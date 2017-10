Resumo: 165º Episódio - 27 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Depois de conversar com Eva, Sara decide que ela irá para os Açores para entrar na empresa de Isabel, fingindo que é uma gestora com grande currículo. Fernando entra em casa mas está tão empenhado em combater Rita no negócio do bacalhau que nem se apercebe do esquema que a mulher está a preparar.

Patrícia esforça-se por libertar-se de João mas ele descobre o anel que ela tanto queria esconder e explode de ciumes, obrigando-a a confessar que esteve noiva. Apesar de frisar que Hélder morreu, João não suporta aquela revelação e agride Patrícia com violência, preparando-se para a queimar com uma faca em brasa. Carmo e Rita entram no barco a tempo de evitarem o pior e, depois de uma dura luta corpo a corpo com o agressor, conseguem dominá-lo.

Pressionada por Zé Paulo a contactar o pai de Duarte para que ele ajude a salvar o bebé, Renata revela finalmente que não é a mãe biológica da criança e que ele é adoptado.

Depois de ser dominado por Rita e Carmo, João joga a sua cartada final para escapar sem ser punido por ter sequestrado Patrícia. Rita acaba por permitir que ele deixe o barco, percebendo que só conseguiria travá-lo se cometesse um homicídio. Depois de João sair, Patrícia chora muito nervosa e confessa que temeu pela vida.

Zé Paulo critica Renata por ter fingido a gravidez mas mesmo assim dispõe-se a ajudá-la a encontrar os pais biológicos de Duarte para curar o bebé. Renata não conta a verdade toda ao amigo e ele acaba por deixá-la sozinha, dizendo que estará aberto a ouvi-la quando quiser contar-lhe toda a verdade. Renata chora desesperada.

Filipa recebe uma chamada de Carmo a pedir-lhe que tome conta da Mercearia, dizendo que tem de estar junto de Patrícia que foi atacada por um homem. António ouve a conversa e decide ir até ao barco para saber o que aconteceu.

Patrícia revive os momentos de terror que viveu quando era namorada de João e que ele agora veio ressuscitar. Carmo repara que Rita ficou ferida durante a refrega com o agressor mas ela desvaloriza a situação. Ainda muito perturbada, Patrícia pede às amigas que fiquem mais um pouco com ela.

Isabel prepara-se para contratar a sua nova assistente mas Joaquim avisa que ainda tem mais duas entrevistas, uma das quais marcada por uma rapariga que está a viajar de propósito do continente para se candidatar ao lugar. Isabel estranha mas Afonso acha que deve estar desesperada. Entretanto, sem que os Goulart sequer sonhem, Sara e Raquel preparam Eva para que consiga tornar-se o braço direito de Isabel para lhe destruir o negócio do chá, vingando-se daquela família que deixou a sua na miséria.

António fica a par do sequestro de que Patrícia foi vítima e convence Rita a chamar o inspector Romão para que ele mobilize a PJ e detenha o agressor, bem como a ir ao hospital tratar da ferida que resultou da luta com João.

Fernando não resiste e telefona a Filipa dizendo que sente saudades dela, depois de terem feito amor na fábrica. Ela faz-se difícil e recusa voltar a vê-lo, mas no fundo fica agradada com a insistência.

Sara e Raquel despedem-se de Eva, recomendando-lhe que seja eficaz a infiltra-se nos Chás Goulart, estimulando o ódio da rapariga quando lhe lembram que a sua família foi destruída pela de Isabel. Eva mostra-se pronta para desempenhar a missão. Depois de ela se ir embora, Raquel pergunta a Sara porque é que voltou a tratá-la com agressividade e a sogra responde com grande rispidez que não está para aturar as suas inseguranças, saindo para o escritório. Raquel fica preocupada e Sara, assim que fica a sós, liga a António e diz ao filho que precisa muito de falar com ele, pedindo-lhe que vá lá a casa assim que puder. António acede ao pedido da mãe e depois de desligar vai cumprimentar o inspector Romão que está a receber a queixa de Patrícia contra João, que a manteve sequestrada e agrediu com violência. Romão promete esforçar-se para apanhar o agressor e Rita aceita que António a acompanhe ao hospital para tratar a ferida que fez durante a luta no barco.

Renata embala Duarte no hospital e promete fazer tudo para o curar, enquanto chora na maior solidão.

Matilde dá um raspanete a Zé Paulo e obriga-o a ir para o hospital para apoiar Renata.

Sozinha no spa e sem Renata para orientar o trabalho, Lucinda afugenta os clientes com as massagens que lhes faz.

Sal, acompanhada por Jarvis, vai à oficina para convencer Bruno a mudar as matrículas e os números de série dos carros que andam a roubar mas o mecânico percebe o esquema e recusa.