e Elsa diz que o tio está no restaurante. A cabeleireira está muito chorosa por causa da doença de Duarte e Elsa acaba por tentar confortá-la.

António fala na reunião dos alcoólicos anónimos e confessa a sua mágoa por ter perdido alguém que ainda ama, reconhecendo que à semelhança do que essa pessoa fez, também tem de seguir com a sua vida. Os companheiros aplaudem e António ganha coragem e assume que esteve tentado a voltar a beber mas que conseguiu resistir.

Sara começa a ficar desesperada por não conseguir falar com António e deixa-lhe uma mensagem no telemóvel. Raquel aparece naquele instante e pergunta se ela precisa de alguma coisa. Perante a rudeza da sogra, Raquel mostra-se melindrada pela forma como ela a trata. Sara não adianta conversa e diz-lhe que se vá deitar.

Carmo decide passar a noite com Patrícia para que ela possa descansar e tranquiliza-a dizendo que a fechadura do barco já foi mudada e que João não voltará a incomodá-la.

Bruno telefona a Pedro para lhe contar que a mãe quer voltar a estudar, queixando-se de que ela vai abandoná-lo. O filho irrita-se com ele e desliga o telefone dizendo que está a trabalhar. Alice ouve a conversa e comenta que os homens do bairro dele devem ter todos um problema com as mulheres que estudam, já que também se recusaram a parar o barco para ela não acabar a sua tese. Pedro não gosta do que ouve e desconversa.

Renata fica muito sensibilizada ao ver os cartazes que Cláudia fez pedindo ajuda para salvar Duarte. Zé Paulo amolece e aceita ir com ela ao hospital quando sair o resultado do segundo teste de compatibilidade que ela fez. No entanto, avisa que ela terá de contar a verdade e assumir que o bebé não é seu filho.

Afonso recebe Eva, que comparece à entrevista para se candidatar ao lugar de assistente nos Chás Goulart e fica impressionado com a determinação e confiança que ela exibe. Afonso vai avisar a avó que ela chegou e Eva repara numa fotografia de família, ficando na face com uma expressão de ódio.

Sara repreende António por só agora ter ido falar com ela mas não perde muito tempo e, depois de lhe dizer que ele é a única em quem confia, dispara que recebeu o resultado das análises que fez e que elas revelaram que alguém tem andado a envenená-la. António fica estupefacto e muito assustado.